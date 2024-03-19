«Это недопустимо»: тюменский диетолог раскритиковала популярное шоу «Большие девочки»

К тому же в одной из серии «Больших девочек» диетолог проекта говорила о том, как бороться со срывами и отвлекаться от желания съесть булочку или что-то подобное. Также при участницах она перемолола в блендере вредные продукты и просила девушек запомнить чувство отвращения к полученной массе. Такой вариант агрессивного запрета и закрепления к какой-то еде, по мнению Виктории Антоновой, недопустим. Важно, наоборот, показать, что даже вредную еду можно вписать в свой рацион и жить без запретов.