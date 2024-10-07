«Наш город» выяснил, чем нужно заниматься, чтобы стать одним из самых богатых людей Тюменской области. Мы заглянули в карманы местных олигархов и проанализировали их работу.
2023 год существенно изменил доходы бизнесменов, а финансовые ориентиры сместились. Не обошлось без роковых падений былых миллионеров и взлета тех, от кого крупных доходов не ожидали.
Так, в этом году аграрии с треском вылетели из числа лидеров, отдав пьедестал представителям строительной сферы. Строители также оставили позади нефтяников и владельцев автобизнеса.
Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: чистые активы, чистая прибыль и выручка.
Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
Посчитали, сколько на эту долю приходится средств, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Проверили, какие ещё компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам.
Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трёх экономических показателей и выставили им баллы. Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но, само собой, со своими нюансами.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках не известна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому мы изучили в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии в этом статусе и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
Лидером рейтинга самых богатых людей региона в 2023 году стал бизнесмен Алексей Николаевич Круковский, основавший строительную компанию «Брусника». Она выросла из маленького предприятия до крупного девелопера с миллиардными оборотами. Сейчас «Брусника» строит дома в Сибири, на Урале и подбирается к рынку Москвы. Год назад тюменский миллиардер в «золотой сотне» был только 42-м.
ООО «АНТРЕСОЛЬ»
ООО «БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЯЮЩЕЕ БЮРО»
ООО «МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
ООО «МИП»
ООО «БЕЙКИНГ ФЬЮЧЕ»
ООО «ВАН ЭЙ БИРУ»
ООО «ЧИНГИ-ТУРА»
ООО «ЧОКЛО ШТРИХ»
ООО «БРУСНИКА. ОБМЕН»
ООО «ЭКСПРЕСС-МАКСИМУМ»
ООО «АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «АРКТИКА»
ООО «БИ»
ООО «БИМ»
ООО «БКП»
ООО «БМИ.ОК»
ООО «БМИ»
ООО «БОС»
ООО «БРУСНИКА СЕРВИС»
ООО «БРУСНИКА. ДОМ»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ КУРГАН»
ООО «БРУСНИКА. ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ»
ООО «БРУСНИКА»
ООО «ГЁТЕБОРГ. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР „ПЕРВОМАЙСКАЯ 1А“»
ООО «ДОК-13»
ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН НАХАБИНО. КРАСНОГОРСК»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН НОВИН. СУРГУТ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН НОВО-НИКОЛАЕВСК. НОВОСИБИРСК»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ»
ООО «КВАРТАЛ АВИАТОР. НОВОСИБИРСК»
ООО «КВАРТАЛ МЕТРОНОМ»
ООО «КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД. НОВОСИБИРСК»
ООО «КВАРТАЛ РЕСПУБЛИКИ 205. ТЮМЕНЬ»
ООО «КВАРТАЛЫ ЗА ВЕЕРОМ. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «КВАРТАЛЫ ЭКСПО. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «КИРПИЧ»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ВАВИЛОВА“»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ВОЗДВИЖЕНКА“»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „КАЛАНЧЕВСКАЯ“»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ПАВЕЛЕЦКАЯ ШТРИХ“»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ПАВЕЛЕЦКАЯ“»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ПРЕСНЕНСКАЯ“»
ООО «МПФ „ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ“»
ООО «ОБМЕНРФ»
ООО «ОКТЯБРЬСКИЙ. ТЮМЕНЬ»
ООО «ОПЗ»
ООО «ПЕРЕСТРОЙКА НА ГОГОЛЯ»
ООО «ПИЛЛАР»
ООО «ПРОЕКТ БОГОРОДСКОЕ»
ООО «ПРОФЕССОРСКИЙ КВАРТАЛ. НОВОСИБИРСК»
ООО «СБК РЕГИОН»
ООО «СДЕЛКА. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА»
ООО «СДЕЛКАРФ»
ООО «СЕВЕРНЫЕ ГОРЫ»
ООО СЗ «СИТИ-5»
ООО «СК „ГЕФЕСТ“»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК. КУЛЬМАН»
ООО «Т-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА-СХОДНЯ»
ООО «ТРЕТИЙ КВАРТАЛ»
ООО «ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА. ЕКАТЕРИНБУРГ»
Самой богатой женщиной и обладательницей условной серебряной медали в финансовом зачете стала Елена Валериевна Низамова, глава группы компаний ЭНКО, которая также специализируется на строительстве. ЭНКО имеет крупный земельный банк в Тюмени, Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Татарстан и планирует расширяться дальше благодаря новым бизнес-партнерам. По итогам 2022 финансового года Елена Низамова занимала в рейтинге тюменских богачей четвертое место.
ООО УК «АЛЬФА»
ООО «АЛЬЯНС»
ООО УК «АТМОСФЕРА»
ООО «ГРК ЭНКО»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ДСК ЭНКО»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»
ООО «ИДК ЭНКО»
ООО «ИК ЭНКО»
ООО СЗ «ИНСТЕП»
ООО СЗ «ИНСТЕП.КРАСНОЗНАМЕННАЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.БАБЯКОВО»
ООО СЗ «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.ПЕРОВА»
ИНСТЕП.ПЛЕВИЦКАЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.СКАНДИНАВИЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.ЭНГЕЛЬСА»
ООО «ИСК ЭНКО»
ООО «К-СЕРВИС»
ООО «КОМПЛЕКС-СТРОЙ»
ООО УК «НИКОЛЬСКИЙ»
ООО «ПБ ЭНКО»
ООО «РА ЭНКО»
ООО «СН ЭНКО»
ООО СЗ «СТРОЙДОМ-ИНВЕСТ»
ООО «ТЗ ЭНКО»
ООО «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ООО «ТСК ЭНКО»
ООО «УК АЙВАЗОВСКИЙ»
ООО «УК ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
ООО «ЭНКО ГАРАНТ»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО РЕГИОНЫ»
ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»
ООО «ЭНКО СЕРВИС»
ООО «ЭНКО СТРОЙ»
ООО «ЭНКО»
ООО «ЭНКО. 66»
ООО «ЭНКО. СЕВЕР»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Бронзу рейтинга получает еще один девелопер. Александр Олегович Гайдуков является руководителем группы компаний «Страна Девелопмент», которая стала лидером нашего рейтинга тюменских застройщиков. Она собирается строить в Москве самый высокий жилой дом в России, а потому не исключено, что Гайдуков сможет обогнать коллег, которые в этом году оказались на более высоких позициях.
ООО СЗ «ГОРОДОК»
АО СЗ «ДЕМЕТРА»
ООО СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ МЫС»
ООО «ИРИАН»
ООО СЗ «К2»
ООО «КАТРАН»
ЛОГИСТИК-СЕРВИС»
ООО СЗ «ОСТРОВ»
СЗ НА МИНСКОЙ»
СЗ СТРАНА-ЭТАЛОН»
СЗ САМОЛЕТ-ПОЯРКОВО»
ООО СЗ «СТРАНА БЕРИНГА»
АО «СТРАНА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО СЗ «СТРАНА ДОМОДЕДОВО»
ООО СЗ «СТРАНА Е 1»
ООО СЗ «СТРАНА Е МАЯКОВСКОГО»
ООО СЗ «СТРАНА Е ПРУДЫ»
ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД»
ООО СЗ «СТРАНА М 10»
ООО СЗ «СТРАНА М 11»
ООО СЗ «СТРАНА М 4»
ООО СЗ «СТРАНА М 8»
ООО «СТРАНА МАИП»
ООО СЗ «СТРАНА НАГАТИНО»
ООО СЗ «СТРАНА НАГОРНАЯ»
ООО СЗ «СТРАНА Т 1»
ООО СЗ «СТРАНА Т 2»
ООО СЗ «СТРАНА УЛЬЯНОВА»
ООО СЗ «СТРАНА.72»
ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ»
ООО СЗ «СТРАНА.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ»
СТРАНА.МЕЛЬНИКАЙТЕ»
ООО СЗ «СТРАНА.НОВОСИБИРСК»
ООО СЗ «СТРАНА.ТОПОЛЁВАЯ»
ООО СЗ «СТРАНА.ЯРОСЛАВСКАЯ»
АО СЗ «СТРОЙТРАНС № 1»
ООО «ТЕХНИК»
ООО «ЦФТ»
ООО «ЭЛИТ СТРОЙ»
И вновь застройщик. Михаил Геннадьевич Вольфсон — глава группы компаний ПСК. В прошлом году он, кстати, занимал вторую строчку рейтинга в топ-100 богатых Тюменской области. Хотя бизнес Вольфсона по сей день отличается стабильностью, часть дел он уже передает.
