Новый вирус WELV из Китая: какова опасность для россиян

Posted 25 сентября, 18:51
Published 25 сентября, 18:51
Modified 25 сентября, 18:53
Updated 25 сентября, 18:53
Поскольку российские биологи не исключают, что он может распространиться и на территории РФ, newia задается вопросом: насколько реальна опасность WELV для нас?
Первого пострадавшего от WELV в КНР выявили в связи с обращением по поводу укуса клеща и жалобами на повышенную температуру, рвоту и головные боли. Обследование показало наличие в организме пациента неизвестного прежде ортонайровируса. Вызванную им инфекцию назвали WELV — «вирус болотистых мест».
В 2024 году в КНР отметили рост числа случаев заболевания. Вирус несет крайнюю опасность для людей, поскольку стало известно, что он способен поражать нервную систему.
При этом российские медики уверяют: россиянам пока не стоит беспокоиться. Риск распространения вируса в России невелик. Клещи, укусы которых вызывают заражение, ограничены определенным ареалом обитания и не способны к самостоятельному перемещению на значительные расстояния.
Однако тесные торговые и культурные связи России и КНР делают возможность завоза клещей в Россию реальной — как минимум в теории. К тому же на территорию РФ могут попасть зараженные звери или птицы. Пока Роспотребнадзор контролирует ситуацию и уверяет, что делает все для защиты граждан от инфекции. Однако и россиян призывает быть внимательнее и избегать контактов с клещами.