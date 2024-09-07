От -5 до +18: в Тюмени сегодня резко потеплеет

В Тюмени сегодня потеплеет до +18

На юге Тюменской области в субботу, 7 сентября, метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, дожди в отдельных районах. Днем максимальная температура воздуха составит +13…+18, в вечерние часы +6…+11, местами до 0…-5. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.