Обман везде: тюменцам объяснили, чем может обернуться покупка дешевой квартиры-студии

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
При покупке квартиры-студии можно столкнуться с рядом проблем. На что стоит обратить внимание при выборе квартиры - рассказывает newia.ru.
Поиск дешевой квартиры — задача нелегкая, уверен автор канала «Простая Недвижимость» Сергей Васильевич. По фотографиям студия может показаться маленькой, но удобной и вмещающей в себя все необходимые пространства — спальню, кухню и уборную. Однако все потенциальные проблемы кроются в деталях.
Нередко под предложением купить студию прячется предлог купить долю в квартире, пережившей перепланировку: «трешку» разделяют на несколько квартир-студий со своими санузлами.
Таким образом несколько чужих друг другу людей покупают одну квартиру, а продавец зарабатывает на них миллионы, которые он не получил бы, если бы продавал квартиру такой, какой она была до перепланировки.
При этом, если у жилинспекции возникнут вопросы, решать их придется хозяевам долей и, что вероятно, квартиру придется вернуть в былой вид.
Если поступает предложение заключить нотариальную сделку для «безопасности» покупки жилья, стоит помнить, что покупка доли не оформляется без этого договора.
Нотариальный договор — документ, который подтверждает, что человек покупает только долю, но не квартиру. У приобретенной недвижимости не будет своего почтового адреса и отдельного кадастрового номера, так как они будут общими для всех собственников.
Для продажи квартиры-студии, приобретенной по нотариальному договору, потребуется согласие всех собственников, без которого сделка не пройдет регистрацию в Росреестре. Исключительный случай — когда все комнаты продаются одновременно.
Раньше покупка комнат в коммунальной квартире была популярной, так как она была своего рода методом решения жилищных вопросов: кто-то выкупал остальные комнаты и квартира переходила в собственность, а кто-то перепродавал, чтобы купить на вырученные деньги другое жилье.
Важно помнить, что покупка комнаты — это приобретение доли. При появлении новых собственников жильцам приходится заново устанавливать порядок владения квартирой, что делается либо через нотариуса, либо через судебные органы.
Если в двухкомнатной квартире была куплена ½ доля, но при этом состоялась покупка именно большой комнаты, то соседи могут подать в суд и получить большую комнату. Это может произойти в случае, если в маленькой комнате увеличилось количество проживающих. Тогда большая комната перейдет им, а маленькая комната достанется покупателю, несмотря на то, что он заплатил за большую.
При введении приватизации жилья все члены семьи вступали в право собственности, но при разводе или разъезде доли нередко достаются чужим людям, если другой владелец не может их выкупить.
Бывают и такие случаи, когда собственника жилья не впускают в квартиру, при том, что он платит налоги и за коммунальные услуги. Эту проблему удается решить продажей доли постороннему лицу. Иногда люди прибегают к помощи агентств, которые выкупают недвижимость, но, как правило, гораздо ниже рыночной цены.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области подскочили цены на вторичное жилье. За год «вторичка» подорожала на 10%.