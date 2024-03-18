Замки без принцев: что скрывается за роскошью особняков за 100 млн рублей в Тюмени?

Эксперт в сфере недвижимости Кристина Баева отмечает, что поскольку рынок недвижимости подвержен изменениям, прогнозировать элитную загородную недвижимость в качестве долгосрочной востребованности сложно. И сейчас не у всех людей есть средства для такой роскоши. Возможно, что в будущем данный сегмент будет рассчитан в основном только на представителей более обеспеченных слоев общества, успешных бизнесменов, знаменитостей, политиков. Выбирают такую нишу по разным причинам.