Периодическое издание
Октябрь 2024 года

ТОП богатых
Тюменской области 2024

«Наш город» выяснил, чем нужно заниматься, чтобы стать одним из самых богатых людей Тюменской области. Мы заглянули в карманы местных олигархов и проанализировали их работу.

2023 год существенно изменил доходы бизнесменов, а финансовые ориентиры сместились. Не обошлось без роковых падений былых миллионеров и взлета тех, от кого крупных доходов не ожидали.

Так, в этом году аграрии с треском вылетели из числа лидеров, отдав пьедестал представителям строительной сферы. Строители также оставили позади нефтяников и владельцев автобизнеса.

как считали:

Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: чистые активы, чистая прибыль и выручка.

Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.

Посчитали, сколько на эту долю приходится средств, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Проверили, какие ещё компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам.

Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.

Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трёх экономических показателей и выставили им баллы. Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.

Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но, само собой, со своими нюансами.

Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках не известна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому мы изучили в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии в этом статусе и так далее.

Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.

Топ богатых:

#01

Алексей Круковский

Сумма активов, руб.
23 812 377 774
1
Сумма выручки, руб.
83 887 342 187
1
Чистая прибыль, руб.
2 753 224 029
1

Лидером рейтинга самых богатых людей региона в 2023 году стал бизнесмен Алексей Николаевич Круковский, основавший строительную компанию «Брусника». Она выросла из маленького предприятия до крупного девелопера с миллиардными оборотами. Сейчас «Брусника» строит дома в Сибири, на Урале и подбирается к рынку Москвы. Год назад тюменский миллиардер в «золотой сотне» был только 42-м.

Список компаний:

ООО «АНТРЕСОЛЬ»
ООО «БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЯЮЩЕЕ БЮРО»
ООО «МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
ООО «МИП»
ООО «БЕЙКИНГ ФЬЮЧЕ»
ООО «ВАН ЭЙ БИРУ»
ООО «ЧИНГИ-ТУРА»
ООО «ЧОКЛО ШТРИХ»
ООО «БРУСНИКА. ОБМЕН»
ООО «ЭКСПРЕСС-МАКСИМУМ»
ООО «АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «АРКТИКА»
ООО «БИ»
ООО «БИМ»
ООО «БКП»
ООО «БМИ.ОК»
ООО «БМИ»
ООО «БОС»
ООО «БРУСНИКА СЕРВИС»
ООО «БРУСНИКА. ДОМ»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ КУРГАН»
ООО «БРУСНИКА. ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ»
ООО «БРУСНИКА»
ООО «ГЁТЕБОРГ. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР „ПЕРВОМАЙСКАЯ 1А“»
ООО «ДОК-13»
ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН НАХАБИНО. КРАСНОГОРСК»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН НОВИН. СУРГУТ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН НОВО-НИКОЛАЕВСК. НОВОСИБИРСК»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ»
ООО «КВАРТАЛ АВИАТОР. НОВОСИБИРСК»
ООО «КВАРТАЛ МЕТРОНОМ»
ООО «КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД. НОВОСИБИРСК»
ООО «КВАРТАЛ РЕСПУБЛИКИ 205. ТЮМЕНЬ»
ООО «КВАРТАЛЫ ЗА ВЕЕРОМ. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «КВАРТАЛЫ ЭКСПО. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «КИРПИЧ»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ВАВИЛОВА“»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ВОЗДВИЖЕНКА“»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „КАЛАНЧЕВСКАЯ“»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ПАВЕЛЕЦКАЯ ШТРИХ“»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ПАВЕЛЕЦКАЯ“»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ПРЕСНЕНСКАЯ“»
ООО «МПФ „ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ“»
ООО «ОБМЕНРФ»
ООО «ОКТЯБРЬСКИЙ. ТЮМЕНЬ»
ООО «ОПЗ»
ООО «ПЕРЕСТРОЙКА НА ГОГОЛЯ»
ООО «ПИЛЛАР»
ООО «ПРОЕКТ БОГОРОДСКОЕ»
ООО «ПРОФЕССОРСКИЙ КВАРТАЛ. НОВОСИБИРСК»
ООО «СБК РЕГИОН»
ООО «СДЕЛКА. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА»
ООО «СДЕЛКАРФ»
ООО «СЕВЕРНЫЕ ГОРЫ»
ООО СЗ «СИТИ-5»
ООО «СК „ГЕФЕСТ“»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК. КУЛЬМАН»
ООО «Т-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА-СХОДНЯ»
ООО «ТРЕТИЙ КВАРТАЛ»
ООО «ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА. ЕКАТЕРИНБУРГ»

#02

Елена Низамова

Сумма активов, руб.
5 822 352 530
4
Сумма выручки, руб.
7 038 846 394
9
Чистая прибыль, руб.
2 349 882 891
2

Самой богатой женщиной и обладательницей условной серебряной медали в финансовом зачете стала Елена Валериевна Низамова, глава группы компаний ЭНКО, которая также специализируется на строительстве. ЭНКО имеет крупный земельный банк в Тюмени, Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Татарстан и планирует расширяться дальше благодаря новым бизнес-партнерам. По итогам 2022 финансового года Елена Низамова занимала в рейтинге тюменских богачей четвертое место.

Список компаний:

ООО УК «АЛЬФА»
ООО «АЛЬЯНС»
ООО УК «АТМОСФЕРА»
ООО «ГРК ЭНКО»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ДСК ЭНКО»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»
ООО «ИДК ЭНКО»
ООО «ИК ЭНКО»
ООО СЗ «ИНСТЕП»
ООО СЗ «ИНСТЕП.КРАСНОЗНАМЕННАЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.БАБЯКОВО»
ООО СЗ «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.ПЕРОВА»
ИНСТЕП.ПЛЕВИЦКАЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.СКАНДИНАВИЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.ЭНГЕЛЬСА»
ООО «ИСК ЭНКО»
ООО «К-СЕРВИС»
ООО «КОМПЛЕКС-СТРОЙ»
ООО УК «НИКОЛЬСКИЙ»
ООО «ПБ ЭНКО»
ООО «РА ЭНКО»
ООО «СН ЭНКО»
ООО СЗ «СТРОЙДОМ-ИНВЕСТ»
ООО «ТЗ ЭНКО»
ООО «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ООО «ТСК ЭНКО»
ООО «УК АЙВАЗОВСКИЙ»
ООО «УК ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
ООО «ЭНКО ГАРАНТ»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО РЕГИОНЫ»
ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»
ООО «ЭНКО СЕРВИС»
ООО «ЭНКО СТРОЙ»
ООО «ЭНКО»
ООО «ЭНКО. 66»
ООО «ЭНКО. СЕВЕР»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

#03

Александр Гайдуков

Сумма активов, руб.
4 684 103 929
6
Сумма выручки, руб.
8 974 346 340
5
Чистая прибыль, руб.
1 681 591 929
4

Бронзу рейтинга получает еще один девелопер. Александр Олегович Гайдуков является руководителем группы компаний «Страна Девелопмент», которая стала лидером нашего рейтинга тюменских застройщиков. Она собирается строить в Москве самый высокий жилой дом в России, а потому не исключено, что Гайдуков сможет обогнать коллег, которые в этом году оказались на более высоких позициях.

Список компаний:

ООО СЗ «ГОРОДОК»
АО СЗ «ДЕМЕТРА»
ООО СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ МЫС»
ООО «ИРИАН»
ООО СЗ «К2»
ООО «КАТРАН»
ЛОГИСТИК-СЕРВИС»
ООО СЗ «ОСТРОВ»
СЗ НА МИНСКОЙ»
СЗ СТРАНА-ЭТАЛОН»
СЗ САМОЛЕТ-ПОЯРКОВО»
ООО СЗ «СТРАНА БЕРИНГА»
АО «СТРАНА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО СЗ «СТРАНА ДОМОДЕДОВО»
ООО СЗ «СТРАНА Е 1»
ООО СЗ «СТРАНА Е МАЯКОВСКОГО»
ООО СЗ «СТРАНА Е ПРУДЫ»
ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД»
ООО СЗ «СТРАНА М 10»
ООО СЗ «СТРАНА М 11»
ООО СЗ «СТРАНА М 4»
ООО СЗ «СТРАНА М 8»
ООО «СТРАНА МАИП»
ООО СЗ «СТРАНА НАГАТИНО»
ООО СЗ «СТРАНА НАГОРНАЯ»
ООО СЗ «СТРАНА Т 1»
ООО СЗ «СТРАНА Т 2»
ООО СЗ «СТРАНА УЛЬЯНОВА»
ООО СЗ «СТРАНА.72»
ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ»
ООО СЗ «СТРАНА.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ»
СТРАНА.МЕЛЬНИКАЙТЕ»
ООО СЗ «СТРАНА.НОВОСИБИРСК»
ООО СЗ «СТРАНА.ТОПОЛЁВАЯ»
ООО СЗ «СТРАНА.ЯРОСЛАВСКАЯ»
АО СЗ «СТРОЙТРАНС № 1»
ООО «ТЕХНИК»
ООО «ЦФТ»
ООО «ЭЛИТ СТРОЙ»

#04

Михаил Вольфсон

Сумма активов, руб.
15 564 121 898
2
Сумма выручки, руб.
5 278 271 664
11
Чистая прибыль, руб.
2 302 916 622
3

И вновь застройщик. Михаил Геннадьевич Вольфсон — глава группы компаний ПСК. В прошлом году он, кстати, занимал вторую строчку рейтинга в топ-100 богатых Тюменской области. Хотя бизнес Вольфсона по сей день отличается стабильностью, часть дел он уже передает.

Список компаний:

ОАО ТТК «КРОСНО»
ООО «АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС»
ООО «АРБОЛИТ»
ООО «ЖБИ-ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
ООО «МОНОЛИТ»
ООО «НИС»
ООО «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС-Т»
ООО «ПСК „ДОМ“»
ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ-2000»
ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ-2000К»
ООО «СЗ ПСК „ДОМ“»
ООО «СЗ ПСК ДОМ — ЗАПАД»
ООО «СЗ ПСК ДОМ — СЕВЕР»
ООО «СЗ ПСК ДОМ — ЦЕНТР»
ООО «СЗ ПСК ДОМ — ЮГ»
ООО «ТРЕЙД КОМФОРТ»
ООО «ТСЗ»
ООО «ТЮМЕНЬСТРОЙМОНТАЖ»
ООО «ФИНТРЕЙД-ТЮМЕНЬ»
ООО УК «СИСТЕМА»

#05

Николай Мамонтов

Сумма активов, руб.
9 746 096 393
3
Сумма выручки, руб.
7 515 123 872
8
Чистая прибыль, руб.
1 381 026 412
6

На пятом месте — прошлогодний лидер рейтинга миллионеров Тюменской области Николай Тихонович Мамонтов. Основатель «Агрохолдинга Юбилейный», в который входят заводы по производству мясных продуктов, спирта и химикатов растительного происхождения. Производства Мамонтова в положительном ключе регулярно отмечают представители власти.

