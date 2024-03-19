Пьяный мужчина зарезал своего приятеля в селе под Тюменью

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
По версии следствия, мужчины выпивали в одном из домов в селе Омутинское и под воздействием алкоголя начали выяснять отношения. 40-летний подозреваемый не совладал с эмоциями, схватил лежащий на столе кухонный нож и нанес один удар 42-летнему знакомому в область лопатки.
От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени двое мужчин убили своего знакомого. Его тело они вывезли за город, сбросили в канаву и засыпали снегом.