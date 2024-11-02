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Бомбоубежище

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2024
В аэропорту Рощино появится бомбоубежище. Там смогут укрыться сотни человек
Проект строительства подземного убежища на территории тюменского аэропорта Рощино получил положительное заключение государственной экспертизы.
2 ноября, 07:14
На случай ЧС: в Тюмени опубликована интерактивная карта убежищ
Адреса укрытий размещены на портале цифровых сервисов. Всего в списке — около двух тысяч мест, где в случае ЧС смогут разместиться жители областной столицы.
4 октября, 04:00
Стали известны сроки строительства подземного бомбоубежища в Тюмени
Сооружение на 300 человек будет располагаться в аэропорту Рощино. На данный момент идет поиск подрядчика для разработки проектной документации.
29 марта, 04:50
2023
Тоболяков пришлось экстренно эвакуировать в бомбоубежище
30 января 2023, 03:07
2022
Глава администрации Тобольска поручил привести в порядок бомбоубежища
27 октября 2022, 04:54
Где ближайшее бомбоубежище в Тюмени?
17 октября 2022, 06:55

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