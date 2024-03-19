«Это недопустимо»: тюменский диетолог раскритиковала популярное шоу «Большие девочки»

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Диетолога в целом удивило, что в 2024 году телевидение вновь возвращается к идее шоу о похудении, причем в былом формате, по аналогии со «Взвешенными людьми». Она считает, что такие программы созданы в большей степени для того, чтобы зритель насмехался над людьми, страдающими от лишнего веса.
«Нам в первых сериях показывают, как этих девушек наряжают в костюмы животных: свиней, слонов и так далее. Это все заворачивают в психологический трюк, хотя на деле это прост унижение на потеху зрителю», — считает Виктория Антонова.
Однако рассуждать о морали в шок можно бесконечно, диетолога более всего задевают профессиональные вопросы — методы снижения веса для участниц шоу. Так девушкам сначала рассказывают о том, что меню должно быть разнообразным, но по факту оказывается, что они чаще всего едят гречку, грудку и овощи — стереотипные продукты, которые связывают с похудением.
«Причем единственный раз, когда им показывал разнообразие, это был визит приглашенной звезды, которая показала, как делать ПП бургеры. Специалист по похудению в шоу почему-то пропагандирует воздержание от любых продуктов, которые считаются вредными и питание девушек становится скудным. Зато она говорит, как важно есть из красивых тарелок, это вообще сюр! Гречка каждый день и из золотого блюдца вкуснее не станет», — негодует Виктория.
Она отмечает, что постоянные взвешивания, полный запрет на употребление привычных продуктов и постоянная жесткая критика ведущей проекта Этери Тутберидзе — это прямой путь к расстройству пищевого поведения (РПП).
«Из девушек у которых проблемы со здоровьем сделали посмешище. Из направляют на канатные дороги, в ямы с грязью явно не для спорта. Это все для потехи зрителя и это ужасно. Мне искренне жаль этих девушек, ведь им не показывают, как можно худеть эффективно, бережно, с заботой о себе», — уверена диетолог.
Антонова также уверена, что серьезным испытанием для каждой участницы станет возвращение домой — в мир, где много разнообразной еды, которую девушек не научили вписывать в свой рацион. Все это может поспособствовать набору сброшенных килограммов, причем в удвоенном количестве. Но самое страшное, что примеру участниц могут последовать люди с лишним весом по всей России.
Диетолог уверена, что публично рассказывать о методах похудение необходимо, но происходить это должно не в формате подобного шоу. Нельзя заставлять людей состязаться в похудении, показывать способы борьбы с лишним весом стоит на конкретных людях.
«Я думаю, что все понимают, что вес может встать и неделю, а то и две не уходить. Но это не значит, что процесс похудения не идет. Это естественный процесс перестроения организма. И вот это важно показывать людям, чтобы они не сдавались, если на весах долг видят одно число. Но в этом шоу, если организм на сработал на износ — ты вылетаешь. Это жестокость», — считает диетолог.
К тому же в одной из серии «Больших девочек» диетолог проекта говорила о том, как бороться со срывами и отвлекаться от желания съесть булочку или что-то подобное. Также при участницах она перемолола в блендере вредные продукты и просила девушек запомнить чувство отвращения к полученной массе. Такой вариант агрессивного запрета и закрепления к какой-то еде, по мнению Виктории Антоновой, недопустим. Важно, наоборот, показать, что даже вредную еду можно вписать в свой рацион и жить без запретов.
«Все, что мы едим состоит из белков, жиров и углеводов. Похудение происходит не за счет того, что мы вместо чипсов стали есть морковь, а из-за дефицита калорий. А потому в свой рацион для похудения со сниженным калоражем мы смело можем вписать любую „неправильную“ еды и жить без запретов, что помогает худеть легче и эффективнее. Именно такой подход и снижает вероятность срывов», — считает эксперт.
Также она отметила, что в шоу примером для подражания становятся худые люди с модельными параметрами, которых многим из девушек достигнуть не суждено из-за физиологии. Антонова уверена, что ля худеющего человека примером должен быть он сам и здоровый организм. Когда худеющий будет стремиться к здоровому весу, а не к картинке, это положительно скажется на процессе снижения веса.
Оценить подход к похудению на шоу мы попросили и психолога Петра Зосимова. Он, посмотрев несколько серий, ужаснулся тому, что показывают миллионам зрителей на экране.
«Это прямое унижение людей с лишним весом. Над ними будто сами ведущие насмехаются. Испытания — это всегда способ унижения. Ни одной полноценной тренировки зрителям не показали. Вполне очевидно, что это не уроки похудения, а шоу для глумления над людьми с проблемами», — говорит психолог.
Более всего его поразило поведение ведущей проекта, которая практически на каждой церемонии выгона говорила, что участницы недостаточно работают. Зосимов убежден, что такая травля от тренера олимпийских чемпионок пагубно сказывается на психике участниц, большинству из которых нет и 30 лет.
Диетолог Антонова, подводя итог, подчеркивает, что заставлять людей состязаться в похудении то же самое, что заставлять их соревноваться в лечении от рака или другого заболевания, которое может привести к смерти, как и избыток лишнего веса. Лечение людей, страдающих лишним весом должно быть бережным, в таком вопросе важно учитывать особенности каждого отдельного организма.