Список компаний:

ЗАО «ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ»
АО «АМИНОСИБ»
ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ООО «МЕЖРАЙБАЗА»

#06

Геннадий Разницын

Сумма активов, руб.
3 010 617 442
13
Сумма выручки, руб.
6 895 790 787
10
Чистая прибыль, руб.
826 033 235
10

Гендиректор холдинга «Партнер» Геннадий Юрьевич Разницын также занимается строительством. Компния его начинала с торговли щебнем и долгое время была связана с лидером рейтинга богатых Тюменской области Алексеем Круковским. Сейчас в холдинг «Партнер» входит завод по производству стеновых блоков, торговые и офисные центры, склад, управляющая компания.

Список компаний:

ООО «УК ПАРТНЕР»
АО «ПАРТНЕР»
ООО ИФК «ПАРТНЕР»
ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
ООО «ПАРТНЕР. ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ПАРТНЕР. ПРОЕКТ»
ООО «ЭКОСЕРВИС ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «ЗТП ПОРЕВИТ. ТЮМЕНЬ»
ООО «ПОРЕВИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
АО «КСМ»
ООО «БИОГРАФИЯ»
ООО «ТЕПЛЫЙ ДОМ»
ООО «БИНОМ»
ООО «СЗ „КВАДРО“»
ООО «СЗ „ЭКО-ГОРОД“»
ООО «СЗ „ЭКО-СТРОЙ“»
ООО «СЗ „УРАЛЬСКАЯ ЭКОДОЛИНА“»
ООО «ЗТП „ПОРЕВИТ. УФА“»
ООО «ЭКО-СЕТИ»
АО «СЗ „ПАРТНЕР-СТРОЙ“»
ООО «ЗТП „ПОРЕВИТ. ЕКАТЕРИНБУРГ“»
ООО «АКВАМАРИН»
ООО «УЛЬТРАМАРИН»
ООО «ЧИСТАЯ ВОДА»
ООО «ПАРТНЕР-ЛИДЕР»
ООО «СТИМУЛ»
ООО «ТД „ПОРЕВИТ“»
ООО «СТРОЙ-АКТИВ»

#07

Василий Бочкарев

Сумма активов, руб.
1 675 372 040
26
Сумма выручки, руб.
9 910 217 020
4
Чистая прибыль, руб.
661 920 240
11

Василий Владимирович Бочкарев стабильно занимает седьмое место в рейтинге. В период пандемии он смог обеспечить бесперебойное производство пластиковых конструкций, а в условиях санкций и активного строительства его позиции только укрепились. Поэтому рост девелоперов ему на пользу.

Список компаний:

ООО «ИКБ»
ООО «ПЛАСТКОНСТРУКЦИЯ»
ООО «ТД ЭКСПРОФ»
ООО «ЭКСПРОФ»

#08

Олег
Витязев

Сумма активов, руб.
3 033 608 128
12
Сумма выручки, руб.
4 967 154 441
13
Чистая прибыль, руб.
424 737 732
18

Первый нефтяник в нашем топе за год опустился с пятого на восьмое место. Олег Леонидович Витязев — владелец научно-производственного предприятия «Сиббурмаш» из Тюмени, которая поставляет оборудование для «Роснефти». В отличие от многих других представителей нефтяного сектора предпочитает оставаться в тени.

Список компаний:

ООО «АВТЭКС»
ООО «ЗСБМ»
ООО «НПП СИББУРМАШ»
ООО «РУСЬ АВТО»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТЮМЕНСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»

#09

Юрий
Михеев

Сумма активов, руб.
2 104 425 029
21
Сумма выручки, руб.
7 579 671 829
7
Чистая прибыль, руб.
450 886 666
17

Как и в прошлом году, за Витязевым в топ-100 богатых Тюменской области следует Юрий Александрович Михеев. Бизнесмен владеет сетью автомобильным холдингом «Автомаг» с дилерскими центрами в Тюмени, Сургуте и Нижневартовске. Под этим брендом также работают фирменные магазины для автомобилистов и станции технического обслуживания в Тюмени.

Список компаний:

ООО «СЕРВИС-ТРЕЙД»
ООО «АВТОМАГ»
ООО «ЛИДЕРТРАК»
ООО «МК-ТРЕЙД»
ООО «РУСОЙЛ,»
ООО СК «РУСОЙЛ»
ООО СМ «РУСОЙЛ»
ООО ТД «РУСОЙЛ»
ООО «СОКОЛ»
ООО «ТРЕЙД СЕРВИС»
ООО «ТЮМЕНЬСКАН»

#10

Федор Нейковчен

Сумма активов, руб.
1 696 656 800
35
Сумма выручки, руб.
4 811 908 000
15
Чистая прибыль, руб.
892 648 600
9

С 26 строчки в первую десятку переместился представитель строительного бизнеса из Тобольска. Ранее выручка компании Федора Захаровича Нейковчена «Центр Девелопмент» падала, но в последние два года цифры поползли вверх. Теперь финансовое состояние бизнесмена приблизилось к тюменским коллегам.

Список компаний:

ООО «ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЦЕНТР УРАЛ»
ООО «ЦЕНТР-К»
ООО «ТОБОЛПРОМСТРОЙ»
ООО «ТПР»
ООО «ТФХКИ,»
ООО «ЦЕНТР-ГРУПП»

#11

Владимир Шевчик

Сумма активов, руб.
4 106 519 973
8
Сумма выручки, руб.
3 345 208 415
28
Чистая прибыль, руб.
605 361 899
14

Известный бизнесмен и политик, занимающий должность заместителя секретаря Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия», Владимир Степанович Шевчик, является также владельцем единственного в Тюмени аквапарка с отелем и рестораном. В прошлом году в топе олигархов Тюменской области он занимал 10 место.

Список компаний:

ООО «МОРИС-Т»
ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ»
ООО «БАРИНО»
ООО «БАРС»
ООО «ДК СМАРТСТРОЙСИТИ»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «НОВЫЙ ФОРМАТ»
ООО «ОРЦ ТП»
ООО «ПАРК ГОРЬКОГО»
ООО «ПРЕМЬЕР ДОМ»
ООО «СЗ ЖК МАШАРОВ»
ООО «СЗ НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
ООО «СК КВАРТАЛ УЮТА»
ООО «ССК СТАЛЬНОЙ АЗАРТ»
ООО «ТААВТ»
ООО «ТЛЦ»
ООО «ТУРА-ИНВЕСТ»
ООО «ФАБРИКА МЕБЕЛИ ИНТЕДИ»
ООО «ХОЛДЕР»
АО «СЗ АКМ»
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ПЫШМИНСКАЯ»
ООО «ТК»
ООО «МФК „АКВАМОЛЛ“»

#12

Алексей Рагозин

Сумма активов, руб.
3 260 453 751
9
Сумма выручки, руб.
3 870 743 259
21
Чистая прибыль, руб.
379 108 808
23

Бизнесмен Алексей Вячеславович Рагозин из Тюмени — основной владелец завода «Тюменьремдормаш» по производству барьерных ограждений, дорожных знаков, опор освещения и т. п. Предприятие основано в 1983 году, Алексей Рагозин работает на нем с 1998 года, начинал с должности инженера отдела материально-технического снабжения. Компания «Меганефть», в которой ему также принадлежит почти 100% уставного капитала, занимается установкой продукции «Тюменьремдормаша».

Список компаний:

АО «ЗАВОД ТРДМ»
ООО «МЕГАНЕФТЬ»
ООО «ДОБЫЧА»

#13

Булат Хайруллин

Сумма активов, руб.
2 813 015 328
15
Сумма выручки, руб.
4 117 750 179
19
Чистая прибыль, руб.
385 451 494
23

Булат Юсупович Хайруллин — компаньон Олега Витязева (№ 8 в рейтинге), также является совладельцем и руководителем «Сиббурмаша». В отличие от партнера он человек более публичный и не стесняется давать интервью в СМИ. Булат Хайруллин всегда немного отстает от Олега Витязева, вот и в этот раз его положение в рейтинге на пять строчек ниже.

Список компаний:

ООО «НПП СИББУРМАШ»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТЮМЕНСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»

#14

Абрам
Овеян

Сумма активов, руб.
3 245 435 800
10
Сумма выручки, руб.
2 881 884 040
32
Чистая прибыль, руб.
418 309 100
19

Основным источником дохода для предпринимателя Абрама Азатовича Овеяна является строительство. Он — единственный владелец крупной компании «Тюменьтел». Также в его активах есть ресторан армянской кухни Mairik и банкетный холл Marshal. Стоит отметить, что Абрам Овеян только в прошлом году вошёл в рейтинг самых богатых людей Тюменской области. Начав с 67 строчки «золотой сотни», он взлетел на 14-ю.

Список компаний:

ООО «СК КНЯЗЬ»
ООО «СКС»
ОА «ТЮМЕНЬТЕЛ»
ООО «ХУТОРОК»
МПК БИЗНЕС КОНСАЛТ»
ООО «СЛУЖБА-332»
ООО «СНАБТЕЛ»

#15

Владимир Соловьев

Сумма активов, руб.
1 207 272 800
37
Сумма выручки, руб.
3 601 127 000
23
Чистая прибыль, руб.
371 536 200
26

Владимир Павлович Соловьев — единственный владелец завода ЖБИ-3, занимающегося производством железобетонных изделий в Тюмени. Сейчас предприятие приносит ему основной доход, хотя ранее более прибыльной была его же «Дирекция по энергообеспечению Восточного промузла». С каждым годом Соловьев поднимается в рейтинге богатых Тюменской области все выше: за год он переместился на 34 строчки.

Список компаний:

ООО «ДЭВПУ»
ООО СЗ «ЗАВОД ЖБИ-3»
ООО «М-ВИТА»
ООО «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ»

#16

Лусине Срабян

Сумма активов, руб.
5 807 826 998
5
Сумма выручки, руб.
3 178 685 585
31
Чистая прибыль, руб.
209 641 515
52

Вторая по размеру состояния женщина в «золотой сотне» жителей Тюменской области — представительница армянской бизнес-диаспоры «Арсиб» Лусине Овсеповна Срабян. В её владениях находятся предприятия сельского хозяйства и торговли. Несколько лет назад она считалась самой богатой женщиной региона, однако сдала позиции.

Список компаний:

ООО «ДК СОЮЗ»
ООО «ИФК АРСИБ ИНВЕСТ»
ООО «ИШИМОПТТОРГ»
ООО АХ «АРОМАШЕВСКИЙ»
ООО АХ «ГОЛЫШМАНОВСКИЙ»
ООО «ДОМ-СТРОЙ»
ООО «ДУБЫНСКОЕ»
ООО «МСК»
ООО АХ «НИЖНЕТАВДИНСКИЙ»
ООО «ПАРТНЕР-АГРО»
ООО «ТУРАЙ»
ООО АХ «УПОРОВСКИЙ»
ООО «УПРСНАБСБЫТ,»
ООО «ХПП КАЗАНСКОЕ»
ООО АХ «ЮЖНЫЙ»
ООО СК «ЮРГИНСКОЕ»
АО «ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ»
ООО «НИВА»
ООО «ВАЛЕНТИНА»
ООО «МЯСНОЙ МИР»
ООО «УК „АРСИБ АГРО“»
ООО «ЯСЕНЬ-АГРО»
ООО «ШАБАНОВСКОЕ МПО»
ООО «СИБИРСКИЙ ОСЁТР»
ООО «ТСВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО»

#17

Олег
Заруба

Сумма активов, руб.
1 272 720 288
34
Сумма выручки, руб.
4 436 180 689
18
Чистая прибыль, руб.
269 515 132
39

На 10 строчек в рейтинге тюменских богачей с прошлого года поднялся Олег Викторович Заруба — бывший заместитель губернатора Тюменской области, который переквалифицировался в строители. Основной доход ему приносит компания ATS, которая занимается строительством ветроэлектростанций и буровых установок, крупногабаритными и тяжеловесными перевозками и электроэнергетикой, а также группа компаний «Навигатор. Девелопмент».

