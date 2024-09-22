Квартиры в Тюмени подешевели на 10%, но есть нюанс

Posted 22 сентября, 08:19
Published 22 сентября, 08:19
Modified 22 сентября, 08:22
Updated 22 сентября, 08:22
По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», с июля по сентябрь стоимость квадратного метра жилья в Тюмени выросла на 3,8% и достигла 120 тысяч рублей. По словам ведущего аналитика ГК «Меридиан» Светланы Молодкиной, в ближайшее время ждать значительных изменений в стоимости квадратного метра не стоит.
«С отменой льготной ипотеки первичный рынок даже продолжает показывать рост стоимости квадратного метра, хотя и темпы прироста снижаются. До конца года мы, вероятнее всего, увидим стабилизацию. Спрос в большей степени будет ориентирован на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. И все чаще квартиры будут приобретаться для собственного использования», — сообщила аналитик РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре выручка тюменских компаний по продаже недвижимости увеличилась на 11% по сравнению с августом 2024 года. Однако данные показали ниже на 26% аналогичных показателей сентября 2023 года.