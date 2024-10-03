Не договорились. Тюменские бойцы СВО не отказались от митинга в защиту домов

Posted 3 октября, 09:59
Published 3 октября, 09:59
Modified 3 октября, 10:01
Updated 3 октября, 10:01
После того, как глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль проблемы жителей Перевалово, в этом районе жизнь активизировалась, жильцам начали оперативно устанавливать оборудование, о котором они просили.
«После общественного резонанса нагрянули гости, счетчики начали ставить, все это снимали телевизионщики. Но пока ситуация такова, что администрация нарисовала дороги на головах у людей. При этом градостроительный план действует три года с момента выдачи и построенные по нему — законно. Межевание было зарегистрировано государством. Дома соответствуют требованиям и тоже зарегистрированы государством. Таким образом, люди живут в законно построенных домах на законно построенных участках. Администрация решила объявить их дома и участки дорогой. Люди против, конечно же. Готовим заявку на новый митинг», — рассказал «Нашему городу» один из активистов Перевалово Михаил Гончаров.
Также в местном сельском клубе сегодня, 3-го октября пройдет собрание, инициированное СУ СКР по Тюменской области, жителей будут консультировать по вопросам снятия арестов с домов.
Напомним, что жители Перевалово собираются на митинг из-за того, что администрация Тюменского района подала в суд иск, в котором указано, что улицы района слишком узкие и их необходимо расширить для организации дорожного движения. На дома наложили запрет на регистрационные действия.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский магазин электроники отказался обслуживать либералов и иноагентов.