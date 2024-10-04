Можно выдохнуть. С улиц Тюмени начали убирать электросамокаты

Posted 4 октября, 11:15
Published 4 октября, 11:15
Modified 4 октября, 11:32
Updated 4 октября, 11:32
Как рассказали порталу URA.RU, уберут с улиц Тюмени все самокаты, которые имеются в распоряжении у компании Whoosh будут отправлены на склады, поврежденные СИМы проверят и отремонтируют.
При этом в компании отметили, что полностью самокаты исчезнут уже в конце октября, когда в регион придет стабильный минус, и возможно даже, снег.
Ранее сообщалось о том, что тюменец, насмерть сбивший бабушку на электросамокате, может отправиться в тюрьму.