Список компаний:

ООО «АВТОКРАН-ТЮМЕНЬ»
ООО «АЛЬЯНС-УПРАВЛЕНИЕ»
ООО «АТС»
ООО «ВЭС»
ООО УК «ЗЕЛЕНЫЕ АЛЛЕИ»
ООО «ИК НАВИГАТОР»
ООО «ИНСТИТУТ РЭП»
ООО «НАВИГАТОР. ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО»
ООО «НАВИГАТОР.ДИЗАЙН.РЕМОНТ»
ООО «М»
ООО «ОПЛОТ»
ООО «ПРОСТОРЫ»
ООО «СЗ ГРАФФИТИ»
ООО «СЗ ЗЕЛЕНЫЕ АЛЛЕИ»
ООО «СЗ НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО»
ООО «СПЕЦАВТОКРАНАРЕНДА»
ООО «ЭКОЛЕНД»

#18

Андрей Ташкеев

Сумма активов, руб.
1 843 907 713
23
Сумма выручки, руб.
33 303 219 116
2
Чистая прибыль, руб.
135 922 042
69

Андрей Александрович Ташкеев — совладелец крупной сети магазинов «Строительный двор». Также он владеет точками по продаже напольных покрытий «Половик» и специализированным магазином по продаже инженерных систем отопления. В позапрошлом году Андрей Ташкеев занял третье место в рейтинге самых богатых жителей Тюменской области, однако затем покинул рейтинг. Но сейчас ему удалось вернуться на солидное 18 место. В рейтинге мы еще встретим его компаньонов.

Список компаний:

ООО «АЙТИ ЛАБС»
ООО «АЙТИ-СЕРВИС»
ООО «РОСА»
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»
ООО «ЭННЕРГИЯ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ООО «ПОСТАВКА»
АО «СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС»
ООО «ОБЪЕКТИВ»
ООО «ТАВАБИЛКО»
ЗАО «УРАЛИНКОР-КОНТРАКТ»
ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ»

#19

Сергей
Ельпин

Сумма активов, руб.
906 719 890
46
Сумма выручки, руб.
2 193 696 603
43
Чистая прибыль, руб.
921 754 643
7

Ещё один бизнесмен, который занимается строительством, — Сергей Александрович Ельпин. Бенефициар компании «География», которая входит в пятерку крупнейших застройщиков Тюменской области. Ранее она называлась ISB Development (девелопер провел ребрендинг в апреле). Компания работает на рынке недвижимости региона более 10 лет.

Список компаний:

ООО ГК «КОМФОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «СЗ СВОИ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «СЗ ТЕРМО-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ТСП»
ООО «СЗ ИСБ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «СЗ „ИСБ-НЕДВИЖИМОСТЬ“»

#20

Вардитер Нерсисян

Сумма активов, руб.
2 818 110 384
14
Сумма выручки, руб.
5 215 854 349
12
Чистая прибыль, руб.
128 051 147
78

Замыкает двадцатку самых богатых людей Тюменской области ещё одна представительница холдинга «Арсиб» Вардитер Торгомовна Нерсисян. В числе основных источников ее дохода — торговля строительно-отделочными материалами и производство молочки. Компании бизнес-империи неоднократно пытались объявить себя банкротами, однако на благополучии предпринимательницы это не сказалось. Более того, за год она поднялась с 23 места на 20-е.

Список компаний:

ООО ТД» АГРОСНАБ»
ООО «ЕЛЕНА»
ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
ООО «ХК ЭНКИ»
ООО «УПРСНАБСБЫТ»
АО «ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ»
ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»
ООО «ЗЕНИТ»
ООО «ПРИИСЕТЬЕ»
ООО «МАССИВСТРОЙ»

#21

Александр Кореляков

Сумма активов, руб.
1 564 653 885
27
Сумма выручки, руб.
1 947 432 236
49
Чистая прибыль, руб.
405 095 491
21

Основной источник дохода Александра Васильевича Корелякова — Тюменский аккумуляторный завод, который ведёт свою историю с 1941 года. Будучи одним из владельцев компании, Кореляков помог создать сеть торговых представительств предприятия в 50 городах страны.

Список компаний:

АО «ЗАВОД ТЕХНОПРИБОР»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

#22

Иван Михайлов

Сумма активов, руб.
3 088 668 530
11
Сумма выручки, руб.
2 525 658 620
38
Чистая прибыль, руб.
210 685 320
50

Иван Владимирович Михайлов, владелец семейного автомобильного бизнеса, продолжает терять позиции в рейтинге богачей Тюменской области: за год он опустился с 16 на 22 место. Но генеральный директор холдинга «Дина» не сдаётся и активно работает над увеличением прибыли. Он заключает крупные контракты и поставляет в Тюмень автомобили марок, которые ранее не были представлены на рынке.

Список компаний:

ООО «АБВ ЛИЗИНГ»
ООО «АВТОПАРТНЕР-ТЮМЕНЬ»
ООО «РЕСТАРТ»
ООО «РЕСТАРТ»
ООО «РЕСТАРТ П»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДИНА»
ООО «АВТО-ДИНА»
ООО «АВТО-ДИНА СЕРВИС»
ООО «БЛАГОДАТЬ»
ООО «ДИНА»
ООО «ДИНА ПЛЮС»
ООО «ДИНА-АВТОТРЕЙД»
ООО «ДИНА-АВТОТРЕЙД СЕРВИС»
ООО «ДИНА-МОТОРС»
ООО «ДИНА-МОТОРС СЕРВИС»
ООО «ЗАПСИБАВТОТЕХСЕРВИС»
ООО «НЕТ ПРОБЛЕМ ДВА»
ООО «НЕТ ПРОБЛЕМ»
ООО «ОТРАДА»
ООО «ПРЕМИУМ-ДИНА»
ООО «ПРЕМИУМ-ДИНА СЕРВИС»
ООО «РЫНОК»
ООО «РЫНОК СЕВЕРНЫЙ»
ООО «СЕРВИС ДИНА ПЛЮС»
ООО «ЭКО-РЫНОК»
ООО «ЭРГОНОМИКА»

#23

Сергей Мамонтов

Сумма активов, руб.
2 734 248 646
16
Сумма выручки, руб.
1 998 027 182
46
Чистая прибыль, руб.
270 168 309
38

Сын Николая Мамонтова (№ 5 в рейтинге самых богатых людей Тюменской области), Сергей Николаевич Мамонтов, также владеет частью акций «Агрохолдинга Юбилейный», но его доля значительно меньше, чем у отца. «Мясной король» Тюменской области, в 2017-м прославившийся своим громким разводом и попыткой передела бизнеса, впервые попал в список самых состоятельных людей Тюменской области.

Список компаний:

ЗАО «ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ООО «МЕЖРАЙБАЗА»
ООО «РОЗНИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

#24

Наталья Корелякова

Сумма активов, руб.
1 551 241 070
30
Сумма выручки, руб.
1 944 609 761
50
Чистая прибыль, руб.
406 468 292
20

На 24 месте в общем зачете и на третьем месте в женском оказалась Наталья Петровна Корелякова. Основной доход ей, как и Александру Корелякову, приносит аккумуляторный завод. Годовая выручка предприятия в пересчете на ее долю (24,75%) превысила 1,9 млрд рублей.

Список компаний:

АО «ЗАВОД ТЕХНОПРИБОР»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

#25

Риволь Саммасов

Сумма активов, руб.
1 019 807 190
40
Сумма выручки, руб.
2 871 883 480
33
Чистая прибыль, руб.
326 709 990
29

Винзилинский завод керамзитового гравия Риволя Фердаусовича Саммасова за последний год принес ему более 2,8 млрд рублей. Однако в прошлом году этот показатель был в два раза выше, а бизнесмен находился на 22 строчке рейтинга богачей Тюменской области.

Список компаний:

ООО «ВЗКГ»
ООО «ИНВЕСТ-КЕРАМЗИТ-СЕРВИС»
ООО «НЕДРА-ТМ»
ООО «СУХИЕ СМЕСИ»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»

#26

Сергей Канцлер

Сумма активов, руб.
1 056 787 221
38
Сумма выручки, руб.
3 767 200 171
22
Чистая прибыль, руб.
231 998 334
44

С 33 места на 26-е смог переместиться Сергей Викторович Канцлер — бизнесмен, чей торговый дом «РУСОЙЛ» поставляет автотовары на рынок Западной Сибири и Урала. Ему же принадлежит ООО ТК «Юнитрейд», официальный дистрибьютор «Камазов» в Тюменской области. Компания за 2023 год принесла более 161 млн рублей чистой прибыли, обеспечив Канцлеру высокое место в рейтинге самых богатых людей региона.

Список компаний:

ООО «ЛИДЕРТРАК»
ООО «МК-ТРЕЙД»
ООО «НОРДЭКС»
ООО СК «РУСОЙЛ»
ООО ТД» РУСОЙЛ»
ООО «АВТОСИТИ»
ООО «ТК ЮНИТРЕЙД»
ООО «ТЮМЕНЬСКАН»
ООО «НОРСКЕН-ОЙЛ»
ООО «СЕРВИС-ТРЕЙД»

#27

Григорий Долгих

Сумма активов, руб.
4 122 747 702
7
Сумма выручки, руб.
1 365 803 897
67
Чистая прибыль, руб.
297 795 057
31

Григорию Меркуловичу Долгих уже почти 90 лет, но он продолжает руководить предприятием «Фундаментстройаркос», которое специализируется на строительстве в условиях вечной мерзлоты. Долгих является кандидатом технических наук и Почетным строителем России. Благодаря своим обширным знаниям он создал предприятие, которое успешно работает на рынке Тюменской области. Но за последний год в рейтинге самых богатых он все-таки опустился с 11 на 27 место.

Список компаний:

ООО НПО «ФУНДАМЕНТСТРОЙАРКОС»
ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙПРОЕКТ»

#28

Раиф Мухаметзянов

Сумма активов, руб.
897 273 300
48
Сумма выручки, руб.
3 264 667 200
29
Чистая прибыль, руб.
288 497 500
32

Собственник 90% акций «ТюменьАгроМаш» Раиф Мударисович Мухаметзянов впервые попадает в наш рейтинг, но сразу на достаточно высокую позицию. Компания является официальным дилером Ростсельмаша и помогает региону в развитии сельского хозяйства.

Список компаний:

АО «ТЮМЕНЬАГРОМАШ»
ООО «ЛК „МИР“»

#29

Игорь Довнар

Сумма активов, руб.
1 012 532 684
41
Сумма выручки, руб.
3 966 061 655
20
Чистая прибыль, руб.
219 712 243
48

Партнер Булата Хайруллина (№ 13) и Олега Витязева (№ 8) Игорь Петрович Довнар за год потерял 14 позиций в рейтинге. Он является одним из совладельцев прибыльной группы компаний «Сиббурмаш». Ее специализация — производство и проектирование оборудования для промышленных, нефтегазодобывающих, буровых, сервисных компаний России и стран ближнего зарубежья.

