Бабье лето не закончилось: тепло в Тюмень еще вернется

Posted 23 сентября, 08:10
Published 23 сентября, 08:10
Modified 23 сентября, 16:38
Updated 23 сентября, 16:38
В ближайшие трое суток в Тюмени сохранится прохладная погода — максимальная температура воздуха составит +3…+9. В четверг, 26 сентября, несмотря на небольшие дожди потеплеет до +12…+14.
Пятница, 27 сентября, станет самым теплым днем этой недели — днем столбики термометров поднимутся до +19, в ночные часы не опустятся ниже +7. В субботу, 28 сентября, воздух прогреется до +17…+18, осадков в этот день не ожидается. В понедельник, 30 сентября, столбики термометров поднимутся до +20.
С 1 октября начнется похолодание — по прогнозам метеорологов, в первую декаду месяца среднесуточная температура воздуха составит +5…+13. При этом ожидается преимущественно пасмурная погода без осадков — дождливый сезон начнется со второй декады октября.