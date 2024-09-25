Мост Влюбленных в Тюмени признали безопасным

Posted 25 сентября, 07:15
Published 25 сентября, 07:15
Modified 25 сентября, 07:17
Updated 25 сентября, 07:17
Как пояснили в мэрии Тюмени, магнитная дефектоскопия позволяет определить фактическое техническое состояние вантовых элементов с выявлением дефектов, снижающих грузоподъемность, долговечность и безопасность движения пешеходов.
На проверку безопасности моста Влюбленных из городского бюджета потратили 1,5 миллиона рублей при начальной стоимости лота более 7 миллионов рублей. Работы проводили специалисты ООО «ЭКСПЕРТЦЕНТР». Компания стала победителем закупки, объявленной тюменскими властями в марте этого года.
Раннее «Наш Город» писал, что в Тюмени разработан проект второго пешеходного моста через реку Тура, который соединит «Европейский берег» и «Царскую пристань». Планируется, что строительство второго пешеходного моста будет завершено в Тюмени до 2040 года.