Список компаний:

ООО «АВТЭКС»
ООО «ЗСБМ»
ООО «М-СЕРВИС»
ООО «РУСЬ АВТО»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»
ООО «ТПР-СЕРВИС,»
ООО «ЦКС»

#30

Дмитрий Вохмин

Сумма активов, руб.
806 858 000
51
Сумма выручки, руб.
1 899 936 000
54
Чистая прибыль, руб.
1 455 168 000
5

Топ-30 богатых людей Тюменской области замыкает единственный представитель НПО «Сиббиоресурс» Дмитрий Михайлович Вохмин. Компания специализируется на научных исследованиях и разработках в сфере естественных и технических наук.

Список компаний:

ООО «НПО СИББИОРЕСУРС»

#31

Игорь Лысенко

Сумма активов, руб.
1 561 787 219
28
Сумма выручки, руб.
4 565 364 248
17
Чистая прибыль, руб.
143 059 495
68

Игорь Борисович Лысенко — владелец половины нефтегазовой компании «Роза Мира», выручка которой за 2023 год превысила 4,6 млрд рублей, и кредитной компании «Энергофинанс» с выручкой 2,9 млрд рублей. За год опустился с 13 на 31 строчку в рейтинге самых богатых тюменцев. Также занимается перевалкой грузов, добычей и переработкой агроторфа. Все 20 компаний Игоря Лысенко принесли ему 143 млн рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «БЕРЕЗКАГАЗ ИРТЫШ»
ООО «БЕРЕЗКАГАЗ КОМПАНИ»
ООО «БЕРЕЗКАГАЗ МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «БЕРРИКО»
ООО «РОЗА МИРА ИНВЕСТ»
ООО «РОЗА МИРА»
ООО «РТК»
ООО «РУСГАЗСЕРВИС»
ООО «РЫБОКОМБИНАТ ТЮМЕНСКИЙ»
ООО «СИБИНВЕСТ»
АО «СИБИРЬ ЭСТЕЙТ»
ООО «СИБРЫБПРОМ»
ООО «СИРИУС»
ООО «СТК»
ООО «ТОРФОПРОМ»
ООО «ТФ ВОЛНА,»
ООО «ТЮМЕНСКИЙ РЫБОПИТОМНИК»
ООО «УК ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ФРИШ»
ООО «ЭКОПРОМ»
ООО «ЭНЕРГОФИНАНС»

#32

Геннадий Рязанов

Сумма активов, руб.
2 389 379 532
18
Сумма выручки, руб.
1 390 438 305
65
Чистая прибыль, руб.
285 052 628
33

Владелец половины агрофирмы КРиММ Геннадий Александрович Рязанов переместился с 20 на 32 место рейтинга самых богатых предпринимателей региона. Компания была основана в 1999 году на базе крестьянского хозяйства «Нива», а ее доход в 2023-м на выращивании картофеля, зерновых и овощей составил 2,7 млрд рублей. Это позволило бизнесмену войти в число 100 самых богатых людей Тюменской области.

Список компаний:

ООО «АГРОФИРМА КРИММ»
АО «УПОРОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»

#33

Александр Медведев

Сумма активов, руб.
2 387 401 427
19
Сумма выручки, руб.
1 387 287 610
66
Чистая прибыль, руб.
285 046 433
34

Александр Николаевич Медведев — партнер Геннадия Рязанова по агрофирме КРиММ: ему также принадлежит 50% уставного капитала. Вместе они владеют и «Упоровской мебельной фабрикой», но ее чистая прибыль в 7600 раз меньше.

Список компаний:

АО «УПОРОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»
ООО «АГРОФИРМА КРИММ»
ООО «ЕВРОТРЕЙДИНВЕСТ»
ООО «КУРС»
ООО «ЮРФИН ДИАЛОГ»

#34

Денис
Ялунин

Сумма активов, руб.
1 020 067 000
39
Сумма выручки, руб.
8 305 411 000
6
Чистая прибыль, руб.
114 173 000
74

Второй год подряд в рейтинге богачей падает владелец бизнеса по заготовке и переработке лома черных и цветных металлов Денис Витальевич Ялунин. С 18 места в прошлом списке богатых жителей Тюменской области он переместился на 34-е. А ещё два года назад Ялунин замыкал первую десятку. Рынок лома в регионе Ялунин практически монополизировал. Основная его компания «ТВС» за прошлый год увеличила выручку с 2,2 млрд рублей до 2,8 млрд, но в целом доходы Дениса Ялунина снижаются.

Список компаний:

ООО «ЗАВОД ЕМК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «РОСТ ИНВЕСТ»
ООО «СВМ»
ООО «ТВС»
ООО «ТМС»
ООО «ЯМАЛВТОРМЕТ,»
ООО «ЯНТАРЬ-ЛЮКС»

#35

Павел Подойников

Сумма активов, руб.
2 676 064 200
17
Сумма выручки, руб.
3 425 153 900
25
Чистая прибыль, руб.
84 802 300
83

В список самых богатых людей Тюменской области попал владелец свинокомплекса и мясокомбината «Согласие» Павел Петрович Подойников. Эта компания хорошо известна своей продукцией не только в области, но и за ее пределами. Однако в нашем рейтинге опустился с 14 на 35 место: подвел размер чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «ПАЛЕЦКАЯ»
ООО «СОГЛАСИЕ»

#36

Андрей Войнов

Сумма активов, руб.
905 612 160
47
Сумма выручки, руб.
1 543 007 260
61
Чистая прибыль, руб.
388 887 060
22

Андрей Александрович Войнов — учредитель многопрофильного научного предприятия «Геодата». Оно занимается исследованием и освоением газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин, лабораторными исследованиями горных пород и минералов. Клиенты компании — «НОВАТЭК», «Газпром», «Роснефть» и «Ачимгаз» и др. Выручка МНП «Геодата» за 2023 год лишь немного не дотянула до 1,5 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «СЕЙМИ»
ООО «МАГМА»
ООО «МАН-ЧЕСТЕР»
ООО «МНП ГЕОДАТА»
ООО «ТЦ»

#37

Владимир Пискайкин

Сумма активов, руб.
1 011 431 050
42
Сумма выручки, руб.
1 409 348 990
64
Чистая прибыль, руб.
374 535 705
25

Владимир Юрьевич Пискайкин, депутат, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», владелец отеля DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen и ряда компаний в сфере строительства и торговли, по итогам прошлого года поднялся с 78 на 37 место рейтинга богачей. Однако в этом году бизнесмен избавился от заграничных активов, потому неизвестно, удержит ли он эту позицию.

Список компаний:

ООО «АЛМАЗ»
ООО «АЛЬМИРА»
ООО «АРГО»
ООО «БЦ АВРОРА»
ООО «ГОСТЕПРИИМСТВО»
ООО «КВОЛИТИ-ТЮМЕНЬ»
ООО «МАЛАХИТ»
ООО «МАСТЕР-2000»
ООО «МОСКОВСКИЙ»
ООО «НЬЮТОН СЭЙЛЗ»
ООО «НЬЮТОН ИНЖИНИРИНГ»
ООО «НЬЮТОН ХОУМ»
ООО «ОС-1»
ООО «ОС-6»
ООО «ОС-7»
ООО «ПРИГОРОД»
ООО «САЛАИРСКИЙ»
ООО «САЯНЫ-2000»
ООО «СЕВЕРСТРОЙ»
ООО «СЗ СИБМАШ-СЕВЕРСТРОЙ»
ООО «СЗ НОРДЕН»
ООО «СИНЕРГИЯ СИБИРЬ»
ООО «СПЕЦИНВЕСТ»
ООО «СПК»
ООО «ТЕА-ХОЛДИНГ»
ООО «ТЮМЕНЬАКВАВЕНДИНГ»
ООО «ФЕБОС»
ООО «ФУД МАРКЕТ»
ООО «ЭСКАДА»

#38

Мариам Степанян

Сумма активов, руб.
1 710 189 091
24
Сумма выручки, руб.
2 230 932 239
42
Чистая прибыль, руб.
154 938 323
66

Мариам Самвеловна Степанян, которая связана с известным холдингом «Арсиб», опустилась с 17 на 38 место в рейтинге. Бизнес-леди зарабатывает на проивзодстве молочной продукции, поставках оборудования для молочных хозяйств и выращивании зерновых в Тюменской и Свердловской областях. Суммарная выручка ее компаний за 2023 год превысила 2,2 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «АГРОТЕХСНАБ»
ООО «АГРОХОЛДИНГ УРАЛЬСКИЙ»
ООО «БЛОК»
ООО «БОРОВИНСКОЕ»
ООО «ДУБЫНСКОЕ»
ООО «КАЗАНСКОЕ»
ООО «КОНТИНЕНТ»
ООО «ПК МОЛОКО»
ООО «ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО»
ООО «РИФ-АГРО»
ООО АХ «СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ»
ООО «ТД АЛКО-МАКС»
ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»
АО «ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ»
ООО «ТЮМЕНЬСПЕЦТРАНС,»
ООО «УК АРСИБ ХОЛДИНГ ГРУПП»
ООО «УПРСНАБСБЫТ»
ООО «ШАБАНОВСКОЕ МПО»

#39

Дмитрий Андреев

Сумма активов, руб.
1 248 025 505
35
Сумма выручки, руб.
852 684 623
91
Чистая прибыль, руб.
901 084 796
8

Дмитрий Леонидович Андреев, ещё один застройщик, который относительно недавно появился на рынке недвижимости Тюменской области, поднялся в рейтинге с 55 места. Основной владелец группы компаний 4D успел отличиться своими девелоперскими проектами. В их числе «Андерсен Парк» и «Гранд Квартал».

Список компаний:

ООО «СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД»
ООО «СЗ ТЕРРИТОРИЯ РЕНОВАЦИИ»
ООО «СЗ 4Д ИННОВАЦИЯ»
ООО «СЗ ВЕРШИНЫ»
ООО «СЗ КЛЕВЕР ИНВЕСТ»
ООО «СЗ КЛЕВЕР ПАРК»
ООО «СЗ КЛЕВЕР СТРОЙ»
ООО «СЗ 4Д ТЮМЕНЬ»
ООО «4Д»

#40

Руслан Самкаев

Сумма активов, руб.
482 379 460
69
Сумма выручки, руб.
3 417 445 042
26
Чистая прибыль, руб.
235 243 902
43

Руслан Мирвахисович Самкаев — почётный консул Республики Корея в Тюмени и совладелец автомобильного холдинга «Базис Моторс», официального дилера Chery, Changan, Geely, JAC, Jetour, Haima, Livan, FAW, Jetta и Belgee. Только на продаже автомобилей бизнесмен заработал в 2023 году почти 2,9 млрд рублей. Год назад занимал в «золотой сотне» тюменских предпринимателей 70 место, но утроил выручку и поднялся на 40-е.

