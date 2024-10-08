В зоне СВО погибли сразу двое жителей Тобольска

Posted 8 октября, 10:49
Published 8 октября, 10:49
Modified 8 октября, 10:52
Updated 8 октября, 10:52
Как сообщает паблик Типичный Тобольск, первым погиб местный житель Анвар Шарипов. Его не стало в конце мая этого года, однако похоронить бойца смогут только сейчас. Известно, что на СВО он пошел сам, пробыв там недолго, героически погиб при исполнении боевой задачи.
Вторым же убитым оказался Никита Радочин, он также погиб в ходе выполнения боевой операции.
Прощание с последним пройдет в ритуальном зале, о том, как отправят в последний путь первого, сообщат позднее.