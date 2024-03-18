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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Эксперт объяснила, почему рассрочка от застройщика не заменит ипотеку

Это провал: тюменцам объяснили, почему рассрочка от застройщика не заменит ипотеку

18 марта 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт объяснила, почему рассрочка от застройщика не заменит ипотеку

Февраль побил антирекорд по продажам недвижимости. На ситуацию не смогли повлиять даже рассрочки от застройщиков.

Эксперт и руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов отметил, что ужесточение требований к заемщикам и высокая ключевая ставка привели к тому, что многие покупатели начали обращаться к застройщикам за рассрочкой, которая так и не смогла заменить ипотеку, сообщает newia.ru.

По мнению эксперта по инвестициям Евгения Ткачева, низкий спрос на это предложение от застройщиков был предугадан, так как высокий первоначальный взнос и небольшие сроки — явно не то, что может привлечь клиентов, ведь при любом раскладе платежи будут выше ипотечных.

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Член комитета Российской гильдии риелторов Оксана Панова нашла еще один минус — неудобные условия, на которых застройщики выдают рассрочки. Как пример — для фиксации цены квадратного метра нужно внести как минимум 50-70% от стоимости жилья, а сроки рассрочки при этом сразу уменьшаются до шести месяцев.

Эксперты сошлись на мнении, что это предложение будет доступно только клиентам с высокими доходами, имеющим возможность вносить большие платежи. Однако, Оксана Панова уверена, что застройщики будут искать другие варианты привлечения клиентов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области подскочили цены на вторичное жилье. За год «вторички» подорожали на 10%.

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