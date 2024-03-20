Китайцы сдают позиции: тюменцы бросились скупать отечественные автомобили

Помимо самих автомобилей, в регионе вырос спрос и на аренду машиномест — за год на 213%. Несмотря на рост спроса, их цена снизилась на 4%. Покупкой машиномест тюменцы стали интересоваться на 125% чаще, а спрос на покупку гаражей за год никак не изменился.