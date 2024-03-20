Воспользовались положением: аферисты довели тюменскую пенсионерку до суда с банком

При оформлении кредита и выдаче денег сотрудники банка не выяснили, зачем пенсионерке нужна столь внушительная сумма и не задались вопросом, как она будет ее выплачивать. Пенсионерка уверена, что они воспользовались ее положением, так как она находилась под психологическим давлением.