После звонка «сотрудников ФСБ» учительница из Тюмени лишилась квартиры и денег

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 04:00
Мошенники действовали по классической схеме — позвонили по телефону, представившись сотрудниками ФСБ, сообщили, что ее аккаунт на Гослугугах взломан и его надо срочно защитить. Сначала женщина не поверила аферистам — начала задавать вопросы, но позже они смогли убедить ее в том, что являются настоящими сотрудниками спецслужбы.
Позже тюменка ловила себя на мысли, что действия незнакомцев какие-то странные, но мастера манипуляций находили аргументы, чтобы она не сходила с нужного им пути.
«Воспитаны мы в советские времена. Начальство сказало сделать — мы, как пионеры, „всегда готов“, — сетует Марина Николаевна.
Помогал в спасении аккаунта на портале Госуслуг фейковый сотрудник ФСБ. Он убедил женщину не сообщать о ситуации посторонним людям, припугнув уголовной ответственностью. Мошенники всегда держали под контролем жертву. Просили ее быть постоянно на связи. Когда узнали, что у тюменки был старый телефон, убедили женщину купить телефон, чтобы не разрядился в ненужный момент.
Позже женщина сообщили, что мошенники якобы хотят завладеть ее имуществом, поэтому срочно надо «внести изменения в регистрационные данные» на автомобиль RAV4, принадлежащий учительнице. В итоге по указке аферистов автомобиль был «продан» псевдопокупателю. Во время сделки женщина получила 800 тысяч рублей, которые практически сразу вернула покупателю автомобиля.
На вопросы людей, которые бы могли раскрыть аферу, у мошенников были заготовлены легенды. К примеру, по советам аферистов, соседу она сказала, что машину отдает в ремонт, а не продает.
Примерно таким же способом мошенники вытянули с учительницы 1,2 миллиона рублей, которые она взяла в кредит. Сумма могла бы быть и больше, но, к счастью, в большинстве банков педагогу отказали в выдаче кредитных средств. Полученные деньги были переведены на счета аферистов, пишет 72.RU.
Позже дошло дело до недвижимости — Марина Николаевна выставила на продажу свою квартиру. Мошенники быстро нашли покупателя. К учительнице приехал неизвестный мужчина. Он вручил ей 3 миллиона рублей, которые она вскоре сразу же отдала мошенникам.
Когда женщина засомневалась в том, что делает всё правильно, фейковые сотрудники ФСБ пугали учительницу тем, что вызовут ее на Лубянку в Москву для проверки на детекторе лжи, потому что ее подозревают в сотрудничестве с «украинскими террористами».
На отъеме квартиры, машины и денег мошенники не остановились. Они сообщили, что нужно приехать в Москву (для допроса на Лубянке) — даже оплатили дорогу в одну сторону и сутки проживания в хостеле. А потом ей сообщили, что никуда ехать не нужно. Именно в этот момент она поняла, что стала жертвой мошенников. Менее чем за месяц, она потеряла все, что наживала годами. На свои деньги учительница вернулась домой и обратилась в полицию.
Марина Легрова вынуждена была вынуждена уволиться с работы, потому что боится, что в любой момент останется без квартиры, в которой жила 20 лет. Учителя и ученики, в том числе и бывшие, узнав о случившемся, скинулись деньгами на юриста, чтобы он помог женщине разобраться с уголовным делом.
Ранее «Наш Город», что в Тюменской области еженедельно жертвами мошенников становятся десятки человек. Только за последнюю неделю августа мошенники обманул около 70 жителей региона похитили свыше 30 миллионов рублей.