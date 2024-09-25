nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 07:15

Published 25 сентября, 07:15

Modified 25 сентября, 07:17

Updated 25 сентября, 07:17

Мост Влюбленных в Тюмени признали безопасным

Мост Влюбленных в Тюмени признали безопасным

25 сентября 2024, 07:15
Фото: 2 ГИС
Магнитную дефектоскопию вантовых элементов специалисты проводили впервые в этом году. Проверке подверглись конструкции пешеходного моста через Туру в створе улицы Красноармейской. Значимых дефектов выявлено не было.

Как пояснили в мэрии Тюмени, магнитная дефектоскопия позволяет определить фактическое техническое состояние вантовых элементов с выявлением дефектов, снижающих грузоподъемность, долговечность и безопасность движения пешеходов.

На проверку безопасности моста Влюбленных из городского бюджета потратили 1,5 миллиона рублей при начальной стоимости лота более 7 миллионов рублей. Работы проводили специалисты ООО «ЭКСПЕРТЦЕНТР». Компания стала победителем закупки, объявленной тюменскими властями в марте этого года.

Сама справится? Тюменская Тура продолжает катастрофически мелеть
Узнать подробнее

Раннее «Наш Город» писал, что в Тюмени разработан проект второго пешеходного моста через реку Тура, который соединит «Европейский берег» и «Царскую пристань». Планируется, что строительство второго пешеходного моста будет завершено в Тюмени до 2040 года.

Читайте также:
Магнитная буря обрушится на Тюмень в середине рабочей неделиЗагадочное исчезновение после концерта: в Тюмени попал 48-летний мужчинаОснователь тюменского гастробара попал в топ-5 номинантов премии «Шеф-повар года»
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность#Мост#Река Тура#Мост Влюбленных
Подпишитесь
Популярное