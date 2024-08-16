Бабки теперь без бабок: как пенсионерка из Ишима осталась без миллиона

Через два дня снова раздался звонок. На этот раз, как утверждали, от сотрудника портала госуслуг. Звонивший сообщил, что личный кабинет пенсионерки был взломан. Он заверил, что ей позвонит сотрудник правоохранительных органов и объяснит, как действовать в этой ситуации.