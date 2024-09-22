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Posted 22 сентября, 08:19

Published 22 сентября, 08:19

Modified 22 сентября, 08:22

Updated 22 сентября, 08:22

В Тюмени застройщики снизили цены на жилье на 10%

Квартиры в Тюмени подешевели на 10%, но есть нюанс

22 сентября 2024, 08:19
Фото: 1MI

В Тюмени застройщики снизили цены на жилье на 10%

Сюжет
Недвижимость
Тюменские застройщики предлагают скидки на 5-10% в основном на неликвидные лоты. В настоящее время существенного снижения стоимости недвижимости, несмотря на падение спроса в 2-2,5 раза, нет.

По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», с июля по сентябрь стоимость квадратного метра жилья в Тюмени выросла на 3,8% и достигла 120 тысяч рублей. По словам ведущего аналитика ГК «Меридиан» Светланы Молодкиной, в ближайшее время ждать значительных изменений в стоимости квадратного метра не стоит.

«С отменой льготной ипотеки первичный рынок даже продолжает показывать рост стоимости квадратного метра, хотя и темпы прироста снижаются. До конца года мы, вероятнее всего, увидим стабилизацию. Спрос в большей степени будет ориентирован на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. И все чаще квартиры будут приобретаться для собственного использования», — сообщила аналитик РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре выручка тюменских компаний по продаже недвижимости увеличилась на 11% по сравнению с августом 2024 года. Однако данные показали ниже на 26% аналогичных показателей сентября 2023 года.

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