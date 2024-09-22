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Posted 22 сентября, 07:34

Published 22 сентября, 07:34

Modified 22 сентября, 07:36

Updated 22 сентября, 07:36

Федеральную трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют на несколько часов

Федеральную трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют на несколько часов

22 сентября 2024, 07:34
Фото: 1MI
Сюжет
Перекрытие дороги
Проезд по участку автодороги временно ограничат во вторник, 24 сентября. Данная мера обусловлена перевозкой крупногабаритного и тяжеловесного груза по трассе.

Как пояснили в Уралуправтодор, временно будет перекрыт участок автодороги км 252+300 — км 244+300 с 3:15 до 7:00 часов и в районе съезда 1В-й транспортной развязки (подъем с автомобильной дороги а/д «Тобольск — Нефтехимический комбинат» на а/д Р-404 в северном направлении) с 7:00 до 9:00 часов.

Объехать закрытые участки можно будет по развязке Тюмень — Тобольск —Ханты-Мансийск км 244 — проспект Дзираева — проспект Менделеева — улица Ремезова — улица Защитинская — Уватский тракт — выезд на кольцевую транспортную развязку а/д Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск км 252+300.

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