Магнитная буря обрушится на Тюмень в середине рабочей недели

Posted 25 сентября, 06:43
Published 25 сентября, 06:43
Modified 25 сентября, 06:45
Updated 25 сентября, 06:45
Магнитная буря начнется около 17:00 и закончится в 20:00 по тюменскому времени. Сила ударов будет достигать 4 балла. В неспокойном состоянии магнитосфера Земли будет находиться с 14:00 (время местное).
Специалисты отмечают, что во время магнитной бури метеозависимые люди могу почувствовать недомогание — возможны головные боли, скачки артериального давления, депрессивные состояния, общая слабость. Поэтому эксперты рекомендуют избегать умственного перенапряжения, стрессов, переживаний, конфликтных ситуаций.
Следующая магнитная буря, по прогнозам, ожидается 27 сентября. Сила геоударов будет достигать 5 баллов. Геошторм продлится до 29 сентября включительно.
«На нашу планету снова дует солнечный ветер из корональной дыры. 24 сентября Солнце выдало вспышку — хотя и умеренного балла М, но широким фронтом с огромной скоростью в 1400 км/с. Вспышка продолжалась почти час. В итоге Земля оказалась на линии фронтальной атаки. По прогнозам, геомагнитная буря начнется около полуночи 26 сентября», — сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области в ночь на 13 сентября наблюдали полярное сияние. Причиной появления редкого для региона природного явления стал мощный геошторм, обрушившийся 12 сентября на Землю.