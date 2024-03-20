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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Тюменцы начали отдавать предпочтение отечественным автомобилям

Китайцы сдают позиции: тюменцы бросились скупать отечественные автомобили

20 марта 2024, 04:24
Фото: 1MI

Тюменцы начали отдавать предпочтение отечественным автомобилям

В начале 2024 года 50% купленных в Тюменской области автомобилей были отечественными. Стоят они в среднем около миллиона рублей.

Рейтинг самых популярных брендов автомобилей в начале 2024 года возглавила LADA с долей спроса в 50%. В список также попал бренд Chery, на который пришлись 7% спроса, и Mazda — 6%. Средняя стоимость нового автомобиля составила три миллиона рублей, рассказали аналитики «Авито Авто» Ura.ru.

В целом в регионе замечен рост спроса на новые машины — он составил 17%. В тройку самых востребованных новых автомобилей вошли LADA Granta со средней ценой в 950 тысяч рублей, LADA Vesta за 1.6 миллиона, а также LADA Niva Legend за 1.1 миллиона.

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Помимо самих автомобилей, в регионе вырос спрос и на аренду машиномест — за год на 213%. Несмотря на рост спроса, их цена снизилась на 4%. Покупкой машиномест тюменцы стали интересоваться на 125% чаще, а спрос на покупку гаражей за год никак не изменился.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на 114% вырос спрос на новые мотоциклы. Самым популярным брендом стал KAYO, средняя стоимость которого составила 157 тысяч рублей.

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