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Posted 29 сентября, 06:31

Published 29 сентября, 06:31

Modified 29 сентября, 06:33

Updated 29 сентября, 06:33

На тюменском небе сегодня ночью взойдет «вторая Луна»

На тюменском небе взойдет «вторая Луна». Но увидят ее не все

29 сентября 2024, 06:31
Фото: 1MI

На тюменском небе сегодня ночью взойдет «вторая Луна»

Жители Тюменской области сегодня ночью смогут наблюдать на небе «вторую Луну». С 29 сентября у Земли появится еще один спутник в виде астероида 2024 PT5.

Необычное астрономическое явление продлится практически два месяца — до 25 ноября. Правда, по словам астрономов, так как астероид 2024 PT5 представляет из себя камушек диаметром 10 метров, то рассмотреть его можно будет только с помощью профессионального телескопа. Для биноклей и любительских устройств у него будет слишком маленький размер.

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Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября жители Тюменский области наблюдали полярные сияния. Редкое природное явления стало следствием обрушившейся на Землю мощной магнитной бури.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Земля#Луна#Спутники#Астрономия
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