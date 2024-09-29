Крадут алкоголь, продукты и косметику: тюменцы стали чаще воровать из магазинов

Posted 29 сентября, 04:06
Published 29 сентября, 04:06
Modified 29 сентября, 04:08
Updated 29 сентября, 04:08
Чаще всего тюменцы воровали мелкие, но дорогие товары — электронику, косметические средства, алкоголь и продукты питания. При этом раскрыто было более 60% преступлений, в том числе благодаря установленным в магазинах системам видеонаблюдения, использованию технологий распознавания лиц, нанесению защитных этикеток на товары.
В целом по России, за первое полугодие 2024 года количество краж сократилось на 17,5%. По данным ритейлеров, чаще всего в магазинах похищали алкоголь (в лидерах — коньяк), сладости, сыр, колбасы и какао. В 2023 году Средняя сумма украденных продуктов в этом году составила 1,5 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что участника специальной военной операции из Тюмени приговорили к трем годам исправительной за кражу гуманитарной помощи. Военный украл имущество Министерства обороны на сумму более 2 миллионов рублей.
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