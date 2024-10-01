Опасный вирус 2024: когда ждать новый штамм коронавируса FLiRT в Тюменской области?

Posted 1 октября, 05:56
Published 1 октября, 05:56
Modified 1 октября, 10:02
Updated 1 октября, 10:02
По данным инфекционистов и Роспотребнадзора, сейчас в Тюменской области снижаются темпы заболеваемости ОРВИ, однако число пациентов, заразившихся штаммами коронавируса, растет. Известно, что наиболее активно сейчас циркулирует штамм коронавируса «Омикрон». Отметим, что на прошлой неделе было выявлено 326 случаев заражения, неделей ранее — 282, а месяц назад заболевших было втрое меньше.
Известно, что на данный момент из-за последствий заражения было госпитализировано 32 человека, летальных случаев этой осенью пока не зарегистрировано.
Вместе с тем специалисты прогнозируют появление нового штамма коронавируса уже в ближайшее время. Сейчас вариация омикрона FLiRT уже активно циркулирует в стране, хотя до Тюменской области он еще не добрался. Как сообщают в Роспотребнадзоре, только за первые две недели сентября удельный вес циркулирующих в стране вариантов штаммов нового коронавируса, входящих в сублинию FLiRT, вырос в 2,5 раза.
Как говорит врач-инфекционист Геннадий Уманский, скорее всего FLiRT со временем доберется и до Тюменской области, а после него не исключено и распространение штамма XEC.
«Как и омикрон, эти штаммы, насколько мне известно, отливаются особой заразностью. Так как у нас особых ограничений не сообщение между регионами нет, то вопрос распространения зависит от времени. Однако точно предсказать период невозможно. Наша задача — быть готовым и не пренебрегать вакцинацией, так как это наиболее эффективный способ защиты организма», — указывает врач.
Также Уманский говорит о том, что новые штаммы не отличаются высокой степенью летальности, однако вирус все же достаточно опасен.
Одна из главных характерных особенностей новых вирусов — это способность обходить иммунный ответ организма. При высокой степени «заразности» вирус быстро проникает в организм, и долгое время болезнь может поражать органы человека, притом температуры и других характерных признаков иммунного ответа фиксироваться не будет. С одной стороны, новые штаммы позволяют организму адаптироваться к ним, и со временем вырабатывается иммунный ответ и для них, что хорошо. Но с другой стороны, новые штаммы также могут быть чреваты осложнениями. Как говорит вирусолог Уманский, распространяющийся по стране штамм FLiRT может вызывать более серьезное течение болезни и осложнения.
«В их числе, конечно, и пневмония. Однако по данным коллег, вирус может привести даже к образованию тромботических бляшек и миокардитов. Мы уже говорили о том, что сейчас осложнения имеют более широкий спектр целей для поражения в человеческом организме», — объяснил специалист.
Известно, что штамму FLiRT соответствуют следующие симптомы: лихорадка, озноб, боль в горле, одышка или затрудненное дыхание, кашель, заложенность носа или насморк, потеря вкуса или обоняния, усталость, боли в теле, головная боль, тошнота, диарея. Отчасти они схожи с симптомами омикрона. В любом случае, при их возникновении важно оперативно обратиться к специалисту.
Врачи также говорят о том, что самый большой страх пациентов, у которых подтвердился коронавирус, это последствия в виде пневмонии. Особенно внимательно за своим самочувствием стоит следить тем, кто попадает в группы риска развития подобного осложнения, в их числе:
Чтобы распознать пневмонию с первых признаков, важно помнить о ее симптомах, в числе которых кашель (он может быть любого характера), повышенная температура (39-40°C), боли в груди, хрипы и тяжесть на вдохе, ощущение нехватки кислорода, упадок сил, болевые ощущение в мышцах и суставах.
Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и при возникновении осложнений обращаться к специалистам для получения квалифицированной помощи.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в школах Тюменской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение переведено более 250 классов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84