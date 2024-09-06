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Тюмень накроет очередная магнитная буря

Опять шторм на Солнце: Тюмень накроет очередная магнитная буря

6 сентября 2024, 07:35
Фото: 1MI

Тюмень накроет очередная магнитная буря

Магнитная буря силой 3 балла обрушится на Тюменскую область сегодня во второй половине дня. Геошторм продлится до вечера.

По данным специалистов лаборатории лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возникновению магнитной бури способствовали произошедшие 5 сентября вспышки на Солнце. За сутки ученые зафиксировали 23 вспышки класса C и выше, в том числе 6 мощных вспышек класса М.

Риски для Земли со стороны солнечной активности будут сохраняться на протяжении двух-трёх суток.

Врачи предупреждают, что у метеозависимых людей во время магнитной бури может ухудшиться самочувствие — возможны скачки артериального давления, головные боли, головокружения и т. д. У людей с хроническими заболеваниями вероятны обострения недугов. Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать и проводить времени на свежем воздухе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в предстоящий уик-энд наступит бабье лето. В областной столице потеплеет до +20…+21. Теплая погода продержится практически до конца следующей недели.

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