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Posted 2 октября, 10:01

Published 2 октября, 10:01

Modified 2 октября, 10:10

Updated 2 октября, 10:10

В Тюмени на карантин закрыли больше 70 школьных классов

Болезни не отступают. В Тюмени на карантин закрыли больше 70 школьных классов

2 октября 2024, 10:01
Фото: 1MI

В Тюмени на карантин закрыли больше 70 школьных классов

В Тюмени продолжает расти заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Чтобы избежать излишних заражений — власти региона начали закрывать многие учреждения на карантин. В частности — школы и детсады.

Как рассказали порталу URA.RU в правительстве Тюмени, на сегодняшний день в регионе закрыты 71 класс в разных школах региона. Более полутора тысяч детей переведены на дистанционное обучение.

Как отметили в правительстве, классы начинают закрывать, если заболевших в нем 20 или более процентов. При этом школу закрывают, если на карантин уходит несколько классов сразу.

Стало известно, сколько тюменских классов закрыли на карантин
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени объявили дату последних рейсов по реке Туре.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Карантин
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