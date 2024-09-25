Такое бывает раз в 80 тысяч лет: тюменцы увидят в октябре редкую комету

Согласно прогнозам, 12 октября 2024 года комета максимально сблизится с Землей и достигнет наивысшего уровня яркости, после чего исчезнет на 80 тысяч лет. Данная комета станет одной из самых ярких, видимых в Северном полушарии, за последнюю сотню лет.