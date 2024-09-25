Такое бывает раз в 80 тысяч лет: тюменцы увидят в октябре редкую комету

Posted 25 сентября, 08:03
Published 25 сентября, 08:03
Modified 25 сентября, 08:07
Updated 25 сентября, 08:07
Согласно прогнозам, 12 октября 2024 года комета максимально сблизится с Землей и достигнет наивысшего уровня яркости, после чего исчезнет на 80 тысяч лет. Данная комета станет одной из самых ярких, видимых в Северном полушарии, за последнюю сотню лет.
«Оптимистичные прогнозы обещают ее видимость даже невооруженным взглядом. Также в октябре тюменцы смогут наблюдать Юпитер — газовый гигант со свитой из 4 галилеевых спутников. В своем годичном движении вокруг Солнца, он обогнал Сатурн, и теперь его вечерняя видимость сместилась на позднюю осень и зиму», — сообщили в обсерватории «Старая башня».
Ранее «Наш Город» писал, что на Землю сегодня во второй половине дня обрушится магнитная буря силой 4 балла. Геошторм продлится до вечера.