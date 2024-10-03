России грозит эпидемия смертоносного вируса Марбург?

Кроме того, в Германии выявлены двое местных жителей, которые, возможно, являются носителями смертельного и очень заразного вируса. Известно, что один из них прибыл из Руанды, где контактировал с пациентом, у которого впоследствии было диагностировано заражение вирусом Марбург. Второй заболевшей является его подруга, пишут «Новые Известия».