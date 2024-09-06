Для тюменских школьников открыли десятки тысяч бесплатных мест в секциях

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По данным мэрии, бесплатные места для ребят в возрасте от 5 до 18 лет в областной столице открыты в 24 муниципальных учреждениях сферы спорта и молодежной политики, в том числе 12 спортивных школах, 12 центрах и клубах дополнительного образования. Кроме того, в 7 учреждениях частной формы собственности также планируют реализовывать общеразвивающие программы для детей на бесплатной основе.
В числе наиболее популярных у тюменцев направлений — спортивные единоборства (дзюдо, самбо, каратэ, греко-римская борьба), игровые виды спорта (хоккей, футбол, волейбол, баскетбол), плавание, спортивная и художественная гимнастика. А также рисование, вокал, танцы, робототехника и моделирование.
В администрации напомнили, что при распределении бесплатных мест приоритет отдается льготным категориям, к которым отксятся дети из малоимущих, многодетных семей, дети-инвалиды, дети, чьи родителями являются участниками СВО. Для получения льготы следует подать письменное заявление, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начало работать новое мобильное приложение в образовании «Моя школа. Дневник». Оно стало заменой функционировавшему ранее приложению «Образование 72».