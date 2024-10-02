В Тюмени объявили дату последних рейсов по реке Туре

Как ранее писал «Наш город», в мае на тюменской Туре подорожали тарифы на речные прогулки. В частности, стоимость взрослого билета на часовую экскурсию составляет 600 рублей, тогда как в прошлом году была 500 рублей. Детские билеты также увеличились в цене на 100 рублей.