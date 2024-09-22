Куда из Тюмени дешевле всего лететь отдыхать этой осенью

По ее словам, стоимость туристических путевок в данные страны начинается от 80 тысяч рублей на человека. Следом за Турцией и ОАЭ идут Египет и Шри-Ланка, за отдых в которых придется заплатить порядка 90 тысяч рублей. Стоимость туров в Тайланд начинается от 100 тысяч рублей на человека, пишет Ура.Ру.