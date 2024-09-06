Для тюменских школьников открыли десятки тысяч бесплатных мест в секциях

По данным мэрии, бесплатные места для ребят в возрасте от 5 до 18 лет в областной столице открыты в 24 муниципальных учреждениях сферы спорта и молодежной политики, в том числе 12 спортивных школах, 12 центрах и клубах дополнительного образования. Кроме того, в 7 учреждениях частной формы собственности также планируют реализовывать общеразвивающие программы для детей на бесплатной основе.