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Posted 29 сентября, 06:02

Published 29 сентября, 06:02

Modified 29 сентября, 06:04

Updated 29 сентября, 06:04

Финансовым консультантам в Тюмени обещают платить 100 тысяч рублей в месяц

Кому в Тюмени готовы платить по 100 тысяч рублей за работу?

29 сентября 2024, 06:02
Фото: 1MI

Финансовым консультантам в Тюмени обещают платить 100 тысяч рублей в месяц

Сюжет
Зарплата
Вакансия финансового консультанта возглавила в Тюмени список самых высокооплачиваемых вакансий денежной отрасли сентября. Представителям данной профессии обещают заработок в размере 100 тысяч рублей ежемесячно, сообщили аналитики «Авито Работа».

На втором месте по уровню заработка находятся сметчики — им готовы платить в месяц 76 тысяч рублей, на 10 тысяч меньше, 66 тысяч, обещают зарплату экономистам.

Эксперты отмечают, что данные вакансии не являются самыми востребованными у работодателей. В числе наиболее дефицитных — бухгалтера. Однако несмотря на высокий спрос на представителей данной специальности средний размер предлагаемого заработка не превышает 60 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос уровень спроса у соискателей на работу в офисе. С начала года он увеличился на 30%.

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