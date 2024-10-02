Вторичка подешевела и будет дешеветь еще: рынок недвижимости в Тюмени ждут изменения

Posted 2 октября, 09:25
Published 2 октября, 09:25
Modified 2 октября, 09:27
Updated 2 октября, 09:27
«Это факт, который нужно признать. Так, за третий квартал цены на вторичное жилье упали почти на 2 процента (если быть точнее, то на 1,76%)!», — отметил Хусаинов.
Он подчеркнул, что, судя по текущим тенденциям, в конце года ожидается снижение стоимости в пределах трёх — пяти процентов.
«На рынке недвижимости сегодня происходит много событий. Мы проведем круглый стол, где подробно расскажу о текущем состоянии рынка недвижимости в России», — добавил глава сети.
Необходимо отметить, что на графике помесячной динамики, опубликованном экспертом недвижимости, темпы прироста от продаж находятся на минимуме.
Напомним, ранее тюменский миллионер представил прогноз для рынка недвижимости и высказал своё мнение о возможных последствиях повышения ключевой ставки Центробанком. По его словам, это может стать причиной ускорения инфляции и привести к значительному, системному сокращению предложений на рынке недвижимости.
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