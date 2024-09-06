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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Алена Водонаева подарила своим племянникам квартиру

«Люблю моих мальчиков»: Алена Водонаева подарила своим племянникам квартиру

6 сентября 2024, 07:55
Фото: тг-канал VODA

Алена Водонаева подарила своим племянникам квартиру

Шикарным подарком для родных известная тюменка похвасталась перед подписчиками в своем тг-канале.
«Палки для битья крапивы, которые хотели получить в подарок мои племянники, конечно, классные, но сегодня я подарила своим племянникам квартиру. Оформила на родного брата Станислава дарственную на мою квартиру в Одинцово», — сообщила телеведущая.
Фото: тг-канал VODA

По ее словам, воспользоваться недвижимостью ребята смогут после того, как достигнут 18-летия.

«Квартиру можно будет продать и потратить эти деньги на хорошее образование. Даже на „конфеты“ ещё останется. Люблю моих мальчиков — Водонаевых. И как могу вношу свой вклад в свой род и в свою кровь», — заявила Водонаева.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале этого года Алена Водонаева помогла финансово трем семьям из Белгорода, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Благодаря поддержке известной тюменки потерявшие жилье белгородцы смогли купить себе новые квартиры.

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