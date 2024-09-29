Крадут алкоголь, продукты и косметику: тюменцы стали чаще воровать из магазинов

В целом по России, за первое полугодие 2024 года количество краж сократилось на 17,5%. По данным ритейлеров, чаще всего в магазинах похищали алкоголь (в лидерах — коньяк), сладости, сыр, колбасы и какао. В 2023 году Средняя сумма украденных продуктов в этом году составила 1,5 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.