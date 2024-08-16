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Published Сегодня, 11:51

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Мошенники обманули пенсионерку из Ишима и завладели миллионом рублей

Бабки теперь без бабок: как пенсионерка из Ишима осталась без миллиона

16 августа 2024, 11:51
Фото: 1MI

Мошенники обманули пенсионерку из Ишима и завладели миллионом рублей

72-летняя жительница Ишима стала очередной жертвой преступников. Злоумышленники звонили пенсионерке несколько раз, пока она не перевела им все свои накопления.

Сначала женщине позвонил человек, который представился сотрудником страховой организации. Он сообщил, что ей необходимо поменять старый медицинский полис на новый пластиковый. Для этого пенсионерке нужно сказать код, который придет с госуслуг.

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Через два дня снова раздался звонок. На этот раз, как утверждали, от сотрудника портала госуслуг. Звонивший сообщил, что личный кабинет пенсионерки был взломан. Он заверил, что ей позвонит сотрудник правоохранительных органов и объяснит, как действовать в этой ситуации.

Лжеполицейский сообщил, что мошенники в данный момент пытаются получить доступ к накоплениям пенсионерки. Он посоветовал снять все деньги и перевести их на «безопасные» счета.

Пожилая женщина, поддалась панике, выполнила инструкции мошенника и перевела большую сумму денег двумя платежами.

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Ранее «Наш город» сообщал, что депутат из Тюмени предложил не выдавать кредиты пожилым и инвалидам. Иван Вершинин сообщил, что фракция ЛДПР Тюменской облдумы готовит обращение к федеральным коллегам. Цель обращения — защита социально незащищенных категорий граждан.

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