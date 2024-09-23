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Posted 23 сентября, 08:10

Published 23 сентября, 08:10

Modified 23 сентября, 16:38

Updated 23 сентября, 16:38

В Тюмень к концу недели вернется теплая погода

Бабье лето не закончилось: тепло в Тюмень еще вернется

23 сентября 2024, 08:10
Фото: 1MI

В Тюмень к концу недели вернется теплая погода

В Тюмень в начале этой неделе пришли холода. В настоящее время столбики термометров в областной столице показывают всего +8. Однако, по прогнозам метеорологов, холодная погода надолго не задержится — к концу недели в городе потеплеет до +19.

В ближайшие трое суток в Тюмени сохранится прохладная погода — максимальная температура воздуха составит +3…+9. В четверг, 26 сентября, несмотря на небольшие дожди потеплеет до +12…+14.

Фото: gismeteo.ru

Пятница, 27 сентября, станет самым теплым днем этой недели — днем столбики термометров поднимутся до +19, в ночные часы не опустятся ниже +7. В субботу, 28 сентября, воздух прогреется до +17…+18, осадков в этот день не ожидается. В понедельник, 30 сентября, столбики термометров поднимутся до +20.

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С 1 октября начнется похолодание — по прогнозам метеорологов, в первую декаду месяца среднесуточная температура воздуха составит +5…+13. При этом ожидается преимущественно пасмурная погода без осадков — дождливый сезон начнется со второй декады октября.

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