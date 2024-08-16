Бабки теперь без бабок: как пенсионерка из Ишима осталась без миллиона

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Сначала женщине позвонил человек, который представился сотрудником страховой организации. Он сообщил, что ей необходимо поменять старый медицинский полис на новый пластиковый. Для этого пенсионерке нужно сказать код, который придет с госуслуг.
Через два дня снова раздался звонок. На этот раз, как утверждали, от сотрудника портала госуслуг. Звонивший сообщил, что личный кабинет пенсионерки был взломан. Он заверил, что ей позвонит сотрудник правоохранительных органов и объяснит, как действовать в этой ситуации.
Лжеполицейский сообщил, что мошенники в данный момент пытаются получить доступ к накоплениям пенсионерки. Он посоветовал снять все деньги и перевести их на «безопасные» счета.
Пожилая женщина, поддалась панике, выполнила инструкции мошенника и перевела большую сумму денег двумя платежами.
Ранее «Наш город» сообщал, что депутат из Тюмени предложил не выдавать кредиты пожилым и инвалидам. Иван Вершинин сообщил, что фракция ЛДПР Тюменской облдумы готовит обращение к федеральным коллегам. Цель обращения — защита социально незащищенных категорий граждан.