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Posted 25 сентября, 08:03

Published 25 сентября, 08:03

Modified 25 сентября, 08:07

Updated 25 сентября, 08:07

Такое бывает раз в 80 тысяч лет: тюменцы увидят в октябре редкую комету

Такое бывает раз в 80 тысяч лет: тюменцы увидят в октябре редкую комету

25 сентября 2024, 08:03
Фото: 1MI
Предстоящий второй месяц осени в Тюмени ожидается космическим. По прогнозам тюменских астрономов, во второй половине октября на вечернее небо выйдет комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Последний раз она приближалась к Земле 80 тысяч лет назад.

Согласно прогнозам, 12 октября 2024 года комета максимально сблизится с Землей и достигнет наивысшего уровня яркости, после чего исчезнет на 80 тысяч лет. Данная комета станет одной из самых ярких, видимых в Северном полушарии, за последнюю сотню лет.

«Оптимистичные прогнозы обещают ее видимость даже невооруженным взглядом. Также в октябре тюменцы смогут наблюдать Юпитер — газовый гигант со свитой из 4 галилеевых спутников. В своем годичном движении вокруг Солнца, он обогнал Сатурн, и теперь его вечерняя видимость сместилась на позднюю осень и зиму», — сообщили в обсерватории «Старая башня».
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