Куда из Тюмени дешевле всего лететь отдыхать этой осенью

Posted 22 сентября, 09:01
Published 22 сентября, 09:01
Modified 22 сентября, 09:01
Updated 22 сентября, 09:01
По ее словам, стоимость туристических путевок в данные страны начинается от 80 тысяч рублей на человека. Следом за Турцией и ОАЭ идут Египет и Шри-Ланка, за отдых в которых придется заплатить порядка 90 тысяч рублей. Стоимость туров в Тайланд начинается от 100 тысяч рублей на человека, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области уже начали бронировать туры в Египет на зимние месяцы. Стоимость путевок стартует от 160 тысяч рублей.