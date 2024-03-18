В каких специалистах нуждаются тюменские компании и сколько им готовы платить?

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Грузчикам в регионе готовы платить от 31 тысячи до 90 тысяч рублей, уборщикам и дворникам от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, охранникам — от 20 тысяч до 90 тысяч рублей, курьерам — от 20 тысяч до 166 тысяч рублей.
Также за последний год увеличился спрос на строителей (на 19%), специалистов сфер «Транспорт и логистика» (на 13%), «Продажи и обслуживание клиентов» (на 20%), «Производство и сервисное обслуживание» (на 18%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области спрос на поваров, кондитеров вырос в 1,6 раза. Число вакансий поваров, пекарей, кондитеров возросло с 2,4 тысяч до 4,07 тысяч.