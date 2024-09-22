Подозрительное мясо нашли в тюменских ресторанах быстрого питания

Posted 22 сентября, 10:01
Published 22 сентября, 10:01
Modified 22 сентября, 10:04
Updated 22 сентября, 10:04
«Предприятия закупали мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность», — сообщили в Россельхознадзоре.
Предпринимателям объявлены предостережения, информация для принятия мер направлена в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в Тюменскую область 110 тонн продуктов без документов из Казахстана, в числе которых мед, мясо баранины и говядины.