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Posted 29 сентября, 04:06

Published 29 сентября, 04:06

Modified 29 сентября, 04:08

Updated 29 сентября, 04:08

Тюменцы совершили за 8 месяцев 2024 года более 1200 краж из магазинов

Крадут алкоголь, продукты и косметику: тюменцы стали чаще воровать из магазинов

29 сентября 2024, 04:06
Фото: 1MI

Тюменцы совершили за 8 месяцев 2024 года более 1200 краж из магазинов

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УМВД
За восемь месяцев этого в регионе было зарегистрировано 1270 магазинных краж. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года было совершено 1212 магазинных краж. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.

Чаще всего тюменцы воровали мелкие, но дорогие товары — электронику, косметические средства, алкоголь и продукты питания. При этом раскрыто было более 60% преступлений, в том числе благодаря установленным в магазинах системам видеонаблюдения, использованию технологий распознавания лиц, нанесению защитных этикеток на товары.

В целом по России, за первое полугодие 2024 года количество краж сократилось на 17,5%. По данным ритейлеров, чаще всего в магазинах похищали алкоголь (в лидерах — коньяк), сладости, сыр, колбасы и какао. В 2023 году Средняя сумма украденных продуктов в этом году составила 1,5 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что участника специальной военной операции из Тюмени приговорили к трем годам исправительной за кражу гуманитарной помощи. Военный украл имущество Министерства обороны на сумму более 2 миллионов рублей.

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