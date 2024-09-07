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Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

В Тюмени сегодня потеплеет до +18

От -5 до +18: в Тюмени сегодня резко потеплеет

7 сентября 2024, 03:06
Фото: 1MI

В Тюмени сегодня потеплеет до +18

На юге Тюменской области в субботу, 7 сентября, метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, дожди в отдельных районах. Днем максимальная температура воздуха составит +13…+18, в вечерние часы +6…+11, местами до 0…-5. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 7 сентября, ожидается небольшой дождь в утренние часы, переменная облачность во второй половине дня. Утром и днем термометры покажут +12…+15, ночью опустятся до +9…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:52, закат в 19:19, продолжительность дня 13 часов 27 минут.

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В Тобольске 7 сентября ожидается пасмурная погода, дожди в утренние и дневные часы. Утром и днем температура воздуха составит +11…+14, в вечерние часы термометры покажут +9…+10. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:39, закат в 19:10, продолжительность дня 13 часов 31 минута.

В Ишиме 7 сентября синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +10…+14, ночью ожидается +10…+6. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:38, закат в 19:02, продолжительность дня 13 часов 24 минуты.

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