ОАО ТТК «КРОСНО»
ООО «АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС»
ООО «АРБОЛИТ»
ООО «ЖБИ-ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
ООО «МОНОЛИТ»
ООО «НИС»
ООО «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС-Т»
ООО «ПСК „ДОМ“»
ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ-2000»
ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ-2000К»
ООО «СЗ ПСК „ДОМ“»
ООО «СЗ ПСК ДОМ — ЗАПАД»
ООО «СЗ ПСК ДОМ — СЕВЕР»
ООО «СЗ ПСК ДОМ — ЦЕНТР»
ООО «СЗ ПСК ДОМ — ЮГ»
ООО «ТРЕЙД КОМФОРТ»
ООО «ТСЗ»
ООО «ТЮМЕНЬСТРОЙМОНТАЖ»
ООО «ФИНТРЕЙД-ТЮМЕНЬ»
ООО УК «СИСТЕМА»
На пятом месте — прошлогодний лидер рейтинга миллионеров Тюменской области Николай Тихонович Мамонтов. Основатель «Агрохолдинга Юбилейный», в который входят заводы по производству мясных продуктов, спирта и химикатов растительного происхождения. Производства Мамонтова в положительном ключе регулярно отмечают представители власти.
ЗАО «ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ»
АО «АМИНОСИБ»
ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ООО «МЕЖРАЙБАЗА»
Гендиректор холдинга «Партнер» Геннадий Юрьевич Разницын также занимается строительством. Компния его начинала с торговли щебнем и долгое время была связана с лидером рейтинга богатых Тюменской области Алексеем Круковским. Сейчас в холдинг «Партнер» входит завод по производству стеновых блоков, торговые и офисные центры, склад, управляющая компания.
ООО «УК ПАРТНЕР»
АО «ПАРТНЕР»
ООО ИФК «ПАРТНЕР»
ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
ООО «ПАРТНЕР. ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ПАРТНЕР. ПРОЕКТ»
ООО «ЭКОСЕРВИС ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «ЗТП ПОРЕВИТ. ТЮМЕНЬ»
ООО «ПОРЕВИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
АО «КСМ»
ООО «БИОГРАФИЯ»
ООО «ТЕПЛЫЙ ДОМ»
ООО «БИНОМ»
ООО «СЗ „КВАДРО“»
ООО «СЗ „ЭКО-ГОРОД“»
ООО «СЗ „ЭКО-СТРОЙ“»
ООО «СЗ „УРАЛЬСКАЯ ЭКОДОЛИНА“»
ООО «ЗТП „ПОРЕВИТ. УФА“»
ООО «ЭКО-СЕТИ»
АО «СЗ „ПАРТНЕР-СТРОЙ“»
ООО «ЗТП „ПОРЕВИТ. ЕКАТЕРИНБУРГ“»
ООО «АКВАМАРИН»
ООО «УЛЬТРАМАРИН»
ООО «ЧИСТАЯ ВОДА»
ООО «ПАРТНЕР-ЛИДЕР»
ООО «СТИМУЛ»
ООО «ТД „ПОРЕВИТ“»
ООО «СТРОЙ-АКТИВ»
Василий Владимирович Бочкарев стабильно занимает седьмое место в рейтинге. В период пандемии он смог обеспечить бесперебойное производство пластиковых конструкций, а в условиях санкций и активного строительства его позиции только укрепились. Поэтому рост девелоперов ему на пользу.
ООО «ИКБ»
ООО «ПЛАСТКОНСТРУКЦИЯ»
ООО «ТД ЭКСПРОФ»
ООО «ЭКСПРОФ»
Первый нефтяник в нашем топе за год опустился с пятого на восьмое место. Олег Леонидович Витязев — владелец научно-производственного предприятия «Сиббурмаш» из Тюмени, которая поставляет оборудование для «Роснефти». В отличие от многих других представителей нефтяного сектора предпочитает оставаться в тени.
ООО «АВТЭКС»
ООО «ЗСБМ»
ООО «НПП СИББУРМАШ»
ООО «РУСЬ АВТО»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТЮМЕНСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»
Как и в прошлом году, за Витязевым в топ-100 богатых Тюменской области следует Юрий Александрович Михеев. Бизнесмен владеет сетью автомобильным холдингом «Автомаг» с дилерскими центрами в Тюмени, Сургуте и Нижневартовске. Под этим брендом также работают фирменные магазины для автомобилистов и станции технического обслуживания в Тюмени.
ООО «СЕРВИС-ТРЕЙД»
ООО «АВТОМАГ»
ООО «ЛИДЕРТРАК»
ООО «МК-ТРЕЙД»
ООО «РУСОЙЛ,»
ООО СК «РУСОЙЛ»
ООО СМ «РУСОЙЛ»
ООО ТД «РУСОЙЛ»
ООО «СОКОЛ»
ООО «ТРЕЙД СЕРВИС»
ООО «ТЮМЕНЬСКАН»
С 26 строчки в первую десятку переместился представитель строительного бизнеса из Тобольска. Ранее выручка компании Федора Захаровича Нейковчена «Центр Девелопмент» падала, но в последние два года цифры поползли вверх. Теперь финансовое состояние бизнесмена приблизилось к тюменским коллегам.
ООО «ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЦЕНТР УРАЛ»
ООО «ЦЕНТР-К»
ООО «ТОБОЛПРОМСТРОЙ»
ООО «ТПР»
ООО «ТФХКИ,»
ООО «ЦЕНТР-ГРУПП»
Известный бизнесмен и политик, занимающий должность заместителя секретаря Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия», Владимир Степанович Шевчик, является также владельцем единственного в Тюмени аквапарка с отелем и рестораном. В прошлом году в топе олигархов Тюменской области он занимал 10 место.
ООО «МОРИС-Т»
ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ»
ООО «БАРИНО»
ООО «БАРС»
ООО «ДК СМАРТСТРОЙСИТИ»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «НОВЫЙ ФОРМАТ»
ООО «ОРЦ ТП»
ООО «ПАРК ГОРЬКОГО»
ООО «ПРЕМЬЕР ДОМ»
ООО «СЗ ЖК МАШАРОВ»
ООО «СЗ НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
ООО «СК КВАРТАЛ УЮТА»
ООО «ССК СТАЛЬНОЙ АЗАРТ»
ООО «ТААВТ»
ООО «ТЛЦ»
ООО «ТУРА-ИНВЕСТ»
ООО «ФАБРИКА МЕБЕЛИ ИНТЕДИ»
ООО «ХОЛДЕР»
АО «СЗ АКМ»
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ПЫШМИНСКАЯ»
ООО «ТК»
ООО «МФК „АКВАМОЛЛ“»
Бизнесмен Алексей Вячеславович Рагозин из Тюмени — основной владелец завода «Тюменьремдормаш» по производству барьерных ограждений, дорожных знаков, опор освещения и т. п. Предприятие основано в 1983 году, Алексей Рагозин работает на нем с 1998 года, начинал с должности инженера отдела материально-технического снабжения. Компания «Меганефть», в которой ему также принадлежит почти 100% уставного капитала, занимается установкой продукции «Тюменьремдормаша».
АО «ЗАВОД ТРДМ»
ООО «МЕГАНЕФТЬ»
ООО «ДОБЫЧА»
Булат Юсупович Хайруллин — компаньон Олега Витязева (№ 8 в рейтинге), также является совладельцем и руководителем «Сиббурмаша». В отличие от партнера он человек более публичный и не стесняется давать интервью в СМИ. Булат Хайруллин всегда немного отстает от Олега Витязева, вот и в этот раз его положение в рейтинге на пять строчек ниже.
ООО «НПП СИББУРМАШ»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТЮМЕНСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»
Основным источником дохода для предпринимателя Абрама Азатовича Овеяна является строительство. Он — единственный владелец крупной компании «Тюменьтел». Также в его активах есть ресторан армянской кухни Mairik и банкетный холл Marshal. Стоит отметить, что Абрам Овеян только в прошлом году вошёл в рейтинг самых богатых людей Тюменской области. Начав с 67 строчки «золотой сотни», он взлетел на 14-ю.
ООО «СК КНЯЗЬ»
ООО «СКС»
ОА «ТЮМЕНЬТЕЛ»
ООО «ХУТОРОК»
МПК БИЗНЕС КОНСАЛТ»
ООО «СЛУЖБА-332»
ООО «СНАБТЕЛ»
Владимир Павлович Соловьев — единственный владелец завода ЖБИ-3, занимающегося производством железобетонных изделий в Тюмени. Сейчас предприятие приносит ему основной доход, хотя ранее более прибыльной была его же «Дирекция по энергообеспечению Восточного промузла». С каждым годом Соловьев поднимается в рейтинге богатых Тюменской области все выше: за год он переместился на 34 строчки.
ООО «ДЭВПУ»
ООО СЗ «ЗАВОД ЖБИ-3»
ООО «М-ВИТА»
ООО «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ»
Вторая по размеру состояния женщина в «золотой сотне» жителей Тюменской области — представительница армянской бизнес-диаспоры «Арсиб» Лусине Овсеповна Срабян. В её владениях находятся предприятия сельского хозяйства и торговли. Несколько лет назад она считалась самой богатой женщиной региона, однако сдала позиции.
