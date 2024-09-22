Федеральную трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют на несколько часов

Как пояснили в Уралуправтодор, временно будет перекрыт участок автодороги км 252+300 — км 244+300 с 3:15 до 7:00 часов и в районе съезда 1В-й транспортной развязки (подъем с автомобильной дороги а/д «Тобольск — Нефтехимический комбинат» на а/д Р-404 в северном направлении) с 7:00 до 9:00 часов.