Список компаний:

ООО «АСГАРД»
ООО «БАЗИС-КОНСАЛТ»
ООО «БАЗИС-МОТОРС»
ООО «БМ-АВТО»
ООО «ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ЛУЧ»
ООО «ДОЛЬЧЕЗА,»
ООО «ИПОТЕКА СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЕ»
ООО «САДЫ ТАРХАНКУТА»
ООО «УК КОМАРОВО ПАРК»

#41

Александр Джатиев

Сумма активов, руб.
641 631 393
60
Сумма выручки, руб.
1 960 225 976
48
Чистая прибыль, руб.
302 668 159
30

Александр Александрович Джатиев — совладелец группы компаний «ЕвроТехСервис», которая занимается продажей грузовой техники и запчастей к ней, а также ремонтом и обслуживанием автомобилей. Сеть представлена 15 офисами продаж и 4 сервисными станциями в России и логистическим комплексом в Германии. Бизнесмен впервые вошел в список самых богатых жителей Тюменской области в 2023 году. За год он опустился в рейтинге на одну строчку.

Список компаний:

ООО «ЕТС»
ООО «ЕТС ТРЕЙД»
ООО «ЕТС МАШИНЕРИ»
ООО «ЕТС»

#42

Айк
Минасян

Сумма активов, руб.
391 131 000
75
Сумма выручки, руб.
2 617 595 000
36
Чистая прибыль, руб.
338 791 000
28

Ещё один новичок в рейтинге — бизнесмен, который занимается строительством и грузоперевозками. Компания Айка Пайлаковича Минасяна «СтройАвтоДор» с годовой выручкой 2,6 млрд рублей помогла ему попасть в первую половину списка самых богатых людей Тюменской области.

Список компаний:

ООО «САД»

#43

Тимур Шумасов

Сумма активов, руб.
788 610 400
55
Сумма выручки, руб.
1 357 581 000
68
Чистая прибыль, руб.
481 565 200
16

В рейтинг богачей Тюменской области Тимур Рафидович Шумасов попадает впервые. «Накопить» на 43 место ему преимущественно помогла строительная компания «Сатурн». В прошлом году она сдала жилой комплекс «Новый» на 574 квартиры в деревне Патрушева. Выручка застройщика превысила 1 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «АТЛАНТ»
ООО «ЗВЕЗДА»
ООО «ОТДЕЛОЧНИК-20»
ООО «СЗ САТУРН»
ООО «СМУ-20»
ООО «СЗ УРАН»
ООО «ЮПИТЕР»

#44

Иван Лукиянов

Сумма активов, руб.
788 681 000
54
Сумма выручки, руб.
2 570 351 000
37
Чистая прибыль, руб.
217 659 000
49

Иван Иванович Лукиянов, занимающийся дорожным строительством, опустился в рейтинге богачей Тюменской области на пять строчек. Но его единственная компания «МСК СИБАГРО» по-прежнему приносит хорошую прибыль — почти 218 млн рублей за год.

Список компаний:

ООО МСК «СИБАГРО»

#45

Руслан Растамханов

Сумма активов, руб.
978 902 590
44
Сумма выручки, руб.
3 507 207 600
24
Чистая прибыль, руб.
107 071 020
75

Руслан Рифович Растамханов — успешный бизнесмен, который развивает своё дело в Тюменской области и на Ямале. Его самым прибыльным предприятием (62 млн рублей за 2023 год) считается Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов. Предприятие со сложным названием занимается утилизацией отходов бурения.

Список компаний:

ООО «НИИ ЭИРИПР»
ООО «РАСТАМ-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «РАСТАМ-ПРАВО»
ООО «РАСТАМ-ЭКОЛОГИЯ»
ООО «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»

#46

Руслан Айзатуллин

Сумма активов, руб.
690 647 393
58
Сумма выручки, руб.
1 925 241 976
52
Чистая прибыль, руб.
281 004 159
36

Компаньон Александра Джатиева (№ 41 в рейтинге) — бизнесмен Руслан Наилович Айзатуллин. Он тоже выбрал для себя автомобильную сферу и успешно развивает в Тюменской области прибыльную компанию «ЕТС ТРЕЙД».

Список компаний:

ООО «ЕВРОТЕХСЕРВИС»
ООО «ЕТС МАШИНЕРИ»
ООО «ЕТС»
ООО «ЕТС ТРЕЙД»

#47

Евгений Мюллер

Сумма активов, руб.
418 415 000
72
Сумма выручки, руб.
3 412 543 000
27
Чистая прибыль, руб.
210 338 000
51

Евгений Адольфович Мюллер — дебютант рейтинга богатых людей Тюменской области. Он занимается арендой и управлением недвижимостью. Основной источник его дохода в 2023 году — компания «Жилстрой»: 3,3 млрд рублей выручки и 210 млн рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «ЖИЛСТРОЙ»
ООО «АРИЯ УЮТ»
ООО «ШЕСТОЙ КВАРТАЛ»

#48

Дмитрий Радин

Сумма активов, руб.
579 865 393
63
Сумма выручки, руб.
1 925 241 976
52
Чистая прибыль, руб.
281 063 159
35

В Тюменской области Дмитрий Сергеевич Радин работает вместе с Русланом Айзатуллиным (№ 46 в рейтинге) и Александром Джатиевым (№ 41 в рейтинге) в автомобильной сфере. Ему принадлежит треть компании «ЕТС ТРЕЙД», одного из лидеров по продаже деталей для грузовых авто европейского производства, как утверждается на ее сайте.

Список компаний:

ООО «ЕТС МАШИНЕРИ»
ООО «ЕТС»
ООО «ЕТС ТРЕЙД»

#49

Герман Гобузов

Сумма активов, руб.
755 915 470
56
Сумма выручки, руб.
2 470 456 930
40
Чистая прибыль, руб.
189 342 200
55

Самая прибыльная компания Германа Сергеевича Гобузова — «Приобье» — специализируется на перевозках грузов водным и морским транспортом. Бизнес позволяет ему снова войти в рейтинг богатых Тюменской области, но уже не на 38-е, а на 49 место.

Список компаний:

ООО «ПРИОБЬЕ»
ООО «ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ»
ООО «МАЯК»
ООО «ПЫШМИНСКИЙ ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР»
ООО «БЕЛОЯРСКОЕ»

#50

Николай Никифоров

Сумма активов, руб.
731 510 400
57
Сумма выручки, руб.
1 049 418 800
80
Чистая прибыль, руб.
582 891 300
15

Николай Юрьевич Никифоров — глава компании «Скандиа», которая также занимается строительством в Тюменской области,. Он впервые попадает в наш рейтинг. Застройщик реализует проекты в самых привлекательных локациях, что позволяет наращивать прибыль.

Список компаний:

ООО «СЗ СКАНДИА. СЛОБОДА»
ООО «СКАНДИА»
ООО «ПРОЕКТ БЕРЕЗНЯКИ»
ООО «СЗ СКАНДИА. КОМАРОВО»
ООО «СЗ СКАНДИА. КОМАРОВО ПАРК»
ООО «СЗ СКАНДИА У ОЗЕРА»
ООО «СК ГЕНПОДРЯД»
ООО «СЗ СКАНДИА.НОВОСИБИРСК»

#51

Сергей Медведев

Сумма активов, руб.
608 011 878
62
Сумма выручки, руб.
2 525 353 149
39
Чистая прибыль, руб.
191 697 236
54

Сергей Витальевич Медведев — соучредитель группы компаний «Статус», в которую входит больше двух десятков компаний в Тюменской области. Основными направлениями их работы являются строительство, управление коммерческой недвижимостью и промышленность. Но, несмотря на обширные владения, Сергей Медведев за год упал в рейтинге с 24 места на 51-е.

Список компаний:

ООО «БРАЙТ»
ООО «ВЗКСМ»
ООО «ВИРА»
ООО «ЗКББ»
ООО «КВАРТАЛ-СЕРВИС»
ООО «КОРСАР»
ООО «КОРТ»
ООО «КОСМО МАРКЕТИНГ»
ООО «КОСМО ПРОДАЖИ»
ООО ТЗ «КОСМО»
ООО «КРЫЛЬЯ»
ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
ООО «ПАРИТЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ПАРИТЕТ»
ООО «ПАРИТЕТ. ПОВОЛЖЬЕ»
ООО СЗ «ПАРИТЕТ. УРАЛ»
ООО «РЕСТА,»
ООО СЗ «СВЕТЛЫЙ»
ООО «СЗ ПРОХАУС»
ООО СЗ «СИБИРСКИЙ»
ООО «ССР-НЕДРА»
ООО «ТСК»
АО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ООО «УК СТАТУС»
ООО «ШАНС»
ООО «ЭРА»

#52

Василий Шевчик

Сумма активов, руб.
1 273 576 493
33
Сумма выручки, руб.
1 351 539 268
69
Чистая прибыль, руб.
192 179 470
53

Василий Степанович Шевчик зарабатывает миллионы на сельском хозяйстве: он входит в число бенефициаров птицефабрики «Пышминская». Это предприятие помогло ему подняться с 68 на 52 место в списке самых состоятельных людей Тюменской области.

Список компаний:

ООО «БАРС»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «БАРИНО»
ООО «ПРЕМЬЕР ДОМ»
ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ»
ООО «СУХМЕНСКОЕ»
ООО «УК АГРОИНТЕЛ»
ООО «ФАБРИКА МЕБЕЛИ ИНТЕДИ»
ООО «ХОЛДЕР»
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ПЫШМИНСКАЯ»
ООО «МФК „АКВАМОЛЛ“»

#53

Константин Берендеев

Сумма активов, руб.
513 304 940
67
Сумма выручки, руб.
3 214 135 930
30
Чистая прибыль, руб.
172 523 310
60

Самая прибыльная компания Константина Юрьевича Берендеева — «Принцип-Т», крупный поставщик мебельных и строительных материалов. Филиалы компании работают в Тюмени, Омске и Екатеринбурге. За прошлый год продажи столешниц, мебельной фурнитуры и фасадов превысили 2,8 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ПРИНЦИП-Т»
ООО «ПРИЦЕП»
ООО ТД «МЕБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»

#54

Сергей
Руссу

Сумма активов, руб.
319 788 500
83
Сумма выручки, руб.
2 087 128 500
45
Чистая прибыль, руб.
280 780 500
37

Сын известного тюменского мостостроителя специализируется на строительстве дорог и жилья. Сергей Николаевич Руссу является директором и учредителем нескольких компаний в Тюменской области, таких как «Мост-Сервис», «Стройтехника», «Рейтерн» и других.

Список компаний:

ООО «МОСТ-СЕРВИС»
ООО «РЕЙТЕРН»
ООО «СКТ»
ООО «СТРОЙТЕХНИКА»
ООО «ТЕХСТРОЙ»
ООО ДОК «ЮНЫЙ ГЕОЛОГ»
ООО «ТЕХСТРОЙ»
ООО «АВТОСТОП»
ООО «ТПК ДИВО»

#55

Александр Низамов

Сумма активов, руб.
983 553 082
43
Сумма выручки, руб.
1 447 824 280
62
Чистая прибыль, руб.
170 455 008
61

Однофамилец самой богатой женщины Тюменской области владеет энергосбытовой компанией «Троян», компанией по поставке оборудования для компаний нефтегазового и строительного секторов «РостТрансЭнергоСервис», девелоперской компанией «СмартСтройСити». Но основной доход Александру Маратовичу Низамову приносит птицефабрика «Пышминская», где ему принадлежит 42,6% акций.