ООО «ДК СОЮЗ»
ООО «ИФК АРСИБ ИНВЕСТ»
ООО «ИШИМОПТТОРГ»
ООО АХ «АРОМАШЕВСКИЙ»
ООО АХ «ГОЛЫШМАНОВСКИЙ»
ООО «ДОМ-СТРОЙ»
ООО «ДУБЫНСКОЕ»
ООО «МСК»
ООО АХ «НИЖНЕТАВДИНСКИЙ»
ООО «ПАРТНЕР-АГРО»
ООО «ТУРАЙ»
ООО АХ «УПОРОВСКИЙ»
ООО «УПРСНАБСБЫТ,»
ООО «ХПП КАЗАНСКОЕ»
ООО АХ «ЮЖНЫЙ»
ООО СК «ЮРГИНСКОЕ»
АО «ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ»
ООО «НИВА»
ООО «ВАЛЕНТИНА»
ООО «МЯСНОЙ МИР»
ООО «УК „АРСИБ АГРО“»
ООО «ЯСЕНЬ-АГРО»
ООО «ШАБАНОВСКОЕ МПО»
ООО «СИБИРСКИЙ ОСЁТР»
ООО «ТСВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО»
На 10 строчек в рейтинге тюменских богачей с прошлого года поднялся Олег Викторович Заруба — бывший заместитель губернатора Тюменской области, который переквалифицировался в строители. Основной доход ему приносит компания ATS, которая занимается строительством ветроэлектростанций и буровых установок, крупногабаритными и тяжеловесными перевозками и электроэнергетикой, а также группа компаний «Навигатор. Девелопмент».
ООО «АВТОКРАН-ТЮМЕНЬ»
ООО «АЛЬЯНС-УПРАВЛЕНИЕ»
ООО «АТС»
ООО «ВЭС»
ООО УК «ЗЕЛЕНЫЕ АЛЛЕИ»
ООО «ИК НАВИГАТОР»
ООО «ИНСТИТУТ РЭП»
ООО «НАВИГАТОР. ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО»
ООО «НАВИГАТОР.ДИЗАЙН.РЕМОНТ»
ООО «М»
ООО «ОПЛОТ»
ООО «ПРОСТОРЫ»
ООО «СЗ ГРАФФИТИ»
ООО «СЗ ЗЕЛЕНЫЕ АЛЛЕИ»
ООО «СЗ НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО»
ООО «СПЕЦАВТОКРАНАРЕНДА»
ООО «ЭКОЛЕНД»
Андрей Александрович Ташкеев — совладелец крупной сети магазинов «Строительный двор». Также он владеет точками по продаже напольных покрытий «Половик» и специализированным магазином по продаже инженерных систем отопления. В позапрошлом году Андрей Ташкеев занял третье место в рейтинге самых богатых жителей Тюменской области, однако затем покинул рейтинг. Но сейчас ему удалось вернуться на солидное 18 место. В рейтинге мы еще встретим его компаньонов.
ООО «АЙТИ ЛАБС»
ООО «АЙТИ-СЕРВИС»
ООО «РОСА»
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»
ООО «ЭННЕРГИЯ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ООО «ПОСТАВКА»
АО «СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС»
ООО «ОБЪЕКТИВ»
ООО «ТАВАБИЛКО»
ЗАО «УРАЛИНКОР-КОНТРАКТ»
ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ»
Ещё один бизнесмен, который занимается строительством, — Сергей Александрович Ельпин. Бенефициар компании «География», которая входит в пятерку крупнейших застройщиков Тюменской области. Ранее она называлась ISB Development (девелопер провел ребрендинг в апреле). Компания работает на рынке недвижимости региона более 10 лет.
ООО ГК «КОМФОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «СЗ СВОИ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «СЗ ТЕРМО-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ТСП»
ООО «СЗ ИСБ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «СЗ „ИСБ-НЕДВИЖИМОСТЬ“»
Замыкает двадцатку самых богатых людей Тюменской области ещё одна представительница холдинга «Арсиб» Вардитер Торгомовна Нерсисян. В числе основных источников ее дохода — торговля строительно-отделочными материалами и производство молочки. Компании бизнес-империи неоднократно пытались объявить себя банкротами, однако на благополучии предпринимательницы это не сказалось. Более того, за год она поднялась с 23 места на 20-е.
ООО ТД» АГРОСНАБ»
ООО «ЕЛЕНА»
ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
ООО «ХК ЭНКИ»
ООО «УПРСНАБСБЫТ»
АО «ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ»
ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»
ООО «ЗЕНИТ»
ООО «ПРИИСЕТЬЕ»
ООО «МАССИВСТРОЙ»
Основной источник дохода Александра Васильевича Корелякова — Тюменский аккумуляторный завод, который ведёт свою историю с 1941 года. Будучи одним из владельцев компании, Кореляков помог создать сеть торговых представительств предприятия в 50 городах страны.
АО «ЗАВОД ТЕХНОПРИБОР»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»
Иван Владимирович Михайлов, владелец семейного автомобильного бизнеса, продолжает терять позиции в рейтинге богачей Тюменской области: за год он опустился с 16 на 22 место. Но генеральный директор холдинга «Дина» не сдаётся и активно работает над увеличением прибыли. Он заключает крупные контракты и поставляет в Тюмень автомобили марок, которые ранее не были представлены на рынке.
ООО «АБВ ЛИЗИНГ»
ООО «АВТОПАРТНЕР-ТЮМЕНЬ»
ООО «РЕСТАРТ»
ООО «РЕСТАРТ»
ООО «РЕСТАРТ П»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДИНА»
ООО «АВТО-ДИНА»
ООО «АВТО-ДИНА СЕРВИС»
ООО «БЛАГОДАТЬ»
ООО «ДИНА»
ООО «ДИНА ПЛЮС»
ООО «ДИНА-АВТОТРЕЙД»
ООО «ДИНА-АВТОТРЕЙД СЕРВИС»
ООО «ДИНА-МОТОРС»
ООО «ДИНА-МОТОРС СЕРВИС»
ООО «ЗАПСИБАВТОТЕХСЕРВИС»
ООО «НЕТ ПРОБЛЕМ ДВА»
ООО «НЕТ ПРОБЛЕМ»
ООО «ОТРАДА»
ООО «ПРЕМИУМ-ДИНА»
ООО «ПРЕМИУМ-ДИНА СЕРВИС»
ООО «РЫНОК»
ООО «РЫНОК СЕВЕРНЫЙ»
ООО «СЕРВИС ДИНА ПЛЮС»
ООО «ЭКО-РЫНОК»
ООО «ЭРГОНОМИКА»
Сын Николая Мамонтова (№ 5 в рейтинге самых богатых людей Тюменской области), Сергей Николаевич Мамонтов, также владеет частью акций «Агрохолдинга Юбилейный», но его доля значительно меньше, чем у отца. «Мясной король» Тюменской области, в 2017-м прославившийся своим громким разводом и попыткой передела бизнеса, впервые попал в список самых состоятельных людей Тюменской области.
ЗАО «ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ООО «МЕЖРАЙБАЗА»
ООО «РОЗНИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
На 24 месте в общем зачете и на третьем месте в женском оказалась Наталья Петровна Корелякова. Основной доход ей, как и Александру Корелякову, приносит аккумуляторный завод. Годовая выручка предприятия в пересчете на ее долю (24,75%) превысила 1,9 млрд рублей.
АО «ЗАВОД ТЕХНОПРИБОР»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»
Винзилинский завод керамзитового гравия Риволя Фердаусовича Саммасова за последний год принес ему более 2,8 млрд рублей. Однако в прошлом году этот показатель был в два раза выше, а бизнесмен находился на 22 строчке рейтинга богачей Тюменской области.
ООО «ВЗКГ»
ООО «ИНВЕСТ-КЕРАМЗИТ-СЕРВИС»
ООО «НЕДРА-ТМ»
ООО «СУХИЕ СМЕСИ»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
С 33 места на 26-е смог переместиться Сергей Викторович Канцлер — бизнесмен, чей торговый дом «РУСОЙЛ» поставляет автотовары на рынок Западной Сибири и Урала. Ему же принадлежит ООО ТК «Юнитрейд», официальный дистрибьютор «Камазов» в Тюменской области. Компания за 2023 год принесла более 161 млн рублей чистой прибыли, обеспечив Канцлеру высокое место в рейтинге самых богатых людей региона.
