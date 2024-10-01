Опасный вирус 2024: когда ждать новый штамм коронавируса FLiRT в Тюменской области?

Одна из главных характерных особенностей новых вирусов — это способность обходить иммунный ответ организма. При высокой степени «заразности» вирус быстро проникает в организм, и долгое время болезнь может поражать органы человека, притом температуры и других характерных признаков иммунного ответа фиксироваться не будет. С одной стороны, новые штаммы позволяют организму адаптироваться к ним, и со временем вырабатывается иммунный ответ и для них, что хорошо. Но с другой стороны, новые штаммы также могут быть чреваты осложнениями. Как говорит вирусолог Уманский, распространяющийся по стране штамм FLiRT может вызывать более серьезное течение болезни и осложнения.