Список компаний:

ООО «АН-ТРЕЙД»
ООО «АН-ТРЕЙД СЕРВИС»
ООО «БАРС»
ООО «ДК СМАРТСТРОЙСИТИ»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «РТЭС»
ООО «СОЦ СПУТНИК»
ООО «СУХМЕНСКОЕ»
ООО «ТРОЯН»
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ПЫШМИНСКАЯ»

#56

Виктор Беличенко

Сумма активов, руб.
2 274 758 000
20
Сумма выручки, руб.
1 769 461 000
58
Чистая прибыль, руб.
77 228 000
88

Основной доход Виктор Алексеевич Беличенко получает от группы компаний «ТИС». Она возводит в Тюмени жилые комплексы «Этика», «Гринвуд», DOK и OK Salut. Раньше специализировалась на коммерческой недвижимости. Год назад застройщик занимал 12 место в рейтинге самых богатых бизнесменов Тюменской области, но чистая прибыль сократилась в десять раз.

Список компаний:

ООО «АЛЕБАШЕВО»
ООО «ГАРАНТИЯ»
ООО «ГРАЖДАНИНВЕСТСТРОЙ»
ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»
ООО «КОМФОРТИС»
ООО «КОМЬЮНИТИ»
ООО «КРЕАТОР»
ООО «КРИСТАЛЛ»
ООО «ЛИНИЯ»
ООО «НОВАТОР»
ООО «ПРОФИЛЬ-10»
ООО «ПРОФИЛЬ-8»
ООО УК «СЕРВИС-ТИС»
ООО «СЗ СТРОЙТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «СК НОВАТОР»
ООО «СЗ АЛЕБАШЕВО»
ООО «СЗ ДОК»
ООО «СЗ МЕГАПОЛИС»
ООО «ССК»
ООО «ТИС-СТРОЙ»
ООО «ТЮМЕНЬ-КОНСТРУКТИВ»

#57

Николай Секисов

Сумма активов, руб.
875 661 600
49
Сумма выручки, руб.
1 211 516 301
73
Чистая прибыль, руб.
230 537 636
45

Если бы не доля в 13,45% Тюменского аккумуляторного завода, который стабильно приносит хорошую прибыль, Николай Григорьевич Секисов не вошел в число состоятельных людей. Благодаря этому предприятию бизнесмен заработал 218 млн рублей.

Список компаний:

ООО «БЮРО +»
ООО «ДЕМИУРГ»
АО «ЗАВОД ТЕХНОПРИБОР»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»
ООО «АКМО»
ООО «ЗАУРАЛЬЕ»
ООО «РАСАВИТ»

#58

Александр Беляев

Сумма активов, руб.
388 426 000
77
Сумма выручки, руб.
2 632 608 750
35
Чистая прибыль, руб.
173 989 500
58

Александр Владимирович Беляев — совладелец автомобильного холдинга «Базис Моторс», крупнейшего в Тюменской области дилера десяти наиболее популярных китайских автопроизводителей. Другое направление его бизнеса — сервисное обслуживание иномарок. В прошлом году был на 64 месте в «золотой сотне» тюменских предпринимателей.

Список компаний:

ООО «БАЗИС ТЮМЕНЬ»
ООО «БАЗИС-АВТО»
ООО «БАЗИС-МОТОРС»
ООО «БАЗИС-СЕРВИС»
ООО «БЗС»
ООО «БИЗНЕС-АУДИТ»
ООО «БМ-АВТО»
ООО СК «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
ООО «ПОЛЮС-Д»
ООО «ПОЛЮС-СЕРВИС»

#59

Андрей
Баган

Сумма активов, руб.
307 648 000
85
Сумма выручки, руб.
1 988 541 000
47
Чистая прибыль, руб.
264 218 000
40

Единственный актив Андрея Константиновича Багана — ООО «ТЭК-СТРОЙ» — занимается строительством инженерных сооружений. Компания за прошлый год принесла ему почти 2 млрд рублей выручки и 264 млн чистой прибыли. Это позволило предпринимателю впервые попасть в рейтинг самых богатых людей Тюменской области.

Список компаний:

ООО «ТЭК-СТРОЙ»

#60

Мария Секисова

Сумма активов, руб.
866 052 320
50
Сумма выручки, руб.
1 077 874 505
77
Чистая прибыль, руб.
224 207 698
47

Мария Александровна Секисова — ещё одна совладелица Тюменского аккумуляторного завода. Ведущий производитель аккумуляторов в стране позволил уже нескольким людям войти в список самых богатых людей Тюменской области. Выручка предприятия за 2023 год превысила 7,8 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ЗАУРАЛЬЕ»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

#61

Олег
Гузенко

Сумма активов, руб.
331 057 000
82
Сумма выручки, руб.
20 606 502 000
3
Чистая прибыль, руб.
74 250 000
89

Олег Николаевич Гузенко — учредитель топливной компании «Сибнефтехимтрейд».
За последний год ее выручка составила 20,5 млрд рублей. Благодаря этому Гузенко вновь вошёл в число самых состоятельных людей Тюменской области, но занял в рейтинге не 50-е, а 61 место.

Список компаний:

ООО «СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД»
ООО «СН+»

#62

Георгий Алманов

Сумма активов, руб.
448 393 000
70
Сумма выручки, руб.
2 133 605 000
44
Чистая прибыль, руб.
159 763 500
64

Георгий Кузьмич Алманов — совладелец птицефабрики Юргинской по производству мяса индейки. Его бизнес-партнер — «мясной король» Омской области, основатель группы компаний «Руском» Темури Латария. Выручка предприятия за 2023 год составила 2,2 млрд рублей, чистая прибыль — 323 млн рублей, что в 13 раз превышает показатель 2022 года. Несмотря на это, г-н Алманов опустился с 47-го на 62 место в рейтинге.

Список компаний:

ООО «АБСОЛЮТ-АГРО»
ООО «АСТЕРИОН»
ООО «ФЛЕКСПРОМ»
ООО «ХЛЕБОКОМБИНАТ АБСОЛЮТ»

#63

Акрам Иноятов

Сумма активов, руб.
806 422 558
52
Сумма выручки, руб.
541 700 997
99
Чистая прибыль, руб.
353 337 874
27

Акрам Азимович Иноятов в Тюменской области занимается оптовой торговлей зерном и разведением молочных коров. Выручка его агрофирм превысила полмиллиарда рублей, чистая прибыль составила 353 млн рублей.

Список компаний:

ООО «ЗВЕЗДА»
ООО «АВТОСЕРВИС»
OOO «KMK»
ООО АГРОФИРМА «НОВОСЕЛЕЗНЕВО»
ООО «РУСКО ЛИФТ»

#64

Константин Миренский

Сумма активов, руб.
636 065 278
61
Сумма выручки, руб.
1 144 390 789
74
Чистая прибыль, руб.
225 496 749
46

Компаньон самой богатой женщины Тюменской области Елены Низамовой Константин Владимирович Миренский владеет 10% группы компаний ЭНКО — крупнейшего застройщика региона. За 12 лет на рынке недвижимости он ввел более 800 тысяч кв. м жилья. Даже относительно небольшая доля в бизнесе за год принесла Константину Миренскому 225 млн рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО УК «АЛЬФА»
ООО «АЛЬЯНС»
ООО УК «АТМОСФЕРА»
ООО «ГРК ЭНКО»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ДСК ЭНКО»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»
ООО «ИДК ЭНКО»
ООО «ИК ЭНКО»
ООО СЗ «ИНСТЕП»
ООО СЗ «ИНСТЕП.КРАСНОЗНАМЕННАЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.БАБЯКОВО»
ООО СЗ «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.ПЕРОВА»
ИНСТЕП.ПЛЕВИЦКАЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.СКАНДИНАВИЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.ЭНГЕЛЬСА»
ООО «ИСК ЭНКО»
ООО «К-СЕРВИС»
ООО «КОМПЛЕКС-СТРОЙ»
ООО УК «НИКОЛЬСКИЙ»
ООО «ПБ ЭНКО»
ООО «РА ЭНКО»
ООО «СН ЭНКО»
ООО СЗ «СТРОЙДОМ-ИНВЕСТ»
ООО «ТЗ ЭНКО»
ООО «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ООО «ТСК ЭНКО»
ООО «УК АЙВАЗОВСКИЙ»
ООО «УК ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
ООО «ЭНКО ГАРАНТ»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО РЕГИОНЫ»
ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»
ООО «ЭНКО СЕРВИС»
ООО «ЭНКО СТРОЙ»
ООО «ЭНКО»
ООО «ЭНКО. 66»
ООО «ЭНКО. СЕВЕР»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

#65

Олег Кошелев

Сумма активов, руб.
2 103 396 000
22
Сумма выручки, руб.
551 114 000
98
Чистая прибыль, руб.
162 052 000
62

Олег Викторович Кошелев — успешный предприниматель в сфере сельского хозяйства, который специализируется на выращивании зерновых культур. Он является единственным владельцем ООО «Опеновское», которое находится в Ишимском районе Тюменской области. Годом ранее занимал в рейтинге богачей 30 место.

Список компаний:

ООО «ОПЕНОВСКОЕ»

#66

Андрей Верховцев

Сумма активов, руб.
679 656 278
59
Сумма выручки, руб.
945 528 789
85
Чистая прибыль, руб.
261 404 749
41

Андрей Борисович Верховцев также является совладельцем строительной группы компаний ЭНКО. Скромная — 10% — доля в двух десятках компаний Елены Низамовой позволила ему снова попасть в седьмой десяток рейтинга богачей Тюменской области.

Список компаний:

ООО УК «АЛЬФА»
ООО «АЛЬЯНС»
ООО УК «АТМОСФЕРА»
ООО «ГРК ЭНКО»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ДСК ЭНКО»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»
ООО «ИДК ЭНКО»
ООО «ИК ЭНКО»
ООО СЗ «ИНСТЕП»
ООО СЗ «ИНСТЕП.КРАСНОЗНАМЕННАЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.БАБЯКОВО»
ООО СЗ «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.ПЕРОВА»
ИНСТЕП.ПЛЕВИЦКАЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.СКАНДИНАВИЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.ЭНГЕЛЬСА»
ООО «ИСК ЭНКО»
ООО «К-СЕРВИС»
ООО «КОМПЛЕКС-СТРОЙ»
ООО УК «НИКОЛЬСКИЙ»
ООО «ПБ ЭНКО»
ООО «РА ЭНКО»
ООО «СН ЭНКО»
ООО СЗ «СТРОЙДОМ-ИНВЕСТ»
ООО «ТЗ ЭНКО»
ООО «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ООО «ТСК ЭНКО»
ООО «УК АЙВАЗОВСКИЙ»
ООО «УК ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
ООО «ЭНКО ГАРАНТ»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО РЕГИОНЫ»
ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»
ООО «ЭНКО СЕРВИС»
ООО «ЭНКО СТРОЙ»
ООО «ЭНКО»
ООО «ЭНКО. 66»
ООО «ЭНКО. СЕВЕР»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

#67

Ирина
Ершова

Сумма активов, руб.
367 422 000
78
Сумма выручки, руб.
1 775 796 000
57
Чистая прибыль, руб.
173 048 000
59

«Тюменская фабрика бумажных изделий», которая принадлежит Ирине Викторовне Ершовой, — один из крупнейших поставщиков бумаги и канцелярии на территории Уральского федерального округа, в том числе под собственной торговой маркой «Дефис». Поэтому бизнесвумен обеспечивает себе уже второе попадание в рейтинг богатых Тюменской области.

