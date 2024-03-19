Момент истины: гидрометцентр России предсказал тюменской Туре тяжелое будущее

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Тура продолжает ежедневно обновлять исторические минимумы, опускаясь ниже рекордно маловодного показателя прошлого года. Эксперты в области гидрологии, метеорологии и гидрологии убеждены, что Туру ждут новые испытания — ранний ледоход, преждевременное потепление и аномально жаркое лето. В городе пока планируют строительство водозаградительных дамб для спасения новостроек, вероятно, ожидая активно розлива реки. Однако прогноз, опубликованный Гидрометцентром России говорит о том, что думать необходимо все же более о вариантах обеспечения населения водой.
Специалисты гидрометцентра России указывают, что в первой половине марта температура воздуха на юге Уральского федерального округа была на 2-6°С выше климатической нормы, а на севере — на 4-12°С выше.
Метеоролог Лидия Кашина говорит о том, что для Урала эта ситуация катастрофическая.
«Уральский округ издавна был вододефицитным. Ранее весна и преждевременное потепления для нас критичны, так как почва может попросту не успеть пропитаться влагой после таяния снегов. Сейчас уже погода на 3-4°С превышает норму, ничего хорошего это не сулит. Лето будет особенно жарким, а земля сухой, а это — пожары, засуха и обмеления нашей Туры», — рассказала метеоролог «Нашему городу».
Стоит отметить, что и прошлый год отличился особенно теплой весной, что также повлияло на возникновение неблагоприятных явлений, о которых говорит Кашина. Затрагивая аспект влияние раннего потепления на состояние Туры гидрограф Валерий Заруба отметил, что пагубное влияние этого явления мы можем заметить не сразу.
«Для нас был очень показательным прошлый год, когда сначала Тура интенсивно набирала объемы и казалось, что все в норме. Но в середине апреля вода начала уходить, реке не хватило питания. В этот раз сценарий может повториться, но уже в усугубленной форме», — поделился эксперт мнением с «Нашим городом».
При том эколог Никита Сергеев говорит о том, что глобальное потепление уже оказало существенное влияние на Туру и другие реки России. С учетом того, что температура океана продолжает подниматься, ситуация будет усугубляться.
«У нас вся влага, которую образует снег, останется в почве, и потом очень долго будет выходить в реки. Я полагаю, что год будет очень тяжелым. Да и река уже вот-вот вскроется», — сообщил эколог «Нашему городу».
Как сообщают в гидрометцентре России, по состоянию на середину марта 2024 года запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек европейской части России оказались в основном выше среднемноголетних значений. Так, снегозапасы в бассейнах Тобола и Саяно-Шушенского водохранилища составили 166% и 122% нормы, соответственно. При том вскрытие Туры прогнозируется на вторую-третью декаду апреля, аналогичная ситуация ждет Тобол, Иртыш и Тавду.
Однако такой прогноз тюменские эксперты считают не совсем точным. Гидролог Сергей Демченко рассказал «Нашему городу», что ледоход стоит ожидать значительно раньше.
«Учитывая, что уже сейчас берега реки активно тают, я полагаю, что уже в начале апреля лед тронется. В прошлом году ледоход начался 9 апреля. Сейчас погодные условия благоволят тому, что к этой дате река уже может быть полностью освобождена ото льда, что не очень хорошо», — говорит специалист.
При том, несмотря на неплохие запасы снеговых вод, даже по прогнозам гидрометцентра весеннее половодье на Туре ожидается ниже нормы на 1,0-1,5 м. Аналогичная ситуация буде наблюдаться на реках Томь, Бакса, Кеть и Иртыш.
Эколог Ирина Гаврина сообщила «Нашему городу», что снижение уровня половодья, безусловно, скажется и на состоянии реки в летний период, которое по ее прогнозу, будет более тяжелым, чем в прошлом году.
«Если год назад река набирала объемы также, как и ранее, то сейчас на ее состоянии сказалась прошлогодняя засуха и подъем будет не таким активным. Однако снижение уровня, вероятно, сохранит прошлогоднюю интенсивность. А значит мы, скорее всего, снова увидим дно Туры, причем в большей площади», — говорит эксперт.
На сегодняшний день власти региона не планируют проводить мероприятий, направленных на нормализацию состояния реки. Но известно, что будут строиться дамбы для спасения построек от активного розлива реки и новый мост через Туру. По мнению специалистов, отдать предпочтение все же стоит спасению самой реки.
Директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин говорит о том, что обмеление Туры уже спровоцировало замор рыбы, зарастание и замусоривание обмелевших берегов.
«Хорошо бы воспользоваться ситуацией мелководья, чтобы расчистить русло. Маловодный период на Туре длится с 2020 года. С таким количеством воды и скоростью течения русло не промывается. Естественной санитарной промывки не происходит, что ведет к заилению ключей, где выходят грунтовые подземные воды. Это тоже сокращает источники воды», — говорит эксперт.
О необходимости проведения работ говорит и Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Тюменского аграрного университета. Он убежден, что гибель родников, которые ранее питали Туру, также влияет на ее половодье.
«И с каждым годом этих родников будет становиться меньше. Но выход есть — углубительные работы. Их значимость уже многократно обозначали тюменские экологи. Но дальше слов никто пока не ушел», — сказал Моторин.
Важно понимать, что для проведения работ по спасению реки, властям региона необходимо одобрения федеральных властей. Об этом «Нашему городу» рассказал политолог Александр Безделов. Однако, учитывая то, что проблема была обозначена, как минимум, в 2020 году, получить разрешение за 4 года было возможно.
Но сейчас, учитывая, что у властей нет разрешения и закупок работ по очищению русла реки или ее углублению, весной и летом тюменцы будут наблюдать, как река теряет объемы и вновь оголяет кислотно-зеленое дно.