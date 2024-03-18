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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 03:45

В Тюменской области не хватает рабочего персонала

В каких специалистах нуждаются тюменские компании и сколько им готовы платить?

18 марта 2024, 03:43
Фото: 1MI

В Тюменской области не хватает рабочего персонала

В Тюменской области спрос на рабочий персонал у работодателей вырос на 22%. Тюменские компании нуждаются в грузчиках, ремонтных бригадах, дворниках, уборщицах, охранниках, курьерах. Об этом сообщили аналитики HeadHunter.

Грузчикам в регионе готовы платить от 31 тысячи до 90 тысяч рублей, уборщикам и дворникам от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, охранникам — от 20 тысяч до 90 тысяч рублей, курьерам — от 20 тысяч до 166 тысяч рублей.

Также за последний год увеличился спрос на строителей (на 19%), специалистов сфер «Транспорт и логистика» (на 13%), «Продажи и обслуживание клиентов» (на 20%), «Производство и сервисное обслуживание» (на 18%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области спрос на поваров, кондитеров вырос в 1,6 раза. Число вакансий поваров, пекарей, кондитеров возросло с 2,4 тысяч до 4,07 тысяч.

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