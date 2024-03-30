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Альфа-Банк и Тинькофф вошли ТОП банков у тюменских мошенников

ТОП банков у тюменских мошенников возглавили Альфа-Банк и Тинькофф

30 марта 2024, 07:39
Фото: 1MI

Альфа-Банк и Тинькофф вошли ТОП банков у тюменских мошенников

Прокуратура Тюменской области озвучила список самых популярных у мошенников банков, которые они используют для вывода похищенных денежных средств. В перечень вошли Альфа-Банк, Тинькофф, Росбанк, Раффайзенбанк, Озон Банк и Россельхозбанк.

По данным ведомства, в 2023 году было зарегистрировано более 6,6 тысяч случаев кибермошенничеств, за январь–февраль 2024 года — около 1 тысячи. Мошенники похитили у граждан порядка 1,2 миллиарда рублей. При этом только в 16% случаях аферисты были найдены.

«Если совсем недавно похищались денежные средства, находящиеся на счетах граждан, то сейчас — путем обмана на них оформляются кредиты. Фактически каждый 4-й похищенный мошенниками рубль является заемным», — отметили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что мошенники украли у тюменской учительницы 3,7 миллиона рублей. Денежные средства женщина взяла в кредит.

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