Похолодает до -5: когда тюменцам ждать заморозков

В Тюменской области 4 октября похолодает до -5

На юге Тюменской области в пятницу, 4 октября, метеорологи обещают переменную облачность, ветер с порывами до 14 м/с. Днем максимальная температура воздуха составит +15…+17, в ночные часы столбики термометров опустятся до 0…+5, при прояснении до -5.