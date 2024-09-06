«Люблю моих мальчиков»: Алена Водонаева подарила своим племянникам квартиру

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
«Палки для битья крапивы, которые хотели получить в подарок мои племянники, конечно, классные, но сегодня я подарила своим племянникам квартиру. Оформила на родного брата Станислава дарственную на мою квартиру в Одинцово», — сообщила телеведущая.
По ее словам, воспользоваться недвижимостью ребята смогут после того, как достигнут 18-летия.
«Квартиру можно будет продать и потратить эти деньги на хорошее образование. Даже на „конфеты“ ещё останется. Люблю моих мальчиков — Водонаевых. И как могу вношу свой вклад в свой род и в свою кровь», — заявила Водонаева.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале этого года Алена Водонаева помогла финансово трем семьям из Белгорода, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Благодаря поддержке известной тюменки потерявшие жилье белгородцы смогли купить себе новые квартиры.