Будет пасмурно, но тепло: в Тюмени сегодня термометры покажут +19

Posted 29 сентября, 03:29
Published 29 сентября, 03:29
Modified 29 сентября, 03:31
Updated 29 сентября, 03:31
В Тюмени 29 сентября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром температура воздуха составит +11…+16, днем потеплеет до +18…+19, ночью ожидается +12…+16. Ветер будет дуть со скоростью до 6,6 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:37, закат в 18:18, продолжительность дня 11 часов 41 минута.
В Тобольске 29 сентября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром термометры покажут +11…+14, днем потеплеет до +18, в вечерние часы температура воздуха составит +11…+15. Скорость ветра составит 6,4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:27, закат в 18:07, продолжительность дня 11 часов 40 минут.
В Ишиме 29 сентября синоптики обещают пасмурную погоду, осадки маловероятны. В утренние часы температура воздуха составит +7…+19, днем воздух прогреется до +18…+20, ночью ожидается +10….+15. Скорость ветра составит 6,4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:21, закат в 18:03, продолжительность дня 11 часов 42 минуты.
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