Список компаний:

ООО «ДЕФИС»
ООО «ТФ БНИ»
ООО «ТФБИ»
ООО «НЕЙЧА,»
ООО «СФИНКС-1»
ООО «УРАЛСИБИНЖИНИРИНГ»

#68

Дмитрий Цыбульский

Сумма активов, руб.
389 966 500
76
Сумма выручки, руб.
2 389 480 500
41
Чистая прибыль, руб.
96 014 500
81

Дмитрий Валентинович Цыбульский — второй совладелец автомобильного холдинга «Автомаг». Ему и Юрию Михееву (№ 9 в рейтинге) принадлежит сеть автосалонов, мультибрендовых СТО и автомагазинов. В числе ста состоятельных людей Тюменской области он оказывается второй год подряд.

Список компаний:

ООО «АВТОМАГ»
ООО «АВТОМАГ-СУРГУТ»
ООО «РУСОЙЛ»
ООО «ЮГРА МОТОРС»

#69

Ильдар Хусаинов

Сумма активов, руб.
415 529 215
73
Сумма выручки, руб.
953 057 405
84
Чистая прибыль, руб.
243 041 500
42

Глава риэлторской компании «Этажи» впервые за долгое время попал в список богачей Тюменской области. Бизнес Ильдара Борисовича Хусаинова снова демонстрирует хорошие финансовые результаты, несмотря на некоторые разногласия с местными властями.

Список компаний:

ООО «БИЗНЕС-ИНВЕСТИЦИИ»
ООО «Е-СОФТ»
ООО «МОНОС»
ООО «ЭТАЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЭТАЖИ»
ООО «ЭТАЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХМАО»
ООО «ЭТАЖИ-ПРОЕКТ»
ООО «ЭТАЖИ. СМАРТ»

#70

Ирина Чемезова

Сумма активов, руб.
1 245 757 819
36
Сумма выручки, руб.
17 736 010
151
Чистая прибыль, руб.
633 972 352
13

Впервые в рейтинг богатых людей Тюменской области вошла Ирина Юрьевна Чемезова — бывшая супруга вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Ирина Юрьевна занимается дошкольным образованием, венчурными инвестициями и управлением недвижимостью. Самое прибыльное ее предприятие — ООО «Докко-Финанс», специализирующееся на сделках с недвижимостью. За прошлый год компания принесла Чемезовой 623 млн рублей чистой прибыли, что, по сути, и позволило ей попасть в «золотую сотню» бизнесменов: остальные фирмы по большей части ушли в минус.

Кстати, в прошлом году компания Ирины Чемезовой «Лагуна» выиграла суд у департамента имущественных отношений Тюменской области и выкупила земельный участок, который арендовала 12 лет, без торгов.

Список компаний:

ООО «НОВЫЙ МИР»
ООО «ЛАГУНА»
ООО «СЕТЕВИК»
ООО «ФОРВАРД»
ООО «ЭЛЕГИЯ»
ООО «НЭРК»
ООО «АКТИВ ИНВЕСТ»
ООО «СПОРТАКТИВ»
ООО «СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ»
ООО «ДОККО-ФИНАНС»
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
АО «ЮЛК»

#71

Иван Шишканов

Сумма активов, руб.
1 558 014 400
29
Сумма выручки, руб.
448 806 600
101
Чистая прибыль, руб.
122 484 600
71

Крестьянское хозяйство «Дружба» выращивает картофель и овощи. Выручка предприятия, которое на 100% принадлежит Ивану Валерьевичу Шишканову, составила 439 млн рублей за 2023 год. Именно оно удерживает бизнесмена в списке богачей Тюменской области.

Список компаний:

ООО «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДРУЖБА»
ООО «КОНТАКТ»

#72

Ян
Арбитайло

Сумма активов, руб.
935 559 000
45
Сумма выручки, руб.
1 136 566 000
75
Чистая прибыль, руб.
88 667 000
82

Ян Юзефович Арбитайло — успешный бизнесмен, который зарабатывает в сфере медицины. Ему принадлежит сеть из семи медицинских центров «Доктор Арбитайло» в Тюмени. Выручка за прошлый год — 1,1 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ДОКТОР АРБИТАЙЛО»

#73

Вячеслав Гройсман

Сумма активов, руб.
267 386 088
90
Сумма выручки, руб.
2 686 780 070
34
Чистая прибыль, руб.
97 271 013
79

Вячеслав Александрович Гройсман — совладелец и директор тюменской группы компаний «Тримет». Это крупный поставщик черного металлопроката и производитель кровельных и стеновых материалов. За прошлый год бизнес принес г-ну Гройсману 97 млн рублей чистой прибыли при 2,7 млрд рублей выручки.

Список компаний:

ООО «ТРИМЕТ»
ООО «АЛАЛ»
ООО «МОБИЛЬ»
ООО «СТРОЙПРОЕКТ-Т»

#74

Александр Шаговой

Сумма активов, руб.
442 452 544
71
Сумма выручки, руб.
1 642 178 079
59
Чистая прибыль, руб.
104 187 883
78

Александр Николаевич Шаговой единолично владеет тюменской строительной компанией «СИПЭК», выручка которой за последний год составила 1,5 млрд рублей. Но этот показатель ниже позапрошлогоднего, потому бизнесмен опустился с 48 места на 74-е в рейтинге богатых Тюменской области.

Список компаний:

ООО «АСГАРД»
ООО «РОСТПРОЕКТ»
ООО «ГОРОДСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
ООО «СЗ МИДГАРД РУС»
ООО «СИПЭК»
ООО «УК КОМАРОВО ПАРК»
ООО «ТРЕСТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

#75

Александр Логвинов

Сумма активов, руб.
117 789 000
106
Сумма выручки, руб.
4 642 856 000
16
Чистая прибыль, руб.
79 274 000
87

В первую сотню богачей Тюменской области впервые вошел Александр Александрович Логвинов. Он является единоличным владельцем компании «Бизнес-Технологии», специализирующейся на строительстве зданий в Тюменской области. Выручка за 2023 год — 4,6 млрд рублей. Забраться выше в рейтинге не позволила относительно небольшая стоимость и чистая прибыль бизнеса.

Список компаний:

ООО «БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ»

#76

Татьяна Бояринцева

Сумма активов, руб.
1 342 184 500
32
Сумма выручки, руб.
1 060 982 500
79
Чистая прибыль, руб.
24 809 000
103

Основной источник дохода Татьяны Александровны Бояринцевой — компания «Реском-Тюмень», которая занимается строительством дорог и аэродромов, обустройством нефтяных и газовых месторождений. Правда, в этой компании стоимостью 2,7 млрд рублей бизнес-леди принадлежит лишь 50% уставного капитала, поэтому она получает только 76 место рейтинга.

Список компаний:

ООО «АТМА»
ООО «АТМОСФЕРА»
ООО МЦ «МИРОМЕД»
ООО «РЕСКОМ-ТЮМЕНЬ»
ООО ПК «СИБИРЬ»
ООО «ПНМ АНДЕЗИТ»
ООО «ПОЛИГОН-СЕРВИС»
ООО «РЕСКОМ-ТРЕЙД»

#77

Сергей Синцов

Сумма активов, руб.
311 512 700
84
Сумма выручки, руб.
1 335 790 300
70
Чистая прибыль, руб.
160 043 350
63

Сергей Анатольевич Синцов — предприниматель, занимающийся производством бетона. За год он опустился в рейтинге с 69 на 77 место, хотя строительный бизнес в Тюменской области сейчас находится на подъёме и возможности для увеличения дохода есть.

Список компаний:

ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ»
ООО «СК-ЛОГИСТИК»
ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ»
ООО «РЕСУРС»

#78

Олег
Паршин

Сумма активов, руб.
304 948 000
87
Сумма выручки, руб.
1 583 541 500
60
Чистая прибыль, руб.
105 301 500
77

Впервые в нашем рейтинге богатеев Тюменской области появляется совладелец топливного бизнеса — Олег Александрович Паршин. Он владеет половиной сети из 49 автозаправочных станций «ТПК» в Тюменской области. Суммарная выручка его торгово-производственной компании «Газ» за 2023 год превысила 2,6 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «АВТОГАЗ»
ООО «ГАЗСЕРВИС»
ООО «ТПК ГАЗ-ТЮМЕНЬ»
ООО «ЭРИУС»
ООО «МОТЕЛЬ ИСЕТЬ»
ООО «ТПК ГАЗ»

#79

Владислав Когут

Сумма активов, руб.
99 927 000
109
Сумма выручки, руб.
4 951 283 000
14
Чистая прибыль, руб.
23 940 000
104

Компания «Интеграл» Владислава Николаевича Когута в прошлом году заработала почти 5 млрд рублей на продаже и доставке нефтепродуктов. Она работает на рынке с 2017 года, прошлый год стал самым успешным для бизнеса — выручка выросла на 1 млрд рублей. Это позволило предпринимателю попасть в число 80 самых богатых людей Тюменской области.

Список компаний:

ООО «ИНТЕГРАЛ»

#80

Любовь Растамханова

Сумма активов, руб.
558 643 700
65
Сумма выручки, руб.
1 023 215 380
81
Чистая прибыль, руб.
74 076 410
90

Любовь Николаевна Растамханова — основательница группы компаний «РАСТАМ». Они оказывают юридические, аудиторские, консалтинговые и геодезические услуги, занимаются разработкой программного обеспечения, утилизацией буровых отходов, рекультивацией земель, ландшафтным дизайном и др. Суммарная выручка компаний бизнес-леди за 2023 год превысила 1 млрд рублей, чистая прибыль — 74 млн рублей.

Список компаний:

ООО «РАСТАМ-ЭКОЛОГИЯ»
ООО «АЛГОРИТМ»
ООО «ЗЕЛЕНЬ»
ООО «ЛСЦ ЭКОЛОГИЯ»
ООО «РАСТАМ-АУДИТ»
ООО «РАСТАМ-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «СТАРЫЙ ДОМ»

#81

Александра Марьина

Сумма активов, руб.
1 374 631 500
31
Сумма выручки, руб.
914 301 500
89
Чистая прибыль, руб.
12 835 500
117

Александра Владимировна Марьина — партнёр Татьяны Бояринцевой (№ 76 в рейтинге) по бизнесу. Они владеют компанией «Реском-Тюмень», занимающейся строительством и ремонтом дорог и аэродромов. Бояринцевой и Марьиной принадлежит по половине уставного капитала.

Список компаний:

ООО «РЕСКОМ-ТЮМЕНЬ»
ООО «СПЕЦСИСТЕМЫ»

#82

Александр Секисов

Сумма активов, руб.
333 501 456
80
Сумма выручки, руб.
942 830 669
86
Чистая прибыль, руб.
117 898 019
73

Компаньон и сын Николая Секисова (№ 57 в рейтинге тюменских богачей) впервые попадает в «золотую сотню». Александру Николаевичу Секисову основной доход приносят акции Тюменского аккумуляторного завода, а также доли в производстве свинца «ЭкоРесурс» и изделий из пластмасс «Расавит».

