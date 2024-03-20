Воспользовались положением: аферисты довели тюменскую пенсионерку до суда с банком

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
10 ноября 2023 года пенсионерка заключила с банком кредитный договор на 2 миллиона 149 тысяч рублей. В тот день женщина находилась под психологическим воздействием мошенника, представившегося сотрудником ФСБ.
При переводе денег банкомат сломался, поэтому всю сумму она перевести не смогла. Именно в этот момент тюменка поняла, что стала жертвой афериста. Оставшуюся сумму — чуть более миллиона рублей, женщина вернула в банк, чем уменьшила ежемесячный платеж.
При оформлении кредита и выдаче денег сотрудники банка не выяснили, зачем пенсионерке нужна столь внушительная сумма и не задались вопросом, как она будет ее выплачивать. Пенсионерка уверена, что они воспользовались ее положением, так как она находилась под психологическим давлением.
Женщина попросила расторгнуть кредитный договор и признать сделку недействительной. Суд на сторону пенсионерки не встал, иск не удовлетворен.
Ранее «Наш город» сообщал, что пенсионерка из Тюмени перевела мошенникам 10 миллионов рублей. Деньги женщина взяла в кредит.