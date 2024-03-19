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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Власти оценили ущерб тюменской набережной после смертельного ДТП

Власти оценили ущерб, нанесенный тюменской набережной из-за смертельного ДТП

19 марта 2024, 07:23
Фото: ГИБДД Тюменской области

Власти оценили ущерб тюменской набережной после смертельного ДТП

Вылетевший на набережную автомобиль разнес поручни и гранитное покрытие. Все разрушения власти обещают устранить в ближайшее время.

Ремонт набережной, пострадавшей в результате ДТП, обойдется в 594 тысячи 255 рублей. Об этом в администрации города сообщили РБК Тюмень.

«До завершения следственных мероприятий и определения виновных лиц все повреждения будут устранены за счет бюджетных средств. При определении виновных лиц денежные средства будут взысканы в судебном порядке», — рассказали в администрации.
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На набережной нужно восстановить поручни и гранитное покрытие. Все дефекты будут устранены в кратчайшие сроки.

Авария произошла ночью 13 марта. Разбитый автомобиль с мертвым водителем около шести утра обнаружил мужчина, который вышел выгуливать собаку. 26-летний автомобилист не справился с управлением, столкнулся с препятствием, перевернулся и, пролетев два пролета, приземлился на лестницу.

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Водитель находился за рублем «Чанган», который был приобретен в лизинг в прошлом году. Представители сервиса каршеринга Cars7 заявили, что автомобилист арендовал авто на семь минут. Ущерб они оценили в два миллиона рублей. Кто будет его возмещать — неизвестно.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись две фуры и микроавтобус. В ДТП погибли водители автомобилей и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе дети.

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