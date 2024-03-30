ТОП банков у тюменских мошенников возглавили Альфа-Банк и Тинькофф

По данным ведомства, в 2023 году было зарегистрировано более 6,6 тысяч случаев кибермошенничеств, за январь–февраль 2024 года — около 1 тысячи. Мошенники похитили у граждан порядка 1,2 миллиарда рублей. При этом только в 16% случаях аферисты были найдены.