В тюменских классах ограничат число мигрантов, а за пьяное вождение отобрали самокат

Posted 20 сентября, 12:38
Published 20 сентября, 12:38
Modified 20 сентября, 12:40
Updated 20 сентября, 12:40
Стала известна дата начала отопительного сезона в Тюмени. По словам мэра Максима Афанасьева, подключать батареи начнут уже в понедельник, 23 сентября. При этом подключаться тепло будет постепенно, в течение семи дней.
По словам мэра — середина сентября это характерная дата для начала сезона.
Тюменские школы могут начать ограничивать число мигрантов в классах. Рекомендации уже появились со стороны федерального правительства — они рекомендуют сократить число детей иностранцев до 10%.
Пока что педагоги относятся к такому настороженно, но власти страны уверены — такое поможет детям мигрантов ассимилироваться и понять чужую культуру.
Отметим, что сейчас Тюмени больше всего детей мигрантов обучаются в школах № 69, 45 и 9, а также в Московской школе Тюменского района.
В Екатеринбурге счеты с жизнью свел 17-летний тюменец, как рассказали друзья, он был отзывчивым человеком, но испытывал проблемы с девушками. Перед смертью оставил записку в телефоне, где попросил у всех прощения и передал последние теплые слова той, которая была ему небезразлична.
Известно, что погибший учился на заочном отделении в на факультете экономики и бухгалтерского учета Московского технологического института.
В Тюменской области утонул рыбак. Тело нашли в Бердюжском районе в озере Пеганово. Спустя несколько дней после пропажи мужчину достали из воды.
Напомним, с начала летнего сезона в водоемах Тюменской области утонули 18 человек, в том числе несколько детей.
В Тюменской области впервые за пьяное вождение конфисковали самокат. Как рассказали представители областной прокуратуры, житель Ишима уже привлекался за вождение в нетрезвом виде и отказывался проходить освидетельствование. На второй раз его уже отправили в суд. Там его приговорили к общественным работам, а самокат забрали — в пользу государства.