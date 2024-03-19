Момент истины: гидрометцентр России предсказал тюменской Туре тяжелое будущее

Тура продолжает ежедневно обновлять исторические минимумы, опускаясь ниже рекордно маловодного показателя прошлого года. Эксперты в области гидрологии, метеорологии и гидрологии убеждены, что Туру ждут новые испытания — ранний ледоход, преждевременное потепление и аномально жаркое лето. В городе пока планируют строительство водозаградительных дамб для спасения новостроек, вероятно, ожидая активно розлива реки. Однако прогноз, опубликованный Гидрометцентром России говорит о том, что думать необходимо все же более о вариантах обеспечения населения водой.