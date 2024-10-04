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Posted 4 октября, 08:08

Published 4 октября, 08:08

Modified 4 октября, 08:10

Updated 4 октября, 08:10

В Тюмени построят к 2030 новые дома, детсад и парковку в Затюменском микрорайоне

Микрорайон Затюменский ждет перестройка

4 октября 2024, 08:08
Фото: 1MI

В Тюмени построят к 2030 новые дома, детсад и парковку в Затюменском микрорайоне

Сюжет
Строительство
В Тюмени проведут реновацию района Затюменский. Соответствующее постановление о застройке опубликовано на сайте администрации города.

В документе указано, что к 2030 году в районе улице Фирменная появятся жилые малоэтажные дома общей площадью 18 тысяч квадратных метров, детский сад встроенного типа, торговые точки общей площадью 1,2 тысячи квадратов, паркинг, рассчитанные на 283 автомобиля.

Работы по строительству планируют провести до конца 2030 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на аукцион выставили земельный участок на улице Мелиораторов площадью 2,2 гектара. Начальная стоимость лота составляет 4 тысячи рублей.

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