ООО «ЛИДЕРТРАК»
ООО «МК-ТРЕЙД»
ООО «НОРДЭКС»
ООО СК «РУСОЙЛ»
ООО ТД» РУСОЙЛ»
ООО «АВТОСИТИ»
ООО «ТК ЮНИТРЕЙД»
ООО «ТЮМЕНЬСКАН»
ООО «НОРСКЕН-ОЙЛ»
ООО «СЕРВИС-ТРЕЙД»
Григорию Меркуловичу Долгих уже почти 90 лет, но он продолжает руководить предприятием «Фундаментстройаркос», которое специализируется на строительстве в условиях вечной мерзлоты. Долгих является кандидатом технических наук и Почетным строителем России. Благодаря своим обширным знаниям он создал предприятие, которое успешно работает на рынке Тюменской области. Но за последний год в рейтинге самых богатых он все-таки опустился с 11 на 27 место.
ООО НПО «ФУНДАМЕНТСТРОЙАРКОС»
ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙПРОЕКТ»
Собственник 90% акций «ТюменьАгроМаш» Раиф Мударисович Мухаметзянов впервые попадает в наш рейтинг, но сразу на достаточно высокую позицию. Компания является официальным дилером Ростсельмаша и помогает региону в развитии сельского хозяйства.
АО «ТЮМЕНЬАГРОМАШ»
ООО «ЛК „МИР“»
Партнер Булата Хайруллина (№ 13) и Олега Витязева (№ 8) Игорь Петрович Довнар за год потерял 14 позиций в рейтинге. Он является одним из совладельцев прибыльной группы компаний «Сиббурмаш». Ее специализация — производство и проектирование оборудования для промышленных, нефтегазодобывающих, буровых, сервисных компаний России и стран ближнего зарубежья.
ООО «АВТЭКС»
ООО «ЗСБМ»
ООО «М-СЕРВИС»
ООО «РУСЬ АВТО»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»
ООО «ТПР-СЕРВИС,»
ООО «ЦКС»
Топ-30 богатых людей Тюменской области замыкает единственный представитель НПО «Сиббиоресурс» Дмитрий Михайлович Вохмин. Компания специализируется на научных исследованиях и разработках в сфере естественных и технических наук.
ООО «НПО СИББИОРЕСУРС»
Игорь Борисович Лысенко — владелец половины нефтегазовой компании «Роза Мира», выручка которой за 2023 год превысила 4,6 млрд рублей, и кредитной компании «Энергофинанс» с выручкой 2,9 млрд рублей. За год опустился с 13 на 31 строчку в рейтинге самых богатых тюменцев. Также занимается перевалкой грузов, добычей и переработкой агроторфа. Все 20 компаний Игоря Лысенко принесли ему 143 млн рублей чистой прибыли.
ООО «БЕРЕЗКАГАЗ ИРТЫШ»
ООО «БЕРЕЗКАГАЗ КОМПАНИ»
ООО «БЕРЕЗКАГАЗ МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «БЕРРИКО»
ООО «РОЗА МИРА ИНВЕСТ»
ООО «РОЗА МИРА»
ООО «РТК»
ООО «РУСГАЗСЕРВИС»
ООО «РЫБОКОМБИНАТ ТЮМЕНСКИЙ»
ООО «СИБИНВЕСТ»
АО «СИБИРЬ ЭСТЕЙТ»
ООО «СИБРЫБПРОМ»
ООО «СИРИУС»
ООО «СТК»
ООО «ТОРФОПРОМ»
ООО «ТФ ВОЛНА,»
ООО «ТЮМЕНСКИЙ РЫБОПИТОМНИК»
ООО «УК ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ФРИШ»
ООО «ЭКОПРОМ»
ООО «ЭНЕРГОФИНАНС»
Владелец половины агрофирмы КРиММ Геннадий Александрович Рязанов переместился с 20 на 32 место рейтинга самых богатых предпринимателей региона. Компания была основана в 1999 году на базе крестьянского хозяйства «Нива», а ее доход в 2023-м на выращивании картофеля, зерновых и овощей составил 2,7 млрд рублей. Это позволило бизнесмену войти в число 100 самых богатых людей Тюменской области.
ООО «АГРОФИРМА КРИММ»
АО «УПОРОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»
Александр Николаевич Медведев — партнер Геннадия Рязанова по агрофирме КРиММ: ему также принадлежит 50% уставного капитала. Вместе они владеют и «Упоровской мебельной фабрикой», но ее чистая прибыль в 7600 раз меньше.
АО «УПОРОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»
ООО «АГРОФИРМА КРИММ»
ООО «ЕВРОТРЕЙДИНВЕСТ»
ООО «КУРС»
ООО «ЮРФИН ДИАЛОГ»
Второй год подряд в рейтинге богачей падает владелец бизнеса по заготовке и переработке лома черных и цветных металлов Денис Витальевич Ялунин. С 18 места в прошлом списке богатых жителей Тюменской области он переместился на 34-е. А ещё два года назад Ялунин замыкал первую десятку. Рынок лома в регионе Ялунин практически монополизировал. Основная его компания «ТВС» за прошлый год увеличила выручку с 2,2 млрд рублей до 2,8 млрд, но в целом доходы Дениса Ялунина снижаются.
ООО «ЗАВОД ЕМК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «РОСТ ИНВЕСТ»
ООО «СВМ»
ООО «ТВС»
ООО «ТМС»
ООО «ЯМАЛВТОРМЕТ,»
ООО «ЯНТАРЬ-ЛЮКС»
В список самых богатых людей Тюменской области попал владелец свинокомплекса и мясокомбината «Согласие» Павел Петрович Подойников. Эта компания хорошо известна своей продукцией не только в области, но и за ее пределами. Однако в нашем рейтинге опустился с 14 на 35 место: подвел размер чистой прибыли.
ООО «ПАЛЕЦКАЯ»
ООО «СОГЛАСИЕ»
Андрей Александрович Войнов — учредитель многопрофильного научного предприятия «Геодата». Оно занимается исследованием и освоением газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин, лабораторными исследованиями горных пород и минералов. Клиенты компании — «НОВАТЭК», «Газпром», «Роснефть» и «Ачимгаз» и др. Выручка МНП «Геодата» за 2023 год лишь немного не дотянула до 1,5 млрд рублей.
ООО «СЕЙМИ»
ООО «МАГМА»
ООО «МАН-ЧЕСТЕР»
ООО «МНП ГЕОДАТА»
ООО «ТЦ»
Владимир Юрьевич Пискайкин, депутат, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», владелец отеля DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen и ряда компаний в сфере строительства и торговли, по итогам прошлого года поднялся с 78 на 37 место рейтинга богачей. Однако в этом году бизнесмен избавился от заграничных активов, потому неизвестно, удержит ли он эту позицию.
ООО «АЛМАЗ»
ООО «АЛЬМИРА»
ООО «АРГО»
ООО «БЦ АВРОРА»
ООО «ГОСТЕПРИИМСТВО»
ООО «КВОЛИТИ-ТЮМЕНЬ»
ООО «МАЛАХИТ»
ООО «МАСТЕР-2000»
ООО «МОСКОВСКИЙ»
ООО «НЬЮТОН СЭЙЛЗ»
ООО «НЬЮТОН ИНЖИНИРИНГ»
ООО «НЬЮТОН ХОУМ»
ООО «ОС-1»
ООО «ОС-6»
ООО «ОС-7»
ООО «ПРИГОРОД»
ООО «САЛАИРСКИЙ»
ООО «САЯНЫ-2000»
ООО «СЕВЕРСТРОЙ»
ООО «СЗ СИБМАШ-СЕВЕРСТРОЙ»
ООО «СЗ НОРДЕН»
ООО «СИНЕРГИЯ СИБИРЬ»
ООО «СПЕЦИНВЕСТ»
ООО «СПК»
ООО «ТЕА-ХОЛДИНГ»
ООО «ТЮМЕНЬАКВАВЕНДИНГ»
ООО «ФЕБОС»
ООО «ФУД МАРКЕТ»
ООО «ЭСКАДА»
Мариам Самвеловна Степанян, которая связана с известным холдингом «Арсиб», опустилась с 17 на 38 место в рейтинге. Бизнес-леди зарабатывает на проивзодстве молочной продукции, поставках оборудования для молочных хозяйств и выращивании зерновых в Тюменской и Свердловской областях. Суммарная выручка ее компаний за 2023 год превысила 2,2 млрд рублей.
ООО «АГРОТЕХСНАБ»
ООО «АГРОХОЛДИНГ УРАЛЬСКИЙ»
ООО «БЛОК»
ООО «БОРОВИНСКОЕ»
ООО «ДУБЫНСКОЕ»
ООО «КАЗАНСКОЕ»
ООО «КОНТИНЕНТ»
ООО «ПК МОЛОКО»
ООО «ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО»
ООО «РИФ-АГРО»
ООО АХ «СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ»
ООО «ТД АЛКО-МАКС»
ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»
АО «ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ»
ООО «ТЮМЕНЬСПЕЦТРАНС,»
ООО «УК АРСИБ ХОЛДИНГ ГРУПП»
ООО «УПРСНАБСБЫТ»
ООО «ШАБАНОВСКОЕ МПО»
Дмитрий Леонидович Андреев, ещё один застройщик, который относительно недавно появился на рынке недвижимости Тюменской области, поднялся в рейтинге с 55 места. Основной владелец группы компаний 4D успел отличиться своими девелоперскими проектами. В их числе «Андерсен Парк» и «Гранд Квартал».
