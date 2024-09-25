Новый вирус WELV из Китая: какова опасность для россиян

Однако тесные торговые и культурные связи России и КНР делают возможность завоза клещей в Россию реальной — как минимум в теории. К тому же на территорию РФ могут попасть зараженные звери или птицы. Пока Роспотребнадзор контролирует ситуацию и уверяет, что делает все для защиты граждан от инфекции. Однако и россиян призывает быть внимательнее и избегать контактов с клещами.