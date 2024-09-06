Опять шторм на Солнце: Тюмень накроет очередная магнитная буря

Врачи предупреждают, что у метеозависимых людей во время магнитной бури может ухудшиться самочувствие — возможны скачки артериального давления, головные боли, головокружения и т. д. У людей с хроническими заболеваниями вероятны обострения недугов. Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать и проводить времени на свежем воздухе.