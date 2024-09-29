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Posted 29 сентября, 05:42

Published 29 сентября, 05:42

Modified 29 сентября, 05:44

Updated 29 сентября, 05:44

Власти потратят 1,6 миллиона рублей на доработку приложения «Тюмень — наш дом»

На доработку популярного приложения тюменские власти потратят более 1,5 миллиона

29 сентября 2024, 05:42
Фото: 1MI

Власти потратят 1,6 миллиона рублей на доработку приложения «Тюмень — наш дом»

Сюжет
Госзакупки
Власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется доработкой и модернизацией технической поддержки приложения «Тюмень — наш дом». Тендер стоимостью 1,6 миллиона рублей опубликован на портале Госзакупки.

В документации указано, что подрядчик должен будет выявить причины временной неработоспособности мобильного приложения, устранить ошибки, восстановить работоспособность приложения, а также оплатить подписку аккаунта Apple storе властей сроком на 1 год.

Заявки на участие в закупке будут принимать до 1 октября 2024 года. Подведение итогов запланировано на 3 октября.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени заключили контракт на поставку десяти автомобилей «Москвич» стоимостью около 31 миллиона рублей. Отечественные авто городским чиновникам поставит компания «Автоград».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Госзакупки#Мобильное приложение
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