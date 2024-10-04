Микрорайон Затюменский ждет перестройка

Posted 4 октября, 08:08
Published 4 октября, 08:08
Modified 4 октября, 08:10
Updated 4 октября, 08:10
В документе указано, что к 2030 году в районе улице Фирменная появятся жилые малоэтажные дома общей площадью 18 тысяч квадратных метров, детский сад встроенного типа, торговые точки общей площадью 1,2 тысячи квадратов, паркинг, рассчитанные на 283 автомобиля.
Работы по строительству планируют провести до конца 2030 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на аукцион выставили земельный участок на улице Мелиораторов площадью 2,2 гектара. Начальная стоимость лота составляет 4 тысячи рублей.