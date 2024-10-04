Микрорайон Затюменский ждет перестройка

В документе указано, что к 2030 году в районе улице Фирменная появятся жилые малоэтажные дома общей площадью 18 тысяч квадратных метров, детский сад встроенного типа, торговые точки общей площадью 1,2 тысячи квадратов, паркинг, рассчитанные на 283 автомобиля.