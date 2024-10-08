Жизнь взаймы. Почему тюменцы начали жить в долг и как с этим бороться?

Хотя, как считает финансовый аналитик Дмитрий Маркин, все эти причины связаны между собой. Он указывает, что сейчас граждане понимают, что самостоятельно накопить на тот же ремонт или даже бытовую технику они не смогут, к тому же цена может существенно вырасти, а потому кредит кажется наиболее рациональным выходом из ситуации.