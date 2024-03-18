Это провал: тюменцам объяснили, почему рассрочка от застройщика не заменит ипотеку

По мнению эксперта по инвестициям Евгения Ткачева, низкий спрос на это предложение от застройщиков был предугадан, так как высокий первоначальный взнос и небольшие сроки — явно не то, что может привлечь клиентов, ведь при любом раскладе платежи будут выше ипотечных.