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Posted 8 октября, 10:49

Published 8 октября, 10:49

Modified 8 октября, 10:52

Updated 8 октября, 10:52

В зоне СВО погибли сразу двое жителей Тобольска

В зоне СВО погибли сразу двое жителей Тобольска

8 октября 2024, 10:49
Фото: 1MI
Сюжет
Бойцы СВО
В Тюменской области попрощаются с двумя погибшими в зоне СВО бойцами. Оба они из Тобольска, оба ушли на фронт добровольно и погибли с разницей в чуть больше, чем три месяца.

Как сообщает паблик Типичный Тобольск, первым погиб местный житель Анвар Шарипов. Его не стало в конце мая этого года, однако похоронить бойца смогут только сейчас. Известно, что на СВО он пошел сам, пробыв там недолго, героически погиб при исполнении боевой задачи.

Вторым же убитым оказался Никита Радочин, он также погиб в ходе выполнения боевой операции.

Прощание с последним пройдет в ритуальном зале, о том, как отправят в последний путь первого, сообщат позднее.

Шарипов АнварШарипов Анвар
Типичный ТобольскТипичный Тобольск
Шарипов Анвар
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Семья тюменского военного бьется за деньги с его женой.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО
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