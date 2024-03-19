Пьяный мужчина зарезал своего приятеля в селе под Тюменью

По версии следствия, мужчины выпивали в одном из домов в селе Омутинское и под воздействием алкоголя начали выяснять отношения. 40-летний подозреваемый не совладал с эмоциями, схватил лежащий на столе кухонный нож и нанес один удар 42-летнему знакомому в область лопатки.