Обман везде: тюменцам объяснили, чем может обернуться покупка дешевой квартиры-студии

Если в двухкомнатной квартире была куплена ½ доля, но при этом состоялась покупка именно большой комнаты, то соседи могут подать в суд и получить большую комнату. Это может произойти в случае, если в маленькой комнате увеличилось количество проживающих. Тогда большая комната перейдет им, а маленькая комната достанется покупателю, несмотря на то, что он заплатил за большую.