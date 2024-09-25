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Posted 25 сентября, 18:51

Published 25 сентября, 18:51

Modified 25 сентября, 18:53

Updated 25 сентября, 18:53

Новый вирус WELV из Китая: какова опасность для россиян

Новый вирус WELV из Китая: какова опасность для россиян

25 сентября 2024, 18:51
Фото: Изображение Midjourney
Пока мир восстанавливается после пандемии COVID-19, Китай готовит ему очередную инфекционную бомбу: в стране зафиксирован новый опасный для человечества вирус под названием WELV.

Поскольку российские биологи не исключают, что он может распространиться и на территории РФ, newia задается вопросом: насколько реальна опасность WELV для нас?

Первого пострадавшего от WELV в КНР выявили в связи с обращением по поводу укуса клеща и жалобами на повышенную температуру, рвоту и головные боли. Обследование показало наличие в организме пациента неизвестного прежде ортонайровируса. Вызванную им инфекцию назвали WELV — «вирус болотистых мест».

В 2024 году в КНР отметили рост числа случаев заболевания. Вирус несет крайнюю опасность для людей, поскольку стало известно, что он способен поражать нервную систему.

При этом российские медики уверяют: россиянам пока не стоит беспокоиться. Риск распространения вируса в России невелик. Клещи, укусы которых вызывают заражение, ограничены определенным ареалом обитания и не способны к самостоятельному перемещению на значительные расстояния.

Однако тесные торговые и культурные связи России и КНР делают возможность завоза клещей в Россию реальной — как минимум в теории. К тому же на территорию РФ могут попасть зараженные звери или птицы. Пока Роспотребнадзор контролирует ситуацию и уверяет, что делает все для защиты граждан от инфекции. Однако и россиян призывает быть внимательнее и избегать контактов с клещами.

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