Список компаний:

ООО «МИАЛС»
ООО «АКМО»
ООО «РАСАВИТ»
ООО «ЭКОРЕСУРС»
АО «ЗАВОД"ТЕХНОПРИБОР»
АО «НПК-91»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

#83

Евгений Худяков

Сумма активов, руб.
191 938 152
96
Сумма выручки, руб.
1 928 655 322
51
Чистая прибыль, руб.
69 824 196
92

Евгений Алексеевич Худяков в Тюменской области является совладельцем предприятия «Тримет» вместе с Вячеславом Гройсманом (№ 73 в рейтинге). Остальные его компании пока не могут сравниться по уровню дохода с этим металлургическим бизнесом.

Список компаний:

ООО «АЛАЛ»
ООО «МОБИЛЬ»
ООО «СТРОЙПРОЕКТ-Т»
ООО «ТРИМЕТ»

#84

Фазани Мамедов

Сумма активов, руб.
21 380 000
135
Сумма выручки, руб.
738 865 000
92
Чистая прибыль, руб.
639 774 000
12

Новый участник рейтинга богатых людей Фазани Мусейб Оглы Мамедов связан с автомобильным бизнесом. Значительный доход в Тюменской области ему обеспечивает автоцентр по продаже подержанных машин «Авто-Голд». Эту компанию предприниматель зарегистрировал всего год назад, после того как другого его автодилера признали банкротом из-за неуплаты налогов.

Список компаний:

ООО «АВТО-ГОЛД»
ООО «ГОЛД-СИТИ»
ООО «ОИГ»
ООО «ОРИОН»

#85

Елена Хусаинова

Сумма активов, руб.
331 190 935
81
Сумма выручки, руб.
465 326 645
100
Чистая прибыль, руб.
155 141 500
65

Елена Владимировна Хусаинова основала компанию «Этажи» в 2000 году вместе с сыном Ильдаром. Сейчас она владеет половиной бизнеса, который принес за прошлый год 246 млн рублей чистой прибыли. В топ богатых людей Тюменской области Елена Хусаинова попала впервые.

Список компаний:

ООО «Е-СОФТ»
ООО «ТЮМЕНЬСНАБСЕРВИС»
ООО «ЭТАЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЭТАЖИ»
ООО «ЭТАЖИ. СМАРТ»

#86

Владимир Файт

Сумма активов, руб.
568 357 196
64
Сумма выручки, руб.
661 514 766
96
Чистая прибыль, руб.
70 396 282
91

Переместившийся с 62 места на 86-е Владимир Иванович Файт занимается железнодорожными перевозками. Основной доход ему приносит компания «ППЖТ» — более 1 млрд рублей выручки в 2023 году.

Список компаний:

ООО «ППЖТ»

#87

Дмитрий Кобелев

Сумма активов, руб.
212 055 398
94
Сумма выручки, руб.
430 511 887
102
Чистая прибыль, руб.
189 337 270
56

Предприятие по добыче песка «Тюменьнеруд» принесло за прошлый год более 1,5 млрд рублей выручки. Это позволило владельцу 20,82% компании Дмитрию Александровичу Кобелеву попасть в рейтинг богатых Тюменской области.

Список компаний:

ООО «БРАЙТ»
ООО «КОРСАР»
ООО «ПОРЯДОК»
АО «ЛИДЕР»
ООО «РЕСТА»
АО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»

#88

Евгений Фомин

Сумма активов, руб.
188 571 000
97
Сумма выручки, руб.
1 265 207 500
71
Чистая прибыль, руб.
81 269 500
86

Компаньон Олега Паршина (№ 78 в рейтинге) также владеет половиной ТПК «Газ». Почти 1,2 млрд рублей выручки от сети АЗС позволяют Евгению Александровичу Фомину впервые попасть в рейтинг богатых людей Тюменской области.

Список компаний:

ООО «ТПК ГАЗ»
ООО «МОТЕЛЬ ИСЕТЬ»
ООО «ТПК ГАЗ-ТЮМЕНЬ»
ООО «ЭРИУС»

#89

Рустам Аширов

Сумма активов, руб.
200 514 217
95
Сумма выручки, руб.
403 332 387
106
Чистая прибыль, руб.
186 937 683
57

Бизнесмену Рустаму Шаукатовичу Аширову принадлежит пятая часть компании «Тюменьнеруд». Как сообщается на ее сайте, это крупнейшее предприятие по добыче песка и глины на юге Тюменской области. С 2003 года входит в группу компаний «Статус», которая объединяет несколько предприятий строительной отрасли Тюмени.

Список компаний:

ООО «БРАЙТ»
ООО «КОРСАР»
ООО «РЕСТА»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
АО «ЛИДЕР»
АО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»

#90

Азмет
Хут

Сумма активов, руб.
514 030 010
66
Сумма выручки, руб.
420 600 060
105
Чистая прибыль, руб.
58 626 080
93

Азмет Мадинович Хут является владельцем нескольких строительных фирм в Тюменской области. Крупнейшая по выручке — ООО «Жилищное строительство», ее выручка за 2023 год превысила 700 млн рублей. На рынке 29 лет.

Список компаний:

ООО «ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
ООО «СМУ»
ООО «ПРОСТОР»
ООО «УСАДЬБА»

#91

Сергей Кушков

Сумма активов, руб.
290 771 994
89
Сумма выручки, руб.
429 489 754
103
Чистая прибыль, руб.
118 463 136
72

Доли в компаниях «Тюменьнеруд» и «Тюменьнедра», занимающихся разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины, позволяет Сергею Валентиновичу Кушкову впервые оказаться в топ-100 богатых людей Тюменской области. Годовая выручка бизнеса в пересчете на его долю составила 942 млн рублей.

Список компаний:

ООО «БРАЙТ»
ООО «БРОСКО»
ООО «ВЭЛЛ»
ООО «КОРСАР»
ООО «ССР-НЕДРА»
ООО «ТАЛЕР»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ООО «УК СТАТУС»
ООО «ШАНС»
АО «ЛИДЕР»

#92

Сергей
Белик

Сумма активов, руб.
171 467 385
98
Сумма выручки, руб.
1 798 267 697
56
Чистая прибыль, руб.
15 064 364
112

Сергей Юрьевич Белик является совладельцем сети «Строительный двор», в которую входят более 300 магазинов в 24 городах России. Также у него есть доли в компании-дистрибьюторе напольных покрытий «Пол-Холл» и ряде других торговых форм. За год бизнес принес г-ну Белику более 15 млн рублей чистой прибыли на 1,8 млрд рублей выручки.

Список компаний:

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»
ЗАО «УРАЛИНКОР-КОНТРАКТ»
ООО «РОСА»

#93

Евгений Ташкеев

Сумма активов, руб.
170 700 897
99
Сумма выручки, руб.
1 808 533 866
55
Чистая прибыль, руб.
13 046 732
116

Евгений Александрович Ташкеев также владеет небольшими долями в «Строительном дворе» и других компаниях, занимающихся продажей строительных и отделочных материалов в Тюменской области и других регионах. Стоимость принадлежащего ему бизнеса составляет 170 млн рублей.

Список компаний:

ООО «АЙТИ ЛАБС»
ООО «АЙТИ-СЕРВИС»
ООО «РОСА»
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ЗАО «УРАЛИНКОР-КОНТРАКТ»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «УПТК»

#94

Виктор Гонтаровский

Сумма активов, руб.
507 674 000
68
Сумма выручки, руб.
427 174 500
104
Чистая прибыль, руб.
34 255 500
99

Виктор Викторович Гонтаровский владеет половиной ООО «ЗАПСИБХЛЕБ-ИСЕТЬ», которое находится в Исетском районе Тюменской области. В сутки ферма, как говорится на ее сайте, производит 50 тонн молока. Здесь же разводят дойных коров и выращивают корма для них. Третий год эта компания помогает предпринимателю входить в число самых состоятельных жителей региона.

Список компаний:

ООО УК «ГОМЕЯ»
ООО «ЗСХИ»
ООО «ТЕХНОМИР»

#95

Андрей Карнаухов

Сумма активов, руб.
122 835 760
105
Сумма выручки, руб.
1 234 292 608
72
Чистая прибыль, руб.
44 685 791
97

Андрей Анатольевич Карнаухов вместе с Евгением Худяковым (№ 83 в рейтинге) и Вячеславом Гройсманом (№ 73) владеет металлургическим предприятием «Тримет» в Тюменской области. Оно специализируется на поставке металлопроката и производстве стеновых и кровельных материалов.

Список компаний:

ООО «СТРОЙПРОЕКТ-Т»
ООО «АЛАЛ»
ООО «МОБИЛЬ»
ООО «ТРИМЕТ»

#96

Сергей Романов

Сумма активов, руб.
156 355 715
100
Сумма выручки, руб.
325 065 396
112
Чистая прибыль, руб.
149 169 986
67

Дебютанту рейтинга Сергею Викторовичу Романову также принадлежат доли в добывающих компаниях «Тюменьнеруд» и «Тюменьнедра» и складском комплексе «Сибирский на Барабинской». За год бизнесмен заработал «чистыми» 149 млн рублей.

Список компаний:

ООО «КОРСАР»
ООО «РЕСТА»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
АО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»

#97

Виктор Островский

Сумма активов, руб.
407 802 990
74
Сумма выручки, руб.
343 394 940
111
Чистая прибыль, руб.
51 404 920
95

Виктор Александрович Островский — партнёр Азмета Хута (№ 90 в рейтинге), владелец 49% ООО «Жилищное строительство». Компания с почти 30-летним опытом в строительстве и реконструкции зданий за год заработала 700 млн рублей.

Список компаний:

ООО «ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

#98

Наталья
Файт

Сумма активов, руб.
336 721 804
79
Сумма выручки, руб.
395 342 234
107
Чистая прибыль, руб.
53 113 718
94

Наталья Анатольевна Файт — собственница 36,2% уставного капитала «Предприятия промышленного железнодорожного транспорта». Тюменская компания занимается железнодорожными перевозками. Большая доля принадлежит Владимиру Файту, который обосноваля в рейтинге на 12 строчек выше.

Список компаний:

ООО «ЛУНА»
ООО «ППЖТ»

#99

Елена
Юффа

Сумма активов, руб.
305 146 000
86
Сумма выручки, руб.
377 638 000
109
Чистая прибыль, руб.
82 067 000
85

Елена Петровна Юффа впервые попадает в рейтинг богачей региона. Бизнесвумен принадлежит стоматологическая клиника, многопрофильный центр семейной медицины, фитнес-клуб и лечебно-оздоровительный комплекс. Они входят в группу компаний «Юницентр» с годовой выручкой 377 млн рублей.

Список компаний:

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЮНИДЕНТ»
ООО «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» ООО «ЮНИСПОРТ»
ООО «ЮНИМЕД»
ООО «ЮНИФАРМ»

#100

Оксана Шаговая

Сумма активов, руб.
57 038 607
117
Сумма выручки, руб.
1 435 572 924
63
Чистая прибыль, руб.
16 728 042
109

Замыкает сотню самых богатых людей Тюменской области партнер Рустама Самкаева (№ 40 в рейтинге) по автомобильному холдингу «Базис Моторс» Оксана Николаевна Шаговая. Четверть доли в автобизнесе принесла ей почти 17 млн рублей чистой прибыли за год.

Список компаний:

ООО «ТРЕСТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «БАЗИС-МОТОРС»

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