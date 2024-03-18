Зиму проводили? Какая погода ждет тюменцев в последние дни марта

Сегодня, 18 марта, в областной столице к полудню воздух прогреется до +8…+9. Ожидается солнечная погода, ветер до 2,5 м/с. Во вторник и среду немного похолодает — до +2…+4 днем и -2….-4 в темное время суток. Осадки в эти дни маловероятны.