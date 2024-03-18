Замки без принцев: что скрывается за роскошью особняков за 100 млн рублей в Тюмени?

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
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Updated Сегодня, 09:29
Тюмень — один из крупнейших городов Западной Сибири. Специалисты отмечают, что интерес здесь к элитным домам значительно выше, чем к любому другого объекту недвижимости.
В данном материале мы рассмотрим самые роскошные коттеджи Тюмени и разберемся, в чем же привлекательность данного вида жилья.
Элегантный двухэтажный дом на улице Перова привлекает внимание, как местных жителей, так и туристов. Дом построен полностью из кирпича, с дополнительным утеплением.
Леопардовые обои в прихожей удивляют обывателя, однако не только в прихожей есть вещи и предметы интерьера, отличающиеся своим колоритом. Изысканные шторы в гостиной, дубовая мебель и множество статуэток также придают комнате особое очарование.
В коттедже несколько спален, детских и ванных комнат. Участок имеет правильную прямоугольную форму площадью 9 соток. Как говорят продавцы, рядом с домом представлена хорошая транспортная доступность и инфраструктура, а просят за все бывшие владельцы 40,5 млн рублей.
Следующий коттедж в Тюмени продают аж за 165 млн рублей. Как заявляют продавцы, дом эксклюзивный и полностью спроектированный.
Внутри выполнен дизайнерский ремонт в стиле Арт-Деко. С одной стороны озеро, с другой стороны Эко-Парк «Затюменский». Здание высотой в три этажа. Окна немецкого производства Salamander, двери из цельного массива ясеня, а весь керамогранит итальянской фирмы FMG ограниченной серии.
Помимо спален и гостиной, в доме имеется библиотека, кабинет, гидравлический лифт Orona, а также прачечная, тренажерный зал, кинозал и бильярдная. Также хозяин оборудовал собственный бассейн, хаммам и баню. Площадь такого коттеджа 1056 м².
Особняк, чем-то напоминающий замок расположен в Калининском районе Тюмени на участке площадью почти в 10 соток. Внутри дома абсолютно голые белые стены. Как отмечает риэлтор, простор и функциональность в коттедже сочетаются идеально. На первом этаже — гостевая зона с гардеробной, зона кухни-столовой и гостиной.
На втором этаже зона для спален и детских комнат. На цокольном этаже предусмотрена SPA-зона, а также залита чаша для бассейна. По словам риэлторов, этот особняк только для самого взыскательного владельца. Его стоимость — 62 млн рублей.
Еще один вариант, созданный в рыцарском стиле, расположен в микрорайоне Парфёново. В особняке стоимостью 36 млн рублей — 7 комнат. По словам продавцов, из окон открывается чудесный вид на город. Именно поэтому при строительстве земельный участок был отсыпан высоко. Благодаря собственному выходу к реке Тура, возможна организация собственного причала.
Сообщается, что замок можно использовать не только с целью проживания, а как коммерческий проект. Несколько идей собственнику уже поступало, однако ни одна из них пока не была реализована.
5. Отдых наравне с комфортом
Еще один вариант, привлекающий внимание на рынке недвижимости, особняк площадью 573,7 м². Коттедж состоит из трех этажей плюс цоколь, на котором расположена сауна, бассейн, комната отдыха, большой холл и кладовая.
На первом этаже особняка имеется кухня-столовая, большая гостиная. Безусловно, имеется кабинет на 2 этаже и 3 спальни. Везде предусмотрено центральное водоснабжение, отопление — газ. За такой коттедж с дизайнерским ремонтом собственник просит 55 млн рублей. Впрочем, за время продажи вариант посмотрели более, чем достаточно.
Эксперт в сфере недвижимости Кристина Баева отмечает, что поскольку рынок недвижимости подвержен изменениям, прогнозировать элитную загородную недвижимость в качестве долгосрочной востребованности сложно. И сейчас не у всех людей есть средства для такой роскоши. Возможно, что в будущем данный сегмент будет рассчитан в основном только на представителей более обеспеченных слоев общества, успешных бизнесменов, знаменитостей, политиков. Выбирают такую нишу по разным причинам.
«Во-первых, в условиях современной городской суеты и стресса, многие люди ищут способы отдыха и релаксации вдали от шума и суеты. Такая недвижимость отлично предоставляет эту возможность. Во-вторых, инвестирование в элитную загородную недвижимость рассматривается как выгодное решение с точки зрения сохранения и приумножения средств. Кроме того, в коттеджах и особняках имеется больше возможностей для организации хорошего и качественного досуга», — предоставила своё разъяснение специалист.
Ранее стало известно о том, что спрос на услуги строительства в Тюмени вырос на 70%. В число самых востребованных вошли услуги сантехников, ремонт квартир и домов под ключ, а также сборка и ремонт мебели