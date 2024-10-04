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Posted 4 октября, 11:15

Published 4 октября, 11:15

Modified 4 октября, 11:32

Updated 4 октября, 11:32

С улиц Тюмени начали убирать электросамокаты

Можно выдохнуть. С улиц Тюмени начали убирать электросамокаты

4 октября 2024, 11:15
Фото: 1MI

С улиц Тюмени начали убирать электросамокаты

С улиц Тюмени начали убирать электросамокаты. Они уходят в отпуск и на обслуживание на зиму. Избавляться от них компания-поставщик начала как раз до наступления холодов.

Как рассказали порталу URA.RU, уберут с улиц Тюмени все самокаты, которые имеются в распоряжении у компании Whoosh будут отправлены на склады, поврежденные СИМы проверят и отремонтируют.

При этом в компании отметили, что полностью самокаты исчезнут уже в конце октября, когда в регион придет стабильный минус, и возможно даже, снег.

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Ранее сообщалось о том, что тюменец, насмерть сбивший бабушку на электросамокате, может отправиться в тюрьму.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Электросамокаты#Самокат
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