После звонка «сотрудников ФСБ» учительница из Тюмени лишилась квартиры и денег

На отъеме квартиры, машины и денег мошенники не остановились. Они сообщили, что нужно приехать в Москву (для допроса на Лубянке) — даже оплатили дорогу в одну сторону и сутки проживания в хостеле. А потом ей сообщили, что никуда ехать не нужно. Именно в этот момент она поняла, что стала жертвой мошенников. Менее чем за месяц, она потеряла все, что наживала годами. На свои деньги учительница вернулась домой и обратилась в полицию.