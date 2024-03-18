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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

В Тюмени потеплеет до +11

Зиму проводили? Какая погода ждет тюменцев в последние дни марта

18 марта 2024, 04:31
Фото: Юлия Старцева

В Тюмени потеплеет до +11

В Тюмень пришла настоящая весна. О чем свидетельствует не только плюсовая температура за окном, но и прилет уток. Пернатых заметили на реке Тура читатели «Нашего Города».
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Весна
Видео: Юлия Старцева

По прогнозу синоптиков, всю предстоящую неделю столбики термометров будут показывать плюсовую температуру воздуха.

Сегодня, 18 марта, в областной столице к полудню воздух прогреется до +8…+9. Ожидается солнечная погода, ветер до 2,5 м/с. Во вторник и среду немного похолодает — до +2…+4 днем и -2….-4 в темное время суток. Осадки в эти дни маловероятны.

В четверг, 21 марта, на тюменскую землю вновь вернется тепло — температура воздуха в этот день составит +5…+8. Такая погода продержится до вторника, 26 марта. На последней неделе марта столбики термометров поднимутся до +10….+11. При этом метеорологи обещают солнечную погоду без осадков.

Непогода обрушится на областную столицу в конце марта — резко похолодает до 0…-2, пойдет дождь со снегом. Начало апреля также обещает быть дождливым, снежным и холодным. Максимальная температура воздуха в первые дни второго весеннего месяца составит +2….-2.

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