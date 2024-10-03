Тюменские власти начали отбирать дома у местных жителей ради перестройки

Posted 3 октября, 10:23
Published 3 октября, 10:23
Modified 3 октября, 10:27
Updated 3 октября, 10:27
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации. Кроме вышеупомянутых многоэтажек, власти региона также заберут 32 частных домовладения, которые могут помешать реновации. Провести ее хотят в течение 8-10 грядущих лет.
Распоряжением администрации города Тюмени в целях КРТ жилой застройки принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в границах несмежных территорий жилой застройки», — сообщается на сайте администрации.