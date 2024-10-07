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Posted 7 октября, 10:18

Published 7 октября, 10:18

Modified 7 октября, 10:23

Updated 7 октября, 10:23

Ветеран СВО из Тюмени рассказал о юморе на фронте

Ветеран СВО из Тюмени рассказал о юморе на фронте

7 октября 2024, 10:18
Фото: 1MI
Сюжет
Бойцы СВО
Российские бойцы продолжают доблестно нести службу в зоне проведения специальной военной операции. Нередко наши земляки проявляют особую храбрость и подвиг на фронте, за что получают государственные награды.

Среди таких бойцов — Павел Кухаронок. Недавно он пообшался с курсантам тюменского филиала Центра развития военно-спортивной подготовки «Воин». Он рассказал ребятам о быте на фронте, боевых заданиях и своей семье.

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Идём не за наградами

Первое, что подчеркнул Павел на встрече: ни один солдат не идёт защищать Родину ради наград. Сам же он удостоен Ордена Мужества за участие в СВО. Кухарунок воспитывает детей и все они настроены патриотично.

«Сын закончил ТВВИКУ, находится в зоне спецоперации. У меня еще две дочери. Средняя быстро разбирает-собирает автомат, умеет стрелять из боевого пистолета. Младшая дочь также собирается заниматься допризывной подготовкой. У нас в семье традиция — дети должны быть лучше своих родителей. Когда мне вручили орден Мужества, сын в шутку спросил: „Мне, значит, звезду Героя России получать?“ Хотя если серьезно, туда мы пошли не за наградами», — рассказал боец.

Наш земляк является ветераном. Срочную службу проходил в 1992 году в Прибалтике. В то время там был ограниченный контингент, место службы считалось горячей точкой. Позднее участвовал в Чеченской контртеррористической операции, где получил медаль «За заслуги перед Отечеством». На СВО Павел носит позывной «Старый».

Люди в возрасте

Павел Кухарунок рассказал, что участие в спецоперации принимают опытные бойцы. Конечно, это не только молодежь, но и зрелые солдаты. Там таких называли «Кузьмичами».

«Кузьмичи — это люди, имеющие жизненный опыт. Мы старались создать в окопах комфортную обстановку. В перерывах между боями занимался обустройством позиций, добывали воду, рыли колодцы, создавали комфортабельные блиндажи, где был свет, работали телевизоры. Сделал видеонаблюдение за позициями», — цитирует Павла «Вслух.ру».

Боец посоветовал женам и родным бойцов не переживать, что солдаты находятся только на позициях. Так, наш земляк вместе с сослуживцами даже ходил на рыбалку.

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Без юмора — никуда

На фронте есть место и юмору, рассказывает Павел. С улыбкой он вспоминает как одного из местных он назвал отцом. Тот, к слову, был старше его всего на два года.

«Когда живешь и общаешься с молодежью, сам начинаешь чувствовать себя молодым.

Армейский юмор на СВО тоже присутствует. Были случаи, когда кому-то из бойцов ночью берцы шурупом к деревянному полу прикручивали и всех поднимали по учебной тревоге. Без юмора никак. Помогает отвлечься от тягостных мыслей, разрядить обстановку», — рассказывает мужчина.

Кроме того, Павел Кухарунок рассказал, что до сих пор носит с собой письмо из дома с рисунком дочери. Он также поблагодарил земляков за гуманитарную помощь и сказал, что всегда чувствовал поддержку.

Ранее «Наш город» писал, что государственные награды вручили семьям девяти тюменцев, погибших в зоне специальной военной операции. Торжественная церемония состоялась накануне в администрации города.

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