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Posted 22 сентября, 09:01

Published 22 сентября, 09:01

Modified 22 сентября, 09:01

Updated 22 сентября, 09:01

Турция и ОАЭ стали самыми бюджетными направлениями для отдыха из Тюмени

Куда из Тюмени дешевле всего лететь отдыхать этой осенью

22 сентября 2024, 09:01
Фото: 1MI

Турция и ОАЭ стали самыми бюджетными направлениями для отдыха из Тюмени

Сюжет
Отдых
В число самых бюджетных направлений вошли Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова.

По ее словам, стоимость туристических путевок в данные страны начинается от 80 тысяч рублей на человека. Следом за Турцией и ОАЭ идут Египет и Шри-Ланка, за отдых в которых придется заплатить порядка 90 тысяч рублей. Стоимость туров в Тайланд начинается от 100 тысяч рублей на человека, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области уже начали бронировать туры в Египет на зимние месяцы. Стоимость путевок стартует от 160 тысяч рублей.

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