От -5 до +18: в Тюмени сегодня резко потеплеет

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В Тюмени 7 сентября, ожидается небольшой дождь в утренние часы, переменная облачность во второй половине дня. Утром и днем термометры покажут +12…+15, ночью опустятся до +9…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:52, закат в 19:19, продолжительность дня 13 часов 27 минут.
В Тобольске 7 сентября ожидается пасмурная погода, дожди в утренние и дневные часы. Утром и днем температура воздуха составит +11…+14, в вечерние часы термометры покажут +9…+10. Скорость ветра составит 4,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:39, закат в 19:10, продолжительность дня 13 часов 31 минута.
В Ишиме 7 сентября синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +10…+14, ночью ожидается +10…+6. Скорость ветра составит 4,3 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:38, закат в 19:02, продолжительность дня 13 часов 24 минуты.