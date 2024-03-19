Власти оценили ущерб, нанесенный тюменской набережной из-за смертельного ДТП

Водитель находился за рублем «Чанган», который был приобретен в лизинг в прошлом году. Представители сервиса каршеринга Cars7 заявили, что автомобилист арендовал авто на семь минут. Ущерб они оценили в два миллиона рублей. Кто будет его возмещать — неизвестно.