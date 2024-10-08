Жизнь взаймы. Почему тюменцы начали жить в долг и как с этим бороться?

Posted 8 октября, 07:22
Published 8 октября, 07:22
Modified 8 октября, 07:24
Updated 8 октября, 07:24
В Тюменской области объем задолженности перед банками на одного жителя составляет около 671,9 тысяч рублей. Такой показатель стал третьим среди регионов России, подняв Тюменскую область в лидеры по закредитованности населения. Тюменцы в прошлом году и начале текущего года охотно брали кредиты на недвижимость, сейчас также активно оформляются займы и на ремонт, мебель и прочие элементы обустройства квартир.
«Основных причин оформления кредита три: страх перед инфляцией, желание быстро получить желаемое или необходимое и осознание невозможности накопить на товар самостоятельно. Причем 56% респондентов главной причиной считают инфляцию», — обозначила эксперт.
Хотя, как считает финансовый аналитик Дмитрий Маркин, все эти причины связаны между собой. Он указывает, что сейчас граждане понимают, что самостоятельно накопить на тот же ремонт или даже бытовую технику они не смогут, к тому же цена может существенно вырасти, а потому кредит кажется наиболее рациональным выходом из ситуации.
«Нас буквально подсадили на кредиты, а вместе с ними и на микрозаймы, рассрочки, сплиты и так далее. Речь идет обо всех доступных способах оформления займа. Сейчас мало кто верит в то, что хоть на что-то можно накопить самостоятельно. У нас люди радуются, когда за ЖКХ удается заплатить с вечно растущими тарифами, какие тут ремонты и бытовая техника, всё в кредит — нет у людей такой суммы денег в моменте», — говорит Маркин.
Также он указывает, что от кредитов может возникнуть настоящая зависимость, обычно люди боятся первого кредита, но последующие займы берут более охотно.
Однако в ситуации с дорогой недвижимостью и регулярным ростом цен живут и в других регионах, но там закредитованность населения ниже. А потому психоаналитик Роман Черняев считает, что дело кроется и в менталитете местных жителей.
«Из-за того, что считается, что у нас очень богатый регион и все тут очень хорошо зарабатывают, сложилась модель, в которой людям „стыдно себе что-то не позволить“. То есть у нас люди не готовы признавать, что у них на что-то нет денег. И чтобы обрести какие-то атрибуты статуса, оформляются займы», — считает Роман.
В противовес жителям Тюменской области специалист приводит жителей Севастополя, которые живут в более размеренном ритме и не так сильно зациклены на финансовом благосостоянии, хотя средняя зарплата там колеблется в районе 55 тысяч рублей против тюменских 70 тысяч.
Также на высокую закредитованность влияет и трудоголизм тюменцев. По оценке психоаналитика, местные жители готовы пахать ради того, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь, что формирует представление о том, что любой кредит вполне реально выплатить.
«Но вместе с тем жителям характерно и накопительство. Но вот это откладывание средств идет не в оборот, а на „черный день“. У нас населению свойственно иметь подстраховку. А потому накопления идут не на покупку чего-то, а на случай ЧП, чтобы разобраться с кредитами», — говорит психоаналитик.
Однако Черняев указывает, что некоторые паттерны поведения, свойственные нашему менталитету, стоило бы изменить для улучшения своего благосостояния. Того же мнения придерживается и аналитик Маркин.
Однако понимание причин возникновение ряда долгов не всегда помогает с этими долгами справиться. Для тюменцев, которым уже тяжело выплачивать имеющиеся кредиты финансовый аналитик Дмитрий Маркин подготовил специальные рекомендации.
Первое и самое главное — перестать оформлять кредиты, займы, сплиты, рассрочки и другие виды отложного платежа полной суммы. Если на что-то желаемое нет средств, то стоит отложить покупку или рассмотреть вариант продажи чего-то запылившегося. И только на эти средства стоит совершить покупку.
Второе — важно расписать сроки и суммы по всем имеющимся долгам. Это поможет вам составить наглядную схему выплат и с учетом имеющихся доходов распланировать вариации досрочных или даже полных погашений части кредитов.
Третье — займитесь расхламлением. Зачастую у многих дома лежит старая техника или другие ценные вещи, которые не используются. Их можно продать, потратив средства на погашение имеющегося долга.
«Самое главное — поставить цель раскидать долги как можно быстрее, помните, что проценты капают и займ никто бы не стал оформлять без собственной выгоды», — указывает Маркин.
А психоаналитик напоминает о том, что показное богатство, обремененное кредитными обязательствами, не сделает вас счастливее, а потому нужно стараться жить по средствам.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что рынок недвижимости в Тюменской области ждет кризис, в 2025 году ключевая ставка может зафиксироваться на показателе в 20%.