России грозит эпидемия смертоносного вируса Марбург?

Posted 3 октября, 07:34
Published 3 октября, 07:34
Modified 3 октября, 07:36
Updated 3 октября, 07:36
По словам экспертов, если человеку удается выжить, то на восстановление организма уйдут месяцы.
В настоящее время в мире подтверждено 27 случаев заражения вирусом Марбург — в Руанде (государство в Африке). Там заболевшие выявлены в семи из 30 округов страны. Зарегистрировано девять летальных случаев.
Большая часть заболевших — сотрудники здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали (столица Руанды). По словам заместителя директора отдела Центра по контролю и профилактике заболеваний США, изучающего смертельно опасные вирусные заболевания, Дженнифер Маккуистон, вероятнее всего, медработники заразились от больных Марбургом, за которыми ухаживали без защитной одежды и средств.
Кроме того, в Германии выявлены двое местных жителей, которые, возможно, являются носителями смертельного и очень заразного вируса. Известно, что один из них прибыл из Руанды, где контактировал с пациентом, у которого впоследствии было диагностировано заражение вирусом Марбург. Второй заболевшей является его подруга, пишут «Новые Известия».
Источниками вируса Марбург в природе являются дикие животные, предположительно, египетские летучие собаки, питающиеся плодами и листьями.
По данным ученых, человек, переболевший вирусом Марбург, может оставаться заразным до трех месяцев. Инкубационный период лихорадки длится от нескольких дней до трех недель. Затем у зараженного резко проявляются первые симптомы заболевания:
На третий день заболевания в вышеуказанным симптомам добавляются:
Происходят изменения и во внешности — у заболевшего западают глаза, а лицо становится похожим на маску. На 5–7-й день развивается геморрагический синдром (склонность к кровоточивости): на теле появляются красные пятна, возникают кровотечения внутренних органов.
У больных геморрагической лихорадкой Марбург к концу первой недели могут появиться признаки гепатита, миокардита, поражения почек. Изменения со стороны ЦНС характеризуются адинамией, заторможенностью, судорогами, потерей сознания.
В начале второй недели болезни обширная кровопотеря могут привести к смерти человека. Также в числе причин летальных исходов — отек мозга, легких, гиповолемический шок, острая почечная недостаточность.
По данным ученых, если болезнь удается победить, то выздоровление происходит спустя 2-3 недели. Однако на восстановление организма требуется намного больше времени — несколько месяцев. В период восстановления заболевшего могут беспокоить частные головные, суставные и мышечные боли, нарушения зрения и слуха, выпадение волос, энцефалит, миелит, орхит, атрофия яичек.
Вирус Марбурга распространяется несколькими способами — через контакты с зараженными людьми, воздушно-капельным путем, половым (через инфицированную семенную жидкость), а также посредством использования многоразового шприца (которым до этого пользовался зараженный).
Зарегистрированных вакцин против вируса Марбург в настоящее время не существует. Пока только ведется их разработка.
По словам профессора кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексея Аграновского Россия грозит вспышка вируса Марбурга в настоящее время не грозит.
«Для нас это экзотика, вероятность того, что вирус распространится в России — не очень большая. Такое возможно только в том случае, если россияне поедут в регионы Африки, где есть этот вирус, и будут вести себя там крайне неосторожно», — отмечает Аграновский.
Одновременно с этим, Роспотребнадзор информацию об эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде взял на контроль. Ведомство ведет мониторинг для исключения возможных рисков.
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