Опять шторм на Солнце: Тюмень накроет очередная магнитная буря

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По данным специалистов лаборатории лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возникновению магнитной бури способствовали произошедшие 5 сентября вспышки на Солнце. За сутки ученые зафиксировали 23 вспышки класса C и выше, в том числе 6 мощных вспышек класса М.
Риски для Земли со стороны солнечной активности будут сохраняться на протяжении двух-трёх суток.
Врачи предупреждают, что у метеозависимых людей во время магнитной бури может ухудшиться самочувствие — возможны скачки артериального давления, головные боли, головокружения и т. д. У людей с хроническими заболеваниями вероятны обострения недугов. Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать и проводить времени на свежем воздухе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в предстоящий уик-энд наступит бабье лето. В областной столице потеплеет до +20…+21. Теплая погода продержится практически до конца следующей недели.