ООО «СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД»
ООО «СЗ ТЕРРИТОРИЯ РЕНОВАЦИИ»
ООО «СЗ 4Д ИННОВАЦИЯ»
ООО «СЗ ВЕРШИНЫ»
ООО «СЗ КЛЕВЕР ИНВЕСТ»
ООО «СЗ КЛЕВЕР ПАРК»
ООО «СЗ КЛЕВЕР СТРОЙ»
ООО «СЗ 4Д ТЮМЕНЬ»
ООО «4Д»
Руслан Мирвахисович Самкаев — почётный консул Республики Корея в Тюмени и совладелец автомобильного холдинга «Базис Моторс», официального дилера Chery, Changan, Geely, JAC, Jetour, Haima, Livan, FAW, Jetta и Belgee. Только на продаже автомобилей бизнесмен заработал в 2023 году почти 2,9 млрд рублей. Год назад занимал в «золотой сотне» тюменских предпринимателей 70 место, но утроил выручку и поднялся на 40-е.
ООО «АСГАРД»
ООО «БАЗИС-КОНСАЛТ»
ООО «БАЗИС-МОТОРС»
ООО «БМ-АВТО»
ООО «ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ЛУЧ»
ООО «ДОЛЬЧЕЗА,»
ООО «ИПОТЕКА СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЕ»
ООО «САДЫ ТАРХАНКУТА»
ООО «УК КОМАРОВО ПАРК»
Александр Александрович Джатиев — совладелец группы компаний «ЕвроТехСервис», которая занимается продажей грузовой техники и запчастей к ней, а также ремонтом и обслуживанием автомобилей. Сеть представлена 15 офисами продаж и 4 сервисными станциями в России и логистическим комплексом в Германии. Бизнесмен впервые вошел в список самых богатых жителей Тюменской области в 2023 году. За год он опустился в рейтинге на одну строчку.
ООО «ЕТС»
ООО «ЕТС ТРЕЙД»
ООО «ЕТС МАШИНЕРИ»
ООО «ЕТС»
Ещё один новичок в рейтинге — бизнесмен, который занимается строительством и грузоперевозками. Компания Айка Пайлаковича Минасяна «СтройАвтоДор» с годовой выручкой 2,6 млрд рублей помогла ему попасть в первую половину списка самых богатых людей Тюменской области.
ООО «САД»
В рейтинг богачей Тюменской области Тимур Рафидович Шумасов попадает впервые. «Накопить» на 43 место ему преимущественно помогла строительная компания «Сатурн». В прошлом году она сдала жилой комплекс «Новый» на 574 квартиры в деревне Патрушева. Выручка застройщика превысила 1 млрд рублей.
ООО «АТЛАНТ»
ООО «ЗВЕЗДА»
ООО «ОТДЕЛОЧНИК-20»
ООО «СЗ САТУРН»
ООО «СМУ-20»
ООО «СЗ УРАН»
ООО «ЮПИТЕР»
Иван Иванович Лукиянов, занимающийся дорожным строительством, опустился в рейтинге богачей Тюменской области на пять строчек. Но его единственная компания «МСК СИБАГРО» по-прежнему приносит хорошую прибыль — почти 218 млн рублей за год.
ООО МСК «СИБАГРО»
Руслан Рифович Растамханов — успешный бизнесмен, который развивает своё дело в Тюменской области и на Ямале. Его самым прибыльным предприятием (62 млн рублей за 2023 год) считается Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов. Предприятие со сложным названием занимается утилизацией отходов бурения.
ООО «НИИ ЭИРИПР»
ООО «РАСТАМ-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «РАСТАМ-ПРАВО»
ООО «РАСТАМ-ЭКОЛОГИЯ»
ООО «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»
Компаньон Александра Джатиева (№ 41 в рейтинге) — бизнесмен Руслан Наилович Айзатуллин. Он тоже выбрал для себя автомобильную сферу и успешно развивает в Тюменской области прибыльную компанию «ЕТС ТРЕЙД».
ООО «ЕВРОТЕХСЕРВИС»
ООО «ЕТС МАШИНЕРИ»
ООО «ЕТС»
ООО «ЕТС ТРЕЙД»
Евгений Адольфович Мюллер — дебютант рейтинга богатых людей Тюменской области. Он занимается арендой и управлением недвижимостью. Основной источник его дохода в 2023 году — компания «Жилстрой»: 3,3 млрд рублей выручки и 210 млн рублей чистой прибыли.
ООО «ЖИЛСТРОЙ»
ООО «АРИЯ УЮТ»
ООО «ШЕСТОЙ КВАРТАЛ»
В Тюменской области Дмитрий Сергеевич Радин работает вместе с Русланом Айзатуллиным (№ 46 в рейтинге) и Александром Джатиевым (№ 41 в рейтинге) в автомобильной сфере. Ему принадлежит треть компании «ЕТС ТРЕЙД», одного из лидеров по продаже деталей для грузовых авто европейского производства, как утверждается на ее сайте.
ООО «ЕТС МАШИНЕРИ»
ООО «ЕТС»
ООО «ЕТС ТРЕЙД»
Самая прибыльная компания Германа Сергеевича Гобузова — «Приобье» — специализируется на перевозках грузов водным и морским транспортом. Бизнес позволяет ему снова войти в рейтинг богатых Тюменской области, но уже не на 38-е, а на 49 место.
ООО «ПРИОБЬЕ»
ООО «ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ»
ООО «МАЯК»
ООО «ПЫШМИНСКИЙ ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР»
ООО «БЕЛОЯРСКОЕ»
Николай Юрьевич Никифоров — глава компании «Скандиа», которая также занимается строительством в Тюменской области,. Он впервые попадает в наш рейтинг. Застройщик реализует проекты в самых привлекательных локациях, что позволяет наращивать прибыль.
ООО «СЗ СКАНДИА. СЛОБОДА»
ООО «СКАНДИА»
ООО «ПРОЕКТ БЕРЕЗНЯКИ»
ООО «СЗ СКАНДИА. КОМАРОВО»
ООО «СЗ СКАНДИА. КОМАРОВО ПАРК»
ООО «СЗ СКАНДИА У ОЗЕРА»
ООО «СК ГЕНПОДРЯД»
ООО «СЗ СКАНДИА.НОВОСИБИРСК»
Сергей Витальевич Медведев — соучредитель группы компаний «Статус», в которую входит больше двух десятков компаний в Тюменской области. Основными направлениями их работы являются строительство, управление коммерческой недвижимостью и промышленность. Но, несмотря на обширные владения, Сергей Медведев за год упал в рейтинге с 24 места на 51-е.
ООО «БРАЙТ»
ООО «ВЗКСМ»
ООО «ВИРА»
ООО «ЗКББ»
ООО «КВАРТАЛ-СЕРВИС»
ООО «КОРСАР»
ООО «КОРТ»
ООО «КОСМО МАРКЕТИНГ»
ООО «КОСМО ПРОДАЖИ»
ООО ТЗ «КОСМО»
ООО «КРЫЛЬЯ»
ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
ООО «ПАРИТЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ПАРИТЕТ»
ООО «ПАРИТЕТ. ПОВОЛЖЬЕ»
ООО СЗ «ПАРИТЕТ. УРАЛ»
ООО «РЕСТА,»
ООО СЗ «СВЕТЛЫЙ»
ООО «СЗ ПРОХАУС»
ООО СЗ «СИБИРСКИЙ»
ООО «ССР-НЕДРА»
ООО «ТСК»
АО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ООО «УК СТАТУС»
ООО «ШАНС»
ООО «ЭРА»
Василий Степанович Шевчик зарабатывает миллионы на сельском хозяйстве: он входит в число бенефициаров птицефабрики «Пышминская». Это предприятие помогло ему подняться с 68 на 52 место в списке самых состоятельных людей Тюменской области.
ООО «БАРС»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «БАРИНО»
ООО «ПРЕМЬЕР ДОМ»
ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ»
ООО «СУХМЕНСКОЕ»
ООО «УК АГРОИНТЕЛ»
ООО «ФАБРИКА МЕБЕЛИ ИНТЕДИ»
ООО «ХОЛДЕР»
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ПЫШМИНСКАЯ»
ООО «МФК „АКВАМОЛЛ“»
Самая прибыльная компания Константина Юрьевича Берендеева — «Принцип-Т», крупный поставщик мебельных и строительных материалов. Филиалы компании работают в Тюмени, Омске и Екатеринбурге. За прошлый год продажи столешниц, мебельной фурнитуры и фасадов превысили 2,8 млрд рублей.
ООО «ПРИНЦИП-Т»
ООО «ПРИЦЕП»
ООО ТД «МЕБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»
Сын известного тюменского мостостроителя специализируется на строительстве дорог и жилья. Сергей Николаевич Руссу является директором и учредителем нескольких компаний в Тюменской области, таких как «Мост-Сервис», «Стройтехника», «Рейтерн» и других.
ООО «МОСТ-СЕРВИС»
ООО «РЕЙТЕРН»
ООО «СКТ»
ООО «СТРОЙТЕХНИКА»
ООО «ТЕХСТРОЙ»
ООО ДОК «ЮНЫЙ ГЕОЛОГ»
ООО «ТЕХСТРОЙ»
ООО «АВТОСТОП»
ООО «ТПК ДИВО»
Однофамилец самой богатой женщины Тюменской области владеет энергосбытовой компанией «Троян», компанией по поставке оборудования для компаний нефтегазового и строительного секторов «РостТрансЭнергоСервис», девелоперской компанией «СмартСтройСити». Но основной доход Александру Маратовичу Низамову приносит птицефабрика «Пышминская», где ему принадлежит 42,6% акций.
ООО «АН-ТРЕЙД»
ООО «АН-ТРЕЙД СЕРВИС»
ООО «БАРС»
ООО «ДК СМАРТСТРОЙСИТИ»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «РТЭС»
ООО «СОЦ СПУТНИК»
ООО «СУХМЕНСКОЕ»
ООО «ТРОЯН»
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ПЫШМИНСКАЯ»
Основной доход Виктор Алексеевич Беличенко получает от группы компаний «ТИС». Она возводит в Тюмени жилые комплексы «Этика», «Гринвуд», DOK и OK Salut. Раньше специализировалась на коммерческой недвижимости. Год назад застройщик занимал 12 место в рейтинге самых богатых бизнесменов Тюменской области, но чистая прибыль сократилась в десять раз.
ООО «АЛЕБАШЕВО»
ООО «ГАРАНТИЯ»
ООО «ГРАЖДАНИНВЕСТСТРОЙ»
ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»
ООО «КОМФОРТИС»
ООО «КОМЬЮНИТИ»
ООО «КРЕАТОР»
ООО «КРИСТАЛЛ»
ООО «ЛИНИЯ»
ООО «НОВАТОР»
ООО «ПРОФИЛЬ-10»
ООО «ПРОФИЛЬ-8»
ООО УК «СЕРВИС-ТИС»
ООО «СЗ СТРОЙТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «СК НОВАТОР»
ООО «СЗ АЛЕБАШЕВО»
ООО «СЗ ДОК»
ООО «СЗ МЕГАПОЛИС»
ООО «ССК»
ООО «ТИС-СТРОЙ»
ООО «ТЮМЕНЬ-КОНСТРУКТИВ»
Если бы не доля в 13,45% Тюменского аккумуляторного завода, который стабильно приносит хорошую прибыль, Николай Григорьевич Секисов не вошел в число состоятельных людей. Благодаря этому предприятию бизнесмен заработал 218 млн рублей.
ООО «БЮРО +»
ООО «ДЕМИУРГ»
АО «ЗАВОД ТЕХНОПРИБОР»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»
ООО «АКМО»
ООО «ЗАУРАЛЬЕ»
ООО «РАСАВИТ»
Александр Владимирович Беляев — совладелец автомобильного холдинга «Базис Моторс», крупнейшего в Тюменской области дилера десяти наиболее популярных китайских автопроизводителей. Другое направление его бизнеса — сервисное обслуживание иномарок. В прошлом году был на 64 месте в «золотой сотне» тюменских предпринимателей.
ООО «БАЗИС ТЮМЕНЬ»
ООО «БАЗИС-АВТО»
ООО «БАЗИС-МОТОРС»
ООО «БАЗИС-СЕРВИС»
ООО «БЗС»
ООО «БИЗНЕС-АУДИТ»
ООО «БМ-АВТО»
ООО СК «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
ООО «ПОЛЮС-Д»
ООО «ПОЛЮС-СЕРВИС»
Единственный актив Андрея Константиновича Багана — ООО «ТЭК-СТРОЙ» — занимается строительством инженерных сооружений. Компания за прошлый год принесла ему почти 2 млрд рублей выручки и 264 млн чистой прибыли. Это позволило предпринимателю впервые попасть в рейтинг самых богатых людей Тюменской области.
ООО «ТЭК-СТРОЙ»
Мария Александровна Секисова — ещё одна совладелица Тюменского аккумуляторного завода. Ведущий производитель аккумуляторов в стране позволил уже нескольким людям войти в список самых богатых людей Тюменской области. Выручка предприятия за 2023 год превысила 7,8 млрд рублей.
ООО «ЗАУРАЛЬЕ»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»
Олег Николаевич Гузенко — учредитель топливной компании «Сибнефтехимтрейд».
За последний год ее выручка составила 20,5 млрд рублей. Благодаря этому Гузенко вновь вошёл в число самых состоятельных людей Тюменской области, но занял в рейтинге не 50-е, а 61 место.
ООО «СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД»
ООО «СН+»
Георгий Кузьмич Алманов — совладелец птицефабрики Юргинской по производству мяса индейки. Его бизнес-партнер — «мясной король» Омской области, основатель группы компаний «Руском» Темури Латария. Выручка предприятия за 2023 год составила 2,2 млрд рублей, чистая прибыль — 323 млн рублей, что в 13 раз превышает показатель 2022 года. Несмотря на это, г-н Алманов опустился с 47-го на 62 место в рейтинге.
ООО «АБСОЛЮТ-АГРО»
ООО «АСТЕРИОН»
ООО «ФЛЕКСПРОМ»
ООО «ХЛЕБОКОМБИНАТ АБСОЛЮТ»
Акрам Азимович Иноятов в Тюменской области занимается оптовой торговлей зерном и разведением молочных коров. Выручка его агрофирм превысила полмиллиарда рублей, чистая прибыль составила 353 млн рублей.
ООО «ЗВЕЗДА»
ООО «АВТОСЕРВИС»
OOO «KMK»
ООО АГРОФИРМА «НОВОСЕЛЕЗНЕВО»
ООО «РУСКО ЛИФТ»
Компаньон самой богатой женщины Тюменской области Елены Низамовой Константин Владимирович Миренский владеет 10% группы компаний ЭНКО — крупнейшего застройщика региона. За 12 лет на рынке недвижимости он ввел более 800 тысяч кв. м жилья. Даже относительно небольшая доля в бизнесе за год принесла Константину Миренскому 225 млн рублей чистой прибыли.
ООО УК «АЛЬФА»
ООО «АЛЬЯНС»
ООО УК «АТМОСФЕРА»
ООО «ГРК ЭНКО»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ДСК ЭНКО»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»
ООО «ИДК ЭНКО»
ООО «ИК ЭНКО»
ООО СЗ «ИНСТЕП»
ООО СЗ «ИНСТЕП.КРАСНОЗНАМЕННАЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.БАБЯКОВО»
ООО СЗ «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.ПЕРОВА»
ИНСТЕП.ПЛЕВИЦКАЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.СКАНДИНАВИЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.ЭНГЕЛЬСА»
ООО «ИСК ЭНКО»
ООО «К-СЕРВИС»
ООО «КОМПЛЕКС-СТРОЙ»
ООО УК «НИКОЛЬСКИЙ»
ООО «ПБ ЭНКО»
ООО «РА ЭНКО»
ООО «СН ЭНКО»
ООО СЗ «СТРОЙДОМ-ИНВЕСТ»
ООО «ТЗ ЭНКО»
ООО «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ООО «ТСК ЭНКО»
ООО «УК АЙВАЗОВСКИЙ»
ООО «УК ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
ООО «ЭНКО ГАРАНТ»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО РЕГИОНЫ»
ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»
ООО «ЭНКО СЕРВИС»
ООО «ЭНКО СТРОЙ»
ООО «ЭНКО»
ООО «ЭНКО. 66»
ООО «ЭНКО. СЕВЕР»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Олег Викторович Кошелев — успешный предприниматель в сфере сельского хозяйства, который специализируется на выращивании зерновых культур. Он является единственным владельцем ООО «Опеновское», которое находится в Ишимском районе Тюменской области. Годом ранее занимал в рейтинге богачей 30 место.
ООО «ОПЕНОВСКОЕ»
Андрей Борисович Верховцев также является совладельцем строительной группы компаний ЭНКО. Скромная — 10% — доля в двух десятках компаний Елены Низамовой позволила ему снова попасть в седьмой десяток рейтинга богачей Тюменской области.
ООО УК «АЛЬФА»
ООО «АЛЬЯНС»
ООО УК «АТМОСФЕРА»
ООО «ГРК ЭНКО»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ДСК ЭНКО»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»
ООО «ИДК ЭНКО»
ООО «ИК ЭНКО»
ООО СЗ «ИНСТЕП»
ООО СЗ «ИНСТЕП.КРАСНОЗНАМЕННАЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.БАБЯКОВО»
ООО СЗ «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.ПЕРОВА»
ИНСТЕП.ПЛЕВИЦКАЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.СКАНДИНАВИЯ»
ООО СЗ «ИНСТЕП.ЭНГЕЛЬСА»
ООО «ИСК ЭНКО»
ООО «К-СЕРВИС»
ООО «КОМПЛЕКС-СТРОЙ»
ООО УК «НИКОЛЬСКИЙ»
ООО «ПБ ЭНКО»
ООО «РА ЭНКО»
ООО «СН ЭНКО»
ООО СЗ «СТРОЙДОМ-ИНВЕСТ»
ООО «ТЗ ЭНКО»
ООО «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ООО «ТСК ЭНКО»
ООО «УК АЙВАЗОВСКИЙ»
ООО «УК ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
ООО «ЭНКО ГАРАНТ»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО РЕГИОНЫ»
ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»
ООО «ЭНКО СЕРВИС»
ООО «ЭНКО СТРОЙ»
ООО «ЭНКО»
ООО «ЭНКО. 66»
ООО «ЭНКО. СЕВЕР»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
«Тюменская фабрика бумажных изделий», которая принадлежит Ирине Викторовне Ершовой, — один из крупнейших поставщиков бумаги и канцелярии на территории Уральского федерального округа, в том числе под собственной торговой маркой «Дефис». Поэтому бизнесвумен обеспечивает себе уже второе попадание в рейтинг богатых Тюменской области.
ООО «ДЕФИС»
ООО «ТФ БНИ»
ООО «ТФБИ»
ООО «НЕЙЧА,»
ООО «СФИНКС-1»
ООО «УРАЛСИБИНЖИНИРИНГ»
Дмитрий Валентинович Цыбульский — второй совладелец автомобильного холдинга «Автомаг». Ему и Юрию Михееву (№ 9 в рейтинге) принадлежит сеть автосалонов, мультибрендовых СТО и автомагазинов. В числе ста состоятельных людей Тюменской области он оказывается второй год подряд.
ООО «АВТОМАГ»
ООО «АВТОМАГ-СУРГУТ»
ООО «РУСОЙЛ»
ООО «ЮГРА МОТОРС»
Глава риэлторской компании «Этажи» впервые за долгое время попал в список богачей Тюменской области. Бизнес Ильдара Борисовича Хусаинова снова демонстрирует хорошие финансовые результаты, несмотря на некоторые разногласия с местными властями.
ООО «БИЗНЕС-ИНВЕСТИЦИИ»
ООО «Е-СОФТ»
ООО «МОНОС»
ООО «ЭТАЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЭТАЖИ»
ООО «ЭТАЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХМАО»
ООО «ЭТАЖИ-ПРОЕКТ»
ООО «ЭТАЖИ. СМАРТ»
Впервые в рейтинг богатых людей Тюменской области вошла Ирина Юрьевна Чемезова — бывшая супруга вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Ирина Юрьевна занимается дошкольным образованием, венчурными инвестициями и управлением недвижимостью. Самое прибыльное ее предприятие — ООО «Докко-Финанс», специализирующееся на сделках с недвижимостью. За прошлый год компания принесла Чемезовой 623 млн рублей чистой прибыли, что, по сути, и позволило ей попасть в «золотую сотню» бизнесменов: остальные фирмы по большей части ушли в минус.
Кстати, в прошлом году компания Ирины Чемезовой «Лагуна» выиграла суд у департамента имущественных отношений Тюменской области и выкупила земельный участок, который арендовала 12 лет, без торгов.
ООО «НОВЫЙ МИР»
ООО «ЛАГУНА»
ООО «СЕТЕВИК»
ООО «ФОРВАРД»
ООО «ЭЛЕГИЯ»
ООО «НЭРК»
ООО «АКТИВ ИНВЕСТ»
ООО «СПОРТАКТИВ»
ООО «СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ»
ООО «ДОККО-ФИНАНС»
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
АО «ЮЛК»
Крестьянское хозяйство «Дружба» выращивает картофель и овощи. Выручка предприятия, которое на 100% принадлежит Ивану Валерьевичу Шишканову, составила 439 млн рублей за 2023 год. Именно оно удерживает бизнесмена в списке богачей Тюменской области.
ООО «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДРУЖБА»
ООО «КОНТАКТ»
Ян Юзефович Арбитайло — успешный бизнесмен, который зарабатывает в сфере медицины. Ему принадлежит сеть из семи медицинских центров «Доктор Арбитайло» в Тюмени. Выручка за прошлый год — 1,1 млрд рублей.
ООО «ДОКТОР АРБИТАЙЛО»
Вячеслав Александрович Гройсман — совладелец и директор тюменской группы компаний «Тримет». Это крупный поставщик черного металлопроката и производитель кровельных и стеновых материалов. За прошлый год бизнес принес г-ну Гройсману 97 млн рублей чистой прибыли при 2,7 млрд рублей выручки.
ООО «ТРИМЕТ»
ООО «АЛАЛ»
ООО «МОБИЛЬ»
ООО «СТРОЙПРОЕКТ-Т»
Александр Николаевич Шаговой единолично владеет тюменской строительной компанией «СИПЭК», выручка которой за последний год составила 1,5 млрд рублей. Но этот показатель ниже позапрошлогоднего, потому бизнесмен опустился с 48 места на 74-е в рейтинге богатых Тюменской области.
ООО «АСГАРД»
ООО «РОСТПРОЕКТ»
ООО «ГОРОДСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
ООО «СЗ МИДГАРД РУС»
ООО «СИПЭК»
ООО «УК КОМАРОВО ПАРК»
ООО «ТРЕСТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
В первую сотню богачей Тюменской области впервые вошел Александр Александрович Логвинов. Он является единоличным владельцем компании «Бизнес-Технологии», специализирующейся на строительстве зданий в Тюменской области. Выручка за 2023 год — 4,6 млрд рублей. Забраться выше в рейтинге не позволила относительно небольшая стоимость и чистая прибыль бизнеса.
ООО «БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ»
Основной источник дохода Татьяны Александровны Бояринцевой — компания «Реском-Тюмень», которая занимается строительством дорог и аэродромов, обустройством нефтяных и газовых месторождений. Правда, в этой компании стоимостью 2,7 млрд рублей бизнес-леди принадлежит лишь 50% уставного капитала, поэтому она получает только 76 место рейтинга.
ООО «АТМА»
ООО «АТМОСФЕРА»
ООО МЦ «МИРОМЕД»
ООО «РЕСКОМ-ТЮМЕНЬ»
ООО ПК «СИБИРЬ»
ООО «ПНМ АНДЕЗИТ»
ООО «ПОЛИГОН-СЕРВИС»
ООО «РЕСКОМ-ТРЕЙД»
Сергей Анатольевич Синцов — предприниматель, занимающийся производством бетона. За год он опустился в рейтинге с 69 на 77 место, хотя строительный бизнес в Тюменской области сейчас находится на подъёме и возможности для увеличения дохода есть.
ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ»
ООО «СК-ЛОГИСТИК»
ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ»
ООО «РЕСУРС»
Впервые в нашем рейтинге богатеев Тюменской области появляется совладелец топливного бизнеса — Олег Александрович Паршин. Он владеет половиной сети из 49 автозаправочных станций «ТПК» в Тюменской области. Суммарная выручка его торгово-производственной компании «Газ» за 2023 год превысила 2,6 млрд рублей.
ООО «АВТОГАЗ»
ООО «ГАЗСЕРВИС»
ООО «ТПК ГАЗ-ТЮМЕНЬ»
ООО «ЭРИУС»
ООО «МОТЕЛЬ ИСЕТЬ»
ООО «ТПК ГАЗ»
Компания «Интеграл» Владислава Николаевича Когута в прошлом году заработала почти 5 млрд рублей на продаже и доставке нефтепродуктов. Она работает на рынке с 2017 года, прошлый год стал самым успешным для бизнеса — выручка выросла на 1 млрд рублей. Это позволило предпринимателю попасть в число 80 самых богатых людей Тюменской области.
ООО «ИНТЕГРАЛ»
Любовь Николаевна Растамханова — основательница группы компаний «РАСТАМ». Они оказывают юридические, аудиторские, консалтинговые и геодезические услуги, занимаются разработкой программного обеспечения, утилизацией буровых отходов, рекультивацией земель, ландшафтным дизайном и др. Суммарная выручка компаний бизнес-леди за 2023 год превысила 1 млрд рублей, чистая прибыль — 74 млн рублей.
ООО «РАСТАМ-ЭКОЛОГИЯ»
ООО «АЛГОРИТМ»
ООО «ЗЕЛЕНЬ»
ООО «ЛСЦ ЭКОЛОГИЯ»
ООО «РАСТАМ-АУДИТ»
ООО «РАСТАМ-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «СТАРЫЙ ДОМ»
Александра Владимировна Марьина — партнёр Татьяны Бояринцевой (№ 76 в рейтинге) по бизнесу. Они владеют компанией «Реском-Тюмень», занимающейся строительством и ремонтом дорог и аэродромов. Бояринцевой и Марьиной принадлежит по половине уставного капитала.
ООО «РЕСКОМ-ТЮМЕНЬ»
ООО «СПЕЦСИСТЕМЫ»
Компаньон и сын Николая Секисова (№ 57 в рейтинге тюменских богачей) впервые попадает в «золотую сотню». Александру Николаевичу Секисову основной доход приносят акции Тюменского аккумуляторного завода, а также доли в производстве свинца «ЭкоРесурс» и изделий из пластмасс «Расавит».
ООО «МИАЛС»
ООО «АКМО»
ООО «РАСАВИТ»
ООО «ЭКОРЕСУРС»
АО «ЗАВОД"ТЕХНОПРИБОР»
АО «НПК-91»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»
Евгений Алексеевич Худяков в Тюменской области является совладельцем предприятия «Тримет» вместе с Вячеславом Гройсманом (№ 73 в рейтинге). Остальные его компании пока не могут сравниться по уровню дохода с этим металлургическим бизнесом.
ООО «АЛАЛ»
ООО «МОБИЛЬ»
ООО «СТРОЙПРОЕКТ-Т»
ООО «ТРИМЕТ»
Новый участник рейтинга богатых людей Фазани Мусейб Оглы Мамедов связан с автомобильным бизнесом. Значительный доход в Тюменской области ему обеспечивает автоцентр по продаже подержанных машин «Авто-Голд». Эту компанию предприниматель зарегистрировал всего год назад, после того как другого его автодилера признали банкротом из-за неуплаты налогов.
ООО «АВТО-ГОЛД»
ООО «ГОЛД-СИТИ»
ООО «ОИГ»
ООО «ОРИОН»
Елена Владимировна Хусаинова основала компанию «Этажи» в 2000 году вместе с сыном Ильдаром. Сейчас она владеет половиной бизнеса, который принес за прошлый год 246 млн рублей чистой прибыли. В топ богатых людей Тюменской области Елена Хусаинова попала впервые.
ООО «Е-СОФТ»
ООО «ТЮМЕНЬСНАБСЕРВИС»
ООО «ЭТАЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЭТАЖИ»
ООО «ЭТАЖИ. СМАРТ»
Переместившийся с 62 места на 86-е Владимир Иванович Файт занимается железнодорожными перевозками. Основной доход ему приносит компания «ППЖТ» — более 1 млрд рублей выручки в 2023 году.
ООО «ППЖТ»
Предприятие по добыче песка «Тюменьнеруд» принесло за прошлый год более 1,5 млрд рублей выручки. Это позволило владельцу 20,82% компании Дмитрию Александровичу Кобелеву попасть в рейтинг богатых Тюменской области.
ООО «БРАЙТ»
ООО «КОРСАР»
ООО «ПОРЯДОК»
АО «ЛИДЕР»
ООО «РЕСТА»
АО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
Компаньон Олега Паршина (№ 78 в рейтинге) также владеет половиной ТПК «Газ». Почти 1,2 млрд рублей выручки от сети АЗС позволяют Евгению Александровичу Фомину впервые попасть в рейтинг богатых людей Тюменской области.
ООО «ТПК ГАЗ»
ООО «МОТЕЛЬ ИСЕТЬ»
ООО «ТПК ГАЗ-ТЮМЕНЬ»
ООО «ЭРИУС»
Бизнесмену Рустаму Шаукатовичу Аширову принадлежит пятая часть компании «Тюменьнеруд». Как сообщается на ее сайте, это крупнейшее предприятие по добыче песка и глины на юге Тюменской области. С 2003 года входит в группу компаний «Статус», которая объединяет несколько предприятий строительной отрасли Тюмени.
ООО «БРАЙТ»
ООО «КОРСАР»
ООО «РЕСТА»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
АО «ЛИДЕР»
АО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»
Азмет Мадинович Хут является владельцем нескольких строительных фирм в Тюменской области. Крупнейшая по выручке — ООО «Жилищное строительство», ее выручка за 2023 год превысила 700 млн рублей. На рынке 29 лет.
ООО «ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
ООО «СМУ»
ООО «ПРОСТОР»
ООО «УСАДЬБА»
Доли в компаниях «Тюменьнеруд» и «Тюменьнедра», занимающихся разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины, позволяет Сергею Валентиновичу Кушкову впервые оказаться в топ-100 богатых людей Тюменской области. Годовая выручка бизнеса в пересчете на его долю составила 942 млн рублей.
ООО «БРАЙТ»
ООО «БРОСКО»
ООО «ВЭЛЛ»
ООО «КОРСАР»
ООО «ССР-НЕДРА»
ООО «ТАЛЕР»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ООО «УК СТАТУС»
ООО «ШАНС»
АО «ЛИДЕР»
Сергей Юрьевич Белик является совладельцем сети «Строительный двор», в которую входят более 300 магазинов в 24 городах России. Также у него есть доли в компании-дистрибьюторе напольных покрытий «Пол-Холл» и ряде других торговых форм. За год бизнес принес г-ну Белику более 15 млн рублей чистой прибыли на 1,8 млрд рублей выручки.
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»
ЗАО «УРАЛИНКОР-КОНТРАКТ»
ООО «РОСА»
Евгений Александрович Ташкеев также владеет небольшими долями в «Строительном дворе» и других компаниях, занимающихся продажей строительных и отделочных материалов в Тюменской области и других регионах. Стоимость принадлежащего ему бизнеса составляет 170 млн рублей.
ООО «АЙТИ ЛАБС»
ООО «АЙТИ-СЕРВИС»
ООО «РОСА»
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ЗАО «УРАЛИНКОР-КОНТРАКТ»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «УПТК»
Виктор Викторович Гонтаровский владеет половиной ООО «ЗАПСИБХЛЕБ-ИСЕТЬ», которое находится в Исетском районе Тюменской области. В сутки ферма, как говорится на ее сайте, производит 50 тонн молока. Здесь же разводят дойных коров и выращивают корма для них. Третий год эта компания помогает предпринимателю входить в число самых состоятельных жителей региона.
ООО УК «ГОМЕЯ»
ООО «ЗСХИ»
ООО «ТЕХНОМИР»
Андрей Анатольевич Карнаухов вместе с Евгением Худяковым (№ 83 в рейтинге) и Вячеславом Гройсманом (№ 73) владеет металлургическим предприятием «Тримет» в Тюменской области. Оно специализируется на поставке металлопроката и производстве стеновых и кровельных материалов.
ООО «СТРОЙПРОЕКТ-Т»
ООО «АЛАЛ»
ООО «МОБИЛЬ»
ООО «ТРИМЕТ»
Дебютанту рейтинга Сергею Викторовичу Романову также принадлежат доли в добывающих компаниях «Тюменьнеруд» и «Тюменьнедра» и складском комплексе «Сибирский на Барабинской». За год бизнесмен заработал «чистыми» 149 млн рублей.
ООО «КОРСАР»
ООО «РЕСТА»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
АО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»
Виктор Александрович Островский — партнёр Азмета Хута (№ 90 в рейтинге), владелец 49% ООО «Жилищное строительство». Компания с почти 30-летним опытом в строительстве и реконструкции зданий за год заработала 700 млн рублей.
ООО «ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Наталья Анатольевна Файт — собственница 36,2% уставного капитала «Предприятия промышленного железнодорожного транспорта». Тюменская компания занимается железнодорожными перевозками. Большая доля принадлежит Владимиру Файту, который обосноваля в рейтинге на 12 строчек выше.
ООО «ЛУНА»
ООО «ППЖТ»
Елена Петровна Юффа впервые попадает в рейтинг богачей региона. Бизнесвумен принадлежит стоматологическая клиника, многопрофильный центр семейной медицины, фитнес-клуб и лечебно-оздоровительный комплекс. Они входят в группу компаний «Юницентр» с годовой выручкой 377 млн рублей.
ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЮНИДЕНТ»
ООО «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» ООО «ЮНИСПОРТ»
ООО «ЮНИМЕД»
ООО «ЮНИФАРМ»
Замыкает сотню самых богатых людей Тюменской области партнер Рустама Самкаева (№ 40 в рейтинге) по автомобильному холдингу «Базис Моторс» Оксана Николаевна Шаговая. Четверть доли в автобизнесе принесла ей почти 17 млн рублей чистой прибыли за год.
ООО «ТРЕСТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «БАЗИС-МОТОРС»
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