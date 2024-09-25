Мост Влюбленных в Тюмени признали безопасным

Раннее «Наш Город» писал, что в Тюмени разработан проект второго пешеходного моста через реку Тура, который соединит «Европейский берег» и «Царскую пристань». Планируется, что строительство второго пешеходного моста будет завершено в Тюмени до 2040 года.