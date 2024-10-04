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Posted 4 октября, 01:03

Published 4 октября, 01:03

Modified 4 октября, 01:03

Updated 4 октября, 01:03

В Тюменской области 4 октября похолодает до -5

Похолодает до -5: когда тюменцам ждать заморозков

4 октября 2024, 01:03
Фото: 1MI

В Тюменской области 4 октября похолодает до -5

На юге Тюменской области в пятницу, 4 октября, метеорологи обещают переменную облачность, ветер с порывами до 14 м/с. Днем максимальная температура воздуха составит +15…+17, в ночные часы столбики термометров опустятся до 0…+5, при прояснении до -5.

В Тюмени 4 октября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В утренние часы ожидается +5…+11, к полудню воздух прогреется до +14…+15, ночью температура воздуха составит +2…+8. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:48, закат в 18:05, продолжительность дня 11 часов 17 минут.

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В Тобольске 4 октября ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы температура воздуха составит +7…+11, днем ожидается до +12…+16, в вечерние часы термометры покажут +4…+9. Ветер будет дуть со скоростью 5,4 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:38, закат в 17:53, продолжительность дня 11 часов 15 минут.

В Ишиме 4 октября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. В утренние часы термометры покажут +1…+12, днем ожидается до +14…+15, в ночные часы температура воздуха составит -1…+7. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:31, закат в 17:50, продолжительность дня 11 часов 19 минут.

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