На вас повесили кредит. Что делать? Тюменцам рассказали эксперты

Такая мера, можно сказать, федеральная. Действовать с недавних пор таким образом должны все банки. А в соседнем Омске, например, на региональном уровне разработали единый комитет по противодействию мошенникам. В нем работают представители банков, правительство и даже простые клерки из банков. Они обязаны внимательно следить за ситуацией, и если возникает подозрение о том, что человек пришел за кредитом под чужим влиянием — не принимать заявки и не оформлять кредиты.