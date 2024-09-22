Квартиры в Тюмени подешевели на 10%, но есть нюанс

По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», с июля по сентябрь стоимость квадратного метра жилья в Тюмени выросла на 3,8% и достигла 120 тысяч рублей. По словам ведущего аналитика ГК «Меридиан» Светланы Молодкиной, в ближайшее время ждать значительных изменений в стоимости квадратного метра не стоит.