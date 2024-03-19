Власти оценили ущерб, нанесенный тюменской набережной из-за смертельного ДТП

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Ремонт набережной, пострадавшей в результате ДТП, обойдется в 594 тысячи 255 рублей. Об этом в администрации города сообщили РБК Тюмень.
«До завершения следственных мероприятий и определения виновных лиц все повреждения будут устранены за счет бюджетных средств. При определении виновных лиц денежные средства будут взысканы в судебном порядке», — рассказали в администрации.
На набережной нужно восстановить поручни и гранитное покрытие. Все дефекты будут устранены в кратчайшие сроки.
Авария произошла ночью 13 марта. Разбитый автомобиль с мертвым водителем около шести утра обнаружил мужчина, который вышел выгуливать собаку. 26-летний автомобилист не справился с управлением, столкнулся с препятствием, перевернулся и, пролетев два пролета, приземлился на лестницу.
Водитель находился за рублем «Чанган», который был приобретен в лизинг в прошлом году. Представители сервиса каршеринга Cars7 заявили, что автомобилист арендовал авто на семь минут. Ущерб они оценили в два миллиона рублей. Кто будет его возмещать — неизвестно.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись две фуры и микроавтобус. В ДТП погибли водители автомобилей и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе дети.