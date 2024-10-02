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Posted 2 октября, 09:25

Published 2 октября, 09:25

Modified 2 октября, 09:27

Updated 2 октября, 09:27

Судя по текущим тенденциям, в конце года ожидается еще большее снижение стоимости.

Вторичка подешевела и будет дешеветь еще: рынок недвижимости в Тюмени ждут изменения

2 октября 2024, 09:25
Фото: 1MI
Судя по текущим тенденциям, в конце года ожидается еще большее снижение стоимости.

На тюменском рынке цены на «вторичку» упали почти на два процента

Сюжет
Недвижимость
Вторичное жилье в нашей стране продолжает дешеветь. И это только начало, заверил тюменцев руководитель федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. В своем тг-канале он сообщил, что цены уверенно снижаются.
«Это факт, который нужно признать. Так, за третий квартал цены на вторичное жилье упали почти на 2 процента (если быть точнее, то на 1,76%)!», — отметил Хусаинов.

Он подчеркнул, что, судя по текущим тенденциям, в конце года ожидается снижение стоимости в пределах трёх — пяти процентов.

«На рынке недвижимости сегодня происходит много событий. Мы проведем круглый стол, где подробно расскажу о текущем состоянии рынка недвижимости в России», — добавил глава сети.
На графике помесячной динамики темпы прироста от продаж находятся на минимуме.На графике помесячной динамики темпы прироста от продаж находятся на минимуме.
На графике помесячной динамики темпы прироста от продаж находятся на минимуме..
Фото: Ильдар Хусаинов. https://t.me/khusainov_ildar

Необходимо отметить, что на графике помесячной динамики, опубликованном экспертом недвижимости, темпы прироста от продаж находятся на минимуме.

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Напомним, ранее тюменский миллионер представил прогноз для рынка недвижимости и высказал своё мнение о возможных последствиях повышения ключевой ставки Центробанком. По его словам, это может стать причиной ускорения инфляции и привести к значительному, системному сокращению предложений на рынке недвижимости.

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