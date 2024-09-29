На тюменском небе взойдет «вторая Луна». Но увидят ее не все

Необычное астрономическое явление продлится практически два месяца — до 25 ноября. Правда, по словам астрономов, так как астероид 2024 PT5 представляет из себя камушек диаметром 10 метров, то рассмотреть его можно будет только с помощью профессионального телескопа. Для биноклей и любительских устройств у него будет слишком маленький размер.