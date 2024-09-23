Бабье лето не закончилось: тепло в Тюмень еще вернется

В Тюмень к концу недели вернется теплая погода

В Тюмень в начале этой неделе пришли холода. В настоящее время столбики термометров в областной столице показывают всего +8. Однако, по прогнозам метеорологов, холодная погода надолго не задержится — к концу недели в городе потеплеет до +19.