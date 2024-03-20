Китайцы сдают позиции: тюменцы бросились скупать отечественные автомобили

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Рейтинг самых популярных брендов автомобилей в начале 2024 года возглавила LADA с долей спроса в 50%. В список также попал бренд Chery, на который пришлись 7% спроса, и Mazda — 6%. Средняя стоимость нового автомобиля составила три миллиона рублей, рассказали аналитики «Авито Авто» Ura.ru.
В целом в регионе замечен рост спроса на новые машины — он составил 17%. В тройку самых востребованных новых автомобилей вошли LADA Granta со средней ценой в 950 тысяч рублей, LADA Vesta за 1.6 миллиона, а также LADA Niva Legend за 1.1 миллиона.
Помимо самих автомобилей, в регионе вырос спрос и на аренду машиномест — за год на 213%. Несмотря на рост спроса, их цена снизилась на 4%. Покупкой машиномест тюменцы стали интересоваться на 125% чаще, а спрос на покупку гаражей за год никак не изменился.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на 114% вырос спрос на новые мотоциклы. Самым популярным брендом стал KAYO, средняя стоимость которого составила 157 тысяч рублей.