nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября, 07:12

Published 29 сентября, 07:12

Modified 29 сентября, 07:15

Updated 29 сентября, 07:15

В центре Тюмени снесут здание детского сада

В центре Тюмени снесут здание детского сада

29 сентября 2024, 07:12
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Речь идет о детском саде №110, расположенном на улице Короленко. Дошкольное учреждение не работало с декабря 2023 года — в канун Нового года здание признали аварийным из-за трещин на фасаде, а детей перевели в в другие детские сады.

Как пояснили в департаменте образования Тюмени, в настоящее время ведется подготовка документов для получения разрешения на демонтаж.

«Проводить капитальный ремонт здания детского сада №110 нецелесообразно, так как работы требуют полной разборки основания здания и больших затрат на восстановление конструкций», — пояснили Ура.Ру в ведомстве.

И добавили, что строить новое дошкольное учреждение на месте снесенного детсада не планируется.

«Было круто»: певец SHAMAN дал первый концерт в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в детских садах не хватает воспитателей. С начала года число опубликованный вакансий для представителей данной профессии увеличилось более чем на 40%.

Читайте также:
На тюменском небе взойдет «вторая Луна». Но увидят ее не всеКому в Тюмени готовы платить по 100 тысяч рублей за работу?На доработку популярного приложения тюменские власти потратят более 1,5 миллиона
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Снос#Детский сад#Аварийные дома#Демонтаж
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика