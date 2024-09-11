На вас повесили кредит. Что делать? Тюменцам рассказали эксперты

Posted 11 сентября, 11:02
Published 11 сентября, 11:02
Modified 11 сентября, 11:04
Updated 11 сентября, 11:04
На самом деле, и статистика таких случаев крайне неутешительна. Только за три месяца этого года было 15 миллионов попыток от мошенников подставить жителей страны. При этом почти все попытки — успешные.
Ну и деньги здесь конечно тоже огромные — почти 4 с половиной миллиарда рублей украденных именно у банков. Естественно, через посредников в виде жертв.
При этом аферисты зачастую действуют по одной схеме. Как правило — это социальная инженерия. Угрозы, уговоры, предупреждения или наоборот — сообщения о том, что жертва выиграла в конкурсе.
В общем, главная цель аферистов — это выкрасть личные данные человека. После — оформить на него кредит, при этом сделать это заочно.
Где то здесь и фишинговые ссылки и вирусы. Их, как правило, рассылают в мессенджерах или смс-сообщениях.
Система защиты от аферистов при этом сильно хромает. Да, Центробанк уже попросил заблокировать почти 50 тысяч номеров телефонов, связанных с мошенниками, но вот проблема в том, что аферисты крайне редко звонят с одних и тех же номеров, меняя их после каждого «клиента». А блокировки всех подозрительных площадок ничего не дают, создать новую для мошенников — не проблема.
Оформление кредита на тюменцев — тоже обычное дело. Но здесь индивидуальных случаев защиты нет. Максимум, при подтверждении того, что кредит был оформлен без ведома человека — его могут освободить от выплат.
Такая мера, можно сказать, федеральная. Действовать с недавних пор таким образом должны все банки. А в соседнем Омске, например, на региональном уровне разработали единый комитет по противодействию мошенникам. В нем работают представители банков, правительство и даже простые клерки из банков. Они обязаны внимательно следить за ситуацией, и если возникает подозрение о том, что человек пришел за кредитом под чужим влиянием — не принимать заявки и не оформлять кредиты.
Зато в Тюмени известны каналы для отмыва чужих денег. Используют для этого мошенники Альфа-банк и Тинькофф. Тот же Сбер применяется реже из-за того, что он уже себя изжил. Из-за слишком частых общений с мошенниками он начал более активно следить за безопасностью. Слишком уж много денег банк потерял из-за аферистов и подставных кредитов.
Инструкцию по пунктам расписал портал «Новые Известия». На самом деле, порядок действий довольно простой, но делать все нужно быстро. Тогда даже появится шанс, что деньги можно будет вернуть, в частности, банку, чтобы не судиться из-за непонятных долгов.
По данным МВД, все данные о действующих или закрытых кредитах хранятся в Бюро кредитных историй (БКИ). И сегодня узнать о наличии кредитов, взятых на его имя, может любой гражданин. Для этого существует механизм запроса кредитной истории. Сделать это можно через «Госуслуги». Ответ приходит почти сразу. Подробная инструкция по получению сведений есть на портале.
Если из БКИ пришел ответ, что на вас «висит» кредит, которого вы не брали, медлить нельзя: следует немедленно обращаться в МВД.
Они будут обязаны провести внутреннюю проверку и узнать, действительно ли на вас кредит, и каким образом он был оформлен.
Здесь придется повозиться с документами, да и ситуацию осложняет то, что установить лица, которые брали кредит, почти невозможно. Но так хотя бы можно будет обезопасить себя от претензий банка.
Ранее сообщалось, что укравшую 104 миллиона главу тюменской компании отправили в СИЗО.