Федеральную трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют на несколько часов

Posted 22 сентября, 07:34
Published 22 сентября, 07:34
Modified 22 сентября, 07:36
Updated 22 сентября, 07:36
Как пояснили в Уралуправтодор, временно будет перекрыт участок автодороги км 252+300 — км 244+300 с 3:15 до 7:00 часов и в районе съезда 1В-й транспортной развязки (подъем с автомобильной дороги а/д «Тобольск — Нефтехимический комбинат» на а/д Р-404 в северном направлении) с 7:00 до 9:00 часов.
Объехать закрытые участки можно будет по развязке Тюмень — Тобольск —Ханты-Мансийск км 244 — проспект Дзираева — проспект Менделеева — улица Ремезова — улица Защитинская — Уватский тракт — выезд на кольцевую транспортную развязку а/д Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск км 252+300.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня, 22 сентября, откроют автодвижение по участку улицы Ленина от Республики до Челюскинцев. Дорога была перекрыта 1 мая 2024 года.