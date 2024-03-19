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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Тюменской области мужчина зарезал своего односельчанина

Пьяный мужчина зарезал своего приятеля в селе под Тюменью

19 марта 2024, 06:23
Фото: 1MI

В Тюменской области мужчина зарезал своего односельчанина

Жестокое убийство произошло вечером 18 марта. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них схватился за нож.

По версии следствия, мужчины выпивали в одном из домов в селе Омутинское и под воздействием алкоголя начали выяснять отношения. 40-летний подозреваемый не совладал с эмоциями, схватил лежащий на столе кухонный нож и нанес один удар 42-летнему знакомому в область лопатки.

От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени двое мужчин убили своего знакомого. Его тело они вывезли за город, сбросили в канаву и засыпали снегом.

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