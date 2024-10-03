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Posted 3 октября, 10:23

Published 3 октября, 10:23

Modified 3 октября, 10:27

Updated 3 октября, 10:27

Тюменские власти начали отбирать дома у местных жителей ради перестройки

Тюменские власти начали отбирать дома у местных жителей ради перестройки

3 октября 2024, 10:23
Фото: 1MI
Сюжет
Строительство
Из-за грядущей реновации власти Тюмени начали изымать дома из частной собственности у жителей улиц Кемеровской — Саратовской — Рылеева — Тюменской.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации. Кроме вышеупомянутых многоэтажек, власти региона также заберут 32 частных домовладения, которые могут помешать реновации. Провести ее хотят в течение 8-10 грядущих лет.

Распоряжением администрации города Тюмени в целях КРТ жилой застройки принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в границах несмежных территорий жилой застройки», — сообщается на сайте администрации.
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени построят два крупных деловых центра к 2030 году.

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#Александр Смирнов#Общество#Строительство#Новости тюмени#Реновация#Стройка
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