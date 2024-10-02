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Posted 2 октября, 08:52

Published 2 октября, 08:52

Modified 2 октября, 08:54

Updated 2 октября, 08:54

Тюменская судоходная компания закрывает прогулочный сезон.

В Тюмени объявили дату последних рейсов по реке Туре

2 октября 2024, 08:52
Фото: 1MI
Тюменская судоходная компания закрывает прогулочный сезон.
В Тюмени объявили последний день плавания по реке Туре в текущем году. Так, водные прогулки завершатся после 6 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Тюменской судоходной компании.
«Тюменцы! С 3 по 5 октября планируются последние рейсы сезона. А шестое число станет финальным днем навигации в 2024 году», — пояснили представители организации.

Отметим, что время отправления с четверга по субботу — 15:00, 17:00 и 19:00, в предстоящее воскресенье — 13:00, 15:00 и 17:00.

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Как ранее писал «Наш город», в мае на тюменской Туре подорожали тарифы на речные прогулки. В частности, стоимость взрослого билета на часовую экскурсию составляет 600 рублей, тогда как в прошлом году была 500 рублей. Детские билеты также увеличились в цене на 100 рублей.

За вечернюю часовую прогулку с живой музыкой нужно заплатить 700 рублей. Дети не смогут воспользоваться специальным тарифом на вечерние программы. Цены на двухчасовые прогулки тоже подорожали: детский билет стоит 1200 рублей, а взрослый — 1400. Напомним, что пока теплоходы осуществляют рейсы по реке ежедневно.

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