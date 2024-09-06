«Люблю моих мальчиков»: Алена Водонаева подарила своим племянникам квартиру

Ранее «Наш Город» писал, что в начале этого года Алена Водонаева помогла финансово трем семьям из Белгорода, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Благодаря поддержке известной тюменки потерявшие жилье белгородцы смогли купить себе новые квартиры.