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Posted 3 октября, 09:59

Published 3 октября, 09:59

Modified 3 октября, 10:01

Updated 3 октября, 10:01

Тюменские бойцы СВО не отказались от митинга в защиту домов.

Не договорились. Тюменские бойцы СВО не отказались от митинга в защиту домов

3 октября 2024, 09:59
Фото: 1MI
Тюменские бойцы СВО не отказались от митинга в защиту домов.

Тюменские бойцы СВО не отказались от митинга в защиту домов

Сюжет
Бойцы СВО
Жители Перевалово, в числе которых бойцы СВО, после организованной встречи с представителями Тюменского района, не отказались от проведения митинга. Сейчас они готовят новую заявку на публичное мероприятие в Тюмени.

После того, как глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль проблемы жителей Перевалово, в этом районе жизнь активизировалась, жильцам начали оперативно устанавливать оборудование, о котором они просили.

«После общественного резонанса нагрянули гости, счетчики начали ставить, все это снимали телевизионщики. Но пока ситуация такова, что администрация нарисовала дороги на головах у людей. При этом градостроительный план действует три года с момента выдачи и построенные по нему — законно. Межевание было зарегистрировано государством. Дома соответствуют требованиям и тоже зарегистрированы государством. Таким образом, люди живут в законно построенных домах на законно построенных участках. Администрация решила объявить их дома и участки дорогой. Люди против, конечно же. Готовим заявку на новый митинг», — рассказал «Нашему городу» один из активистов Перевалово Михаил Гончаров.

Также в местном сельском клубе сегодня, 3-го октября пройдет собрание, инициированное СУ СКР по Тюменской области, жителей будут консультировать по вопросам снятия арестов с домов.

Напомним, что жители Перевалово собираются на митинг из-за того, что администрация Тюменского района подала в суд иск, в котором указано, что улицы района слишком узкие и их необходимо расширить для организации дорожного движения. На дома наложили запрет на регистрационные действия.

Бастрыкин взял на контроль проблему тюменских ветеранов СВО организующих митинг
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский магазин электроники отказался обслуживать либералов и иноагентов.

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