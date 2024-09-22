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Posted 22 сентября, 10:01

Published 22 сентября, 10:01

Modified 22 сентября, 10:04

Updated 22 сентября, 10:04

В трех тюменских кафе быстрого питания нашли подозрительное мясо

Подозрительное мясо нашли в тюменских ресторанах быстрого питания

22 сентября 2024, 10:01
Фото: 1MI

В трех тюменских кафе быстрого питания нашли подозрительное мясо

Нарушения обнаружили сотрудники Россельхознадзора в ходе проверки. По данным ведомства, документы на мясную продукцию отсутствовали у ресторана быстрого питания Papah, экспресс-кафе Party Grill и DenDener.
«Предприятия закупали мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность», — сообщили в Россельхознадзоре.

Предпринимателям объявлены предостережения, информация для принятия мер направлена в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в Тюменскую область 110 тонн продуктов без документов из Казахстана, в числе которых мед, мясо